Az Amnesty International elküldte a kormánynak, hogy miken kellene változtatni

Az Amnesty International szerint rasszizmus a helyi önazonosság védelme. Erről az „emberjogi civilszervezet” ír a közösségi oldalán. Szerintük a 2025-ben elfogadott, a helyi önazonosság védelméről szóló törvény és az azt alkalmazó önkormányzati rendeletek „rasszizmushoz vezetnek”, mert elsősorban a cigányokat és a szegény embereket akadályozzák meg a szabad költözésben és ingatlanvásárlásban. A szervezet szerint a Fidesz lehetővé tette az önkormányzatoknak, hogy „megfoghatatlan és önkényesen értelmezhető” helyi önazonosságra hivatkozva korlátozzák a beköltözést.

A szervezet szerint nagyjából 230 település hozott olyan szabályokat, amelyek TB-jogviszonyt, köztartozás-mentességet, a gyermek iskolába járását vagy a „közösségi együttélés szabályainak betartására való alkalmasságot” követelnek meg.