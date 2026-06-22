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kolumbia abelardo de la espriella donald trump trump

Újabb Trump-barát jobboldali elnökjelölt diadalmaskodott

2026. június 22. 11:42

Kolumbia végre felszámolhatja a bűnözést és a kábítószer-kereskedelmet.

2026. június 22. 11:42
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Az előzetes szavazatszámlálás szerint a jobboldali jelölt, Abelardo de la Espriella szoros versenyben nyerte meg a kolumbiai elnökválasztást – számolt be a BBC. De la Espriella, akit Donald Trump is támogatott, az illegális fegyveres csoportok, a kábítószer-kereskedelem és a bűnözés elleni katonai fellépést ígért.

Kihívója a baloldali Iván Cepedáta volt, aki Gustavo Petro elnök közeli szövetségese. De la Espriella kijelentette:

 „Ma új szakasz kezdődik országunk számára, egy olyan szakasz, amely több millió polgár szabad és demokratikus akaratán alapul, akik úgy döntöttek, hogy hisznek egy nagyszerű, biztonságos, virágzó és lehetőségekkel teli Kolumbiában”.

A szavazatok több mint 99%-ának összeszámlálása után a második forduló előzetes eredményei szerint de la Espriella a szavazatok közel 49,7%-át szerezte meg, míg Cepeda 48,7%-ot kapott.

Cepeda nem ismerte el vereségét, mondván, hogy az előzetes eredmények „még nem hivatalosak és nem kötelező érvényűek”. „Amint megtörténik a hivatalos szavazatszámlálás, kialakul a végleges eredmény, és elvégzik a szükséges ellenőrzéseket, elismerjük azt a hivatalos eredményt, amely ebből a folyamatból származik.”

A Reuters beszámolója szerint az ellenőrzési folyamat során alig mutatkozott eltérés a május 31-i első fordulóban végzett előzetes számláláshoz képest.

De la Espriella támogatói az ország sárga labdarúgó-mezejét vették fel, és kolumbiai zászlókat lengettek és „Álljatok ki a hazáért!” és „Petro ki!” szlogeneket skandáltak, mielőtt tűzijátékot lőttek fel.

Néhányan olyan sapkákat viseltek, mint Donald Trump amerikai elnök támogatói, de azok felirata így szólt: „Tegyük újra nagyszerűvé Kolumbiát!”

Nyitókép: Jaime SALDARRIAGA / AFP

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Összesen 1 komment

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justinparker87
2026. június 22. 12:32
Interesting development. It will be worth watching how this result influences broader policy discussions and voter sentiment in the coming months. For anyone interested in researching public records, ownership information, and valuation trends claycountypropertyappraiser.org offers useful data resources. Political shifts often have indirect effects on local economies, housing activity, and community planning as well.
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