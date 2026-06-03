Nagytakarítás a külügyben: több magyar nagykövetet is visszahívott a kormány

Több nagyköveti poszton is változásokról döntött a kormány – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatokból. Az Index szerint visszahívják a varsói és a szófiai magyar nagykövetet, míg a helsinki nagykövet felmentése egy új külügyi kinevezéshez kapcsolódik.

A lengyelországi magyar képviselet éléről Íjgyártó István távozik. A döntést Orbán Anita külügyminiszter azzal indokolta, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok új szakaszba lépnek, ami új diplomáciai megközelítést tesz szükségessé. Hasonló döntés született Boros Miklós szófiai nagykövet esetében is.