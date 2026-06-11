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helsinki bizottság amnesty international lannert judit diszkrimináció

Fordított diszkrimináció

2026. június 11. 06:09

Kedves Helsinki Bizottság, Amnesty International, TASZ és egyéb harcos jogvédő szervezetek! Ismét eljött az önök ideje!

2026. június 11. 06:09
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Haraszti Gyula
Magyar Nemzet

„Úgy tűnik, Lannert Judit új oktatási és gyermekügyi miniszter az elmúlt évtizedekben liberális oktatási szakértőként annyira elmerülhetett a roma integráció és szegregáció kérdéseiben, hogy rasszistává lett. Mivel a tanárok mindennapi problémáit csak hallomásból ismerheti, hiszen pedagógusként ilyen végzettség hiányában nem dolgozhatott, a tudományos folyóiratokban annyira túlhajtotta a fordított diszkriminációt, hogy nemrég egy interjúban azt találta mondani: be kell zárni azt az egyházi iskolát, amelyik nem vesz fel roma tanulókat is a nem romák mellé. Azt is jelezte, hogy a finanszírozásnál és az új iskolák engedélyezésénél is szempont lehet az intézmények »heterogén összetétele«, vagyis a jövőben pénzt és alapítási jogot sem kapna olyan iskola, amelyet ők nem tekintenek megfelelő etnikai összetételűnek.

Azon persze a tárcavezető vélhetően nem gondolkodott el, hogy mit kapna például a szülőktől az az igazgató, aki azért nem vett fel egy gyermeket az iskolába, mert kellett a hely egy másik, roma származású jelentkezőnek, vagy akár attól a roma származású apukától, akivel azt közölné, a kislánya vagy a kisfia felvételében elsősorban annak volt szerepe, hogy milyen származású.

Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy jelen esetben nem egy-egy gyermek szociális helyzetéről van szó. Az iskolák felvételi szempontjai között ugyanis ma is kötelező figyelembe venni, hogy melyik diák hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, és ez alapján kedvezményekben részesítik a gyerekeket. A kritériumokat pedig tisztán szociális és mérhető mutatók alapján a gyermekvédelmi törvény tartalmazza, amíg az új kormány jóvoltából teljesen szét nem barmolják azt is.
Amit viszont Lannert Judit szeretne bevezetni, olyan rasszista, vagyis faji és etnikai alapú megkülönböztetés, amely nemcsak a magyar jog szerint üldözendő, az abszolút tilalma az egyik legfőbb irányadó jogszabály az Európai Unióban is.”

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Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. június 11. 08:01
Ugyan már a fenti szervezetek szar nácik, miért pont ezektől várjuk el a jogvédelmet?!
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0
0
ördöngös pepecselés
2026. június 11. 07:21
a tisza miden mocskot sodor magával büdöskomcsitól náciig ahogy Makizaj mondta. Lannert pedig azt bizonyítja hogy nemcsak az áradás de az agyhalottai se tudják tisztázni önmagukban, hogy milyen mocskok ők valójában? Komcsi, náci vagy libsi? Ezért minden mocskot magukra vesznek hogy félelmetesebbnek érezzék magukat.
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1
0
Búvár Kund
2026. június 11. 07:01
Sok a hülyegyerek. Ezért nem a hülyékből kell okosat csinálni, hanem az okosakból hülyét! Ez a lebutított véleményem, hogy a tiszások is megértsék!
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3
0
states-2
2026. június 11. 06:45
Mondanám, hogy az SZDSZ-szellemiség újra beköszöntött ezzel az asszonyságnak is csak nagy jóindulattal nevezhető perszónával, de arra még Magyar Bálinték sem vetemedtek, hogy megszüntetéssel fenyegessenek egyházi iskolákat. Rákosi pajtás klerikális reakciója sugárzik leginkább Judit elvtársnő arcából.
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1
0
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