Nagytakarítás a külügyben: több magyar nagykövetet is visszahívott a kormány

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Miről is szól valójában a kormányzás?
A határozatok szerint valamennyi nagykövet felmentése érdemeik elismerése mellett történt.
Több nagyköveti poszton is változásokról döntött a kormány – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatokból. Az Index szerint visszahívják a varsói és a szófiai magyar nagykövetet, míg a helsinki nagykövet felmentése egy új külügyi kinevezéshez kapcsolódik.
A lengyelországi magyar képviselet éléről Íjgyártó István távozik. A döntést Orbán Anita külügyminiszter azzal indokolta, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok új szakaszba lépnek, ami új diplomáciai megközelítést tesz szükségessé. Hasonló döntés született Boros Miklós szófiai nagykövet esetében is.
Változás történik Helsinkiben is: Breuer Klára nagyköveti megbízatása megszűnik, ugyanakkor a jövőben államtitkárként folytatja munkáját a Külügyminisztériumban, ahol a kétoldalú kapcsolatokért felel majd. A több évtizedes diplomáciai tapasztalattal rendelkező szakember korábban Washingtonban és Lisszabonban is szolgált. A határozatok szerint valamennyi nagykövet felmentése érdemeik elismerése mellett történt.
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