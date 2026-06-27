Április 12. óta azonban néhányan úgy értelmezik a kétségtelenül példátlan mértékű választói felhatalmazást, hogy minden szabályt, alkotmányos elvet, európai civilizációs gyakorlatot fel lehet rúgni és erőből el lehet bánni a politikai ellenfelekkel a „rendszerváltásra” hivatkozva.
Az alkotmányozás ugyan még el sem kezdődött, de olyan alaptörvény-módosításokra készül a kétharmados kormánytöbbség, amely egyes nemzetközi jogvédő szervezeteknél – mint például az Amnesty International – is megütközést keltett. Ahol egymondatos, személyre szabott alkotmányos módosítással el lehet távolítani a köztársasági elnököt, ott semmin ne csodálkozzunk.
Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP