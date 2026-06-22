Pride-hónap: a Tisza-kormánytól követelik az azonos neműek örökbefogadási jogát

Teljes gőzzel toboroznak a szombati bírótüntetésre Soros György és a USAID szervezetei
Nem meglepő módon az aHang nevű, Soros György által is támogatott szervezet is beállt a tüntetésre embereket toborzók sorába.
Miután az LMBTQ-szervezetek örömmel fogadták Magyar Péter kijelentését, hogy nem áll a Pride útjába, most újabb követeléssel álltak elő.
Petíciót indított az aHang nevű, Soros György által is támogatott szervezet, és Kátai-Német Vilmos szociális minisztert is célba vették egy közleménnyel: ebben azt kérik, hogy a kormány kezdeményezze az örökbefogadásra vonatkozó jogszabályok módosítását, hogy az azonos nemű párok is egyenlő feltételekkel fogadhassanak örökbe gyermeket Magyarországon.
Az aHang korábban is támogatta a nemzeti kormány leváltását szorgalmazó megmozdulásokat, így például a tavaly februári bírótüntetésre is nagy erőkkel mozgósítottak. Most azzal a régi érvvel jöttek elő, miszerint az örökbefogadásnál a legfontosabb szempont nem a leendő szülők neme vagy szexuális irányultsága kellene legyen, hanem az, hogy képesek-e felelősen, szeretettel és hosszú távon gondoskodni egy gyermekről, és
átvették Magyar Péter extrém hamisdilemmás érvelését, miszerint egy meleg párnál jobb helyen vannak a gyermekek, mint egy holland drogkereskedőknél vagy szexuális bűnözőnél.
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Nem meglepő módon az aHang nevű, Soros György által is támogatott szervezet is beállt a tüntetésre embereket toborzók sorába.
Mindemellett az Amnesty International is szakpolitikai javaslatot fogalmazott meg a Tisza-kormánynak, amelyben ugyancsak azt szorgalmazza, hogy szüntesse meg az azonos nemű párokat érintő jogi különbségtételt, és tegye lehetővé számukra a házasságkötést és az egyenlő feltételek mellett való örökbefogadást, mert hát a választás után megnyílt a lehetőség erre, és
a korábbi Orbán-kormányok „megosztó politikájával” való leszámolásra.
A szervezet konkrét jogszabály-módosításokat is javasol, többek között az alaptörvény, a polgári törvénykönyv és a házassági névviselés szabályainak átírását.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP