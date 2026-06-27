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Sokan várják, hogy vezetőszáron vigyék el Orbán Viktort a rendőrök

2026. június 27. 07:08

Jó, ha figyelnek az Alkotmány utcában: nehogy előbb hozzák nyilvánosságra az ítéletet, mint a vádiratot.

2026. június 27. 07:08
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Kis Ferenc
Magyar Nemzet

Ha népszavazáson dőlne el, akkor a pillanatnyi közhangulatot látva valószínűleg már bilincs kattanna a volt miniszterelnök csuklóján.

Egy jogállamot viszont többek között az különböztet meg a jakobinus őrjöngéstől vagy a bolsevik típusú népbíróságok gyakorlatától, hogy a jogok és a kötelességek mindenkire vonatkoznak, a törvényeket kivétel nélkül be kell tartania a jelenlegi vagy korábbi kormányfőnek, minisztereknek, hatósági személyeknek és az egyszerű civil polgároknak egyaránt.

Az is alapvetés, hogy a végrehajtó hatalom – azaz a kormány – nem gyakorol nyomást az igazságszolgáltatás egyes szereplőire, főleg nem avatkozhat konkrét eljárásokba.

Április 12. óta azonban néhányan úgy értelmezik a kétségtelenül példátlan mértékű választói felhatalmazást, hogy minden szabályt, alkotmányos elvet, európai civilizációs gyakorlatot fel lehet rúgni és erőből el lehet bánni a politikai ellenfelekkel a „rendszerváltásra” hivatkozva.

Az alkotmányozás ugyan még el sem kezdődött, de olyan alaptörvény-módosításokra készül a kétharmados kormánytöbbség, amely egyes nemzetközi jogvédő szervezeteknél – mint például az Amnesty International – is megütközést keltett. Ahol egymondatos, személyre szabott alkotmányos módosítással el lehet távolítani a köztársasági elnököt, ott semmin ne csodálkozzunk.

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. június 27. 08:53
2003. februárjában ugyancsak hasonló történt Törökszentmiklóson. az akkori méltóságos urak nem tűrték az ellenvéleményt!/Galerida 7:30
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0
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csulak
2026. június 27. 08:47
igy van ez az AdolfPeter diktaturaban !
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1
0
states-2
2026. június 27. 08:39
Az elmebaj kormányzati pozícióba került. Volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig.
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4
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3atti3
2026. június 27. 08:29
Soha nem fog megtörténni.
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1
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