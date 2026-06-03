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magyar közlöny nagykövet washington

Nagytakarítás a külügyben: több magyar nagykövetet is visszahívott a kormány

2026. június 03. 22:18

A határozatok szerint valamennyi nagykövet felmentése érdemeik elismerése mellett történt.

2026. június 03. 22:18
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Több nagyköveti poszton is változásokról döntött a kormány – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatokból. Az Index szerint visszahívják a varsói és a szófiai magyar nagykövetet, míg a helsinki nagykövet felmentése egy új külügyi kinevezéshez kapcsolódik.

A lengyelországi magyar képviselet éléről Íjgyártó István távozik. A döntést Orbán Anita külügyminiszter azzal indokolta, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok új szakaszba lépnek, ami új diplomáciai megközelítést tesz szükségessé. Hasonló döntés született Boros Miklós szófiai nagykövet esetében is.

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Változás történik Helsinkiben is: Breuer Klára nagyköveti megbízatása megszűnik, ugyanakkor a jövőben államtitkárként folytatja munkáját a Külügyminisztériumban, ahol a kétoldalú kapcsolatokért felel majd. A több évtizedes diplomáciai tapasztalattal rendelkező szakember korábban Washingtonban és Lisszabonban is szolgált. A határozatok szerint valamennyi nagykövet felmentése érdemeik elismerése mellett történt.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
nemecsek-3
•••
2026. június 04. 00:26 Szerkesztve
A ?... a gonosz és a csúf, avagy a szamárpofájó és a lófogú. Hát nem gyönyörűek?
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0
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alenka
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2026. június 03. 23:01 Szerkesztve
FeketeFehér .... Kiérdemelted, hogy valamerre nagykövet lehetsz?.... Cunci?
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Galerida
2026. június 03. 22:50
Mindenkit kirúgnak, aki okosabb náluk, ha következetesek, akkor valószínűleg egyedül maradnak!
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7
0
csandala
2026. június 03. 22:35
"érdemeik elismerése mellett": még, vagy már a szóhasználat is a régi szép időkre emlékeztet.
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6
0
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