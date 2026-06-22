Újabb Trump-barát jobboldali elnökjelölt diadalmaskodott

Az előzetes szavazatszámlálás szerint a jobboldali jelölt, Abelardo de la Espriella szoros versenyben nyerte meg a kolumbiai elnökválasztást – számolt be a BBC. De la Espriella, akit Donald Trump is támogatott, az illegális fegyveres csoportok, a kábítószer-kereskedelem és a bűnözés elleni katonai fellépést ígért.

Kihívója a baloldali Iván Cepedáta volt, aki Gustavo Petro elnök közeli szövetségese. De la Espriella kijelentette: