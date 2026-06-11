„Úgy tűnik, Lannert Judit új oktatási és gyermekügyi miniszter az elmúlt évtizedekben liberális oktatási szakértőként annyira elmerülhetett a roma integráció és szegregáció kérdéseiben, hogy rasszistává lett. Mivel a tanárok mindennapi problémáit csak hallomásból ismerheti, hiszen pedagógusként ilyen végzettség hiányában nem dolgozhatott, a tudományos folyóiratokban annyira túlhajtotta a fordított diszkriminációt, hogy nemrég egy interjúban azt találta mondani: be kell zárni azt az egyházi iskolát, amelyik nem vesz fel roma tanulókat is a nem romák mellé. Azt is jelezte, hogy a finanszírozásnál és az új iskolák engedélyezésénél is szempont lehet az intézmények »heterogén összetétele«, vagyis a jövőben pénzt és alapítási jogot sem kapna olyan iskola, amelyet ők nem tekintenek megfelelő etnikai összetételűnek.

Azon persze a tárcavezető vélhetően nem gondolkodott el, hogy mit kapna például a szülőktől az az igazgató, aki azért nem vett fel egy gyermeket az iskolába, mert kellett a hely egy másik, roma származású jelentkezőnek, vagy akár attól a roma származású apukától, akivel azt közölné, a kislánya vagy a kisfia felvételében elsősorban annak volt szerepe, hogy milyen származású.