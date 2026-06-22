Pride-hónap: a Tisza-kormánytól követelik az azonos neműek örökbefogadási jogát

Petíciót indított az aHang nevű, Soros György által is támogatott szervezet, és Kátai-Német Vilmos szociális minisztert is célba vették egy közleménnyel: ebben azt kérik, hogy a kormány kezdeményezze az örökbefogadásra vonatkozó jogszabályok módosítását, hogy az azonos nemű párok is egyenlő feltételekkel fogadhassanak örökbe gyermeket Magyarországon.

Az aHang korábban is támogatta a nemzeti kormány leváltását szorgalmazó megmozdulásokat, így például a tavaly februári bírótüntetésre is nagy erőkkel mozgósítottak. Most azzal a régi érvvel jöttek elő, miszerint az örökbefogadásnál a legfontosabb szempont nem a leendő szülők neme vagy szexuális irányultsága kellene legyen, hanem az, hogy képesek-e felelősen, szeretettel és hosszú távon gondoskodni egy gyermekről, és