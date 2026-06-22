Újabb Trump-barát jobboldali elnökjelölt diadalmaskodott

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Kolumbia végre felszámolhatja a bűnözést és a kábítószer-kereskedelmet.
Az előzetes szavazatszámlálás szerint a jobboldali jelölt, Abelardo de la Espriella szoros versenyben nyerte meg a kolumbiai elnökválasztást – számolt be a BBC. De la Espriella, akit Donald Trump is támogatott, az illegális fegyveres csoportok, a kábítószer-kereskedelem és a bűnözés elleni katonai fellépést ígért.
Kihívója a baloldali Iván Cepedáta volt, aki Gustavo Petro elnök közeli szövetségese. De la Espriella kijelentette:
„Ma új szakasz kezdődik országunk számára, egy olyan szakasz, amely több millió polgár szabad és demokratikus akaratán alapul, akik úgy döntöttek, hogy hisznek egy nagyszerű, biztonságos, virágzó és lehetőségekkel teli Kolumbiában”.
A szavazatok több mint 99%-ának összeszámlálása után a második forduló előzetes eredményei szerint de la Espriella a szavazatok közel 49,7%-át szerezte meg, míg Cepeda 48,7%-ot kapott.
Cepeda nem ismerte el vereségét, mondván, hogy az előzetes eredmények „még nem hivatalosak és nem kötelező érvényűek”. „Amint megtörténik a hivatalos szavazatszámlálás, kialakul a végleges eredmény, és elvégzik a szükséges ellenőrzéseket, elismerjük azt a hivatalos eredményt, amely ebből a folyamatból származik.”
A Reuters beszámolója szerint az ellenőrzési folyamat során alig mutatkozott eltérés a május 31-i első fordulóban végzett előzetes számláláshoz képest.
De la Espriella támogatói az ország sárga labdarúgó-mezejét vették fel, és kolumbiai zászlókat lengettek és „Álljatok ki a hazáért!” és „Petro ki!” szlogeneket skandáltak, mielőtt tűzijátékot lőttek fel.
Néhányan olyan sapkákat viseltek, mint Donald Trump amerikai elnök támogatói, de azok felirata így szólt: „Tegyük újra nagyszerűvé Kolumbiát!”
Nyitókép: Jaime SALDARRIAGA / AFP
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