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amnesty international kátai - német vilmos Magyar Péter pride

Pride-hónap: a Tisza-kormánytól követelik az azonos neműek örökbefogadási jogát

2026. június 22. 09:39

Miután az LMBTQ-szervezetek örömmel fogadták Magyar Péter kijelentését, hogy nem áll a Pride útjába, most újabb követeléssel álltak elő.

2026. június 22. 09:39
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Petíciót indított az aHang nevű, Soros György által is támogatott szervezet, és Kátai-Német Vilmos szociális minisztert is célba vették egy közleménnyel: ebben azt kérik, hogy a kormány kezdeményezze az örökbefogadásra vonatkozó jogszabályok módosítását, hogy az azonos nemű párok is egyenlő feltételekkel fogadhassanak örökbe gyermeket Magyarországon.

Az aHang korábban is támogatta a nemzeti kormány leváltását szorgalmazó megmozdulásokat, így például a tavaly februári bírótüntetésre is nagy erőkkel mozgósítottak. Most azzal a régi érvvel jöttek elő, miszerint az örökbefogadásnál a legfontosabb szempont nem a leendő szülők neme vagy szexuális irányultsága kellene legyen, hanem az, hogy képesek-e felelősen, szeretettel és hosszú távon gondoskodni egy gyermekről, és 

átvették Magyar Péter extrém hamisdilemmás érvelését, miszerint egy meleg párnál jobb helyen vannak a gyermekek, mint egy holland drogkereskedőknél vagy szexuális bűnözőnél.

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Mindemellett az Amnesty International is szakpolitikai javaslatot fogalmazott meg a Tisza-kormánynak, amelyben ugyancsak azt szorgalmazza, hogy szüntesse meg az azonos nemű párokat érintő jogi különbségtételt, és tegye lehetővé számukra a házasságkötést és az egyenlő feltételek mellett való örökbefogadást, mert hát a választás után megnyílt a lehetőség erre, és 

a korábbi Orbán-kormányok „megosztó politikájával” való leszámolásra.

A szervezet konkrét jogszabály-módosításokat is javasol, többek között az alaptörvény, a polgári törvénykönyv és a házassági névviselés szabályainak átírását.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 22 komment

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Sorrend:
Bortom100
2026. június 22. 10:46
Az én unokaöcsém meleg volt /meghalt 49 éves korában AIDS-ben/ , hogy másságát leplezze megnősült és van három fiúgyermeke akik már nagyok . Haláláig ő nevelte a gyermekeit miután elvált a feleségétől akinek nem volt hova mennie és nem tudta magával vinni a fiúkat. Érdemes lenne meghallgatni őket, hogy milyen gúnyolódásnak és megvetésnek volta kitéve azért mert az apjuk egy férfival élt. Mikor az apjuk meghalt 13- 15 - és 19 évesek voltak . Aki örökbe akar fogadni jó lesz haelgondolkodik rajta , hogy minek teszi ki a gyerekeket.
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trd127
2026. június 22. 10:41
A magyarok szemléletváltást akartak 2010-ben. A magyarok szemléletváltást akartak 2024-ben. Erről szól a kétharmad. Akkor is ez volt a fő érv, most is ez a fő érv. Semmi probléma. Majd egy következő kétharmad megint mást akar.
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bondavary
•••
2026. június 22. 10:37 Szerkesztve
"...átvették Magyar Péter extrém hamisdilemmás érvelését, miszerint egy meleg párnál jobb helyen vannak a gyermekek, mint egy holland drogkereskedőknél vagy szexuális bűnözőnél." Ehhez képest még jobb helyen van az az örökbefogadott gyerek, akit férfi-nő házaspárnak adnak örökbe. Csodálkoztam, hogy amikor Magyar Péter az idézett felszólalását elmondta, nem kapott rá ilyen választ. "...szüntesse meg az azonos nemű párokat érintő jogi különbségtételt, és tegye lehetővé számukra a házasságkötést és az egyenlő feltételek mellett való örökbefogadást, mert hát a választás után megnyílt a lehetőség erre, és a korábbi Orbán-kormányok „megosztó politikájával” való leszámolásra." Ez hozna valóban megosztottságot a magyar társadalomban. Itt még erősen létezik a normalitás. Ráadásul elveszik a gyereknek azt a természet adta jogát, hogy normális, férfi-nő alapú családban nőjjön fel.
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katedralista1957
2026. június 22. 10:36
Anyú! Anyú! Vagyél nekem fegylaltot! Aranyom!, azért mert az apáddal hálok, még nem kell anyunak szólítanod! Hát hogy mondjam? Normálisan Mond azt, hogy józsi vegtyél már egy fagylaltod!
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