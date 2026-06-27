Ha népszavazáson dőlne el, akkor a pillanatnyi közhangulatot látva valószínűleg már bilincs kattanna a volt miniszterelnök csuklóján.

Egy jogállamot viszont többek között az különböztet meg a jakobinus őrjöngéstől vagy a bolsevik típusú népbíróságok gyakorlatától, hogy a jogok és a kötelességek mindenkire vonatkoznak, a törvényeket kivétel nélkül be kell tartania a jelenlegi vagy korábbi kormányfőnek, minisztereknek, hatósági személyeknek és az egyszerű civil polgároknak egyaránt.