„Nem így beszél az emberséges Magyarország” – váratlan helyekről kapott kritikát Magyar Péter

A migrációs paktum egyik pillérét fogadhatja csak el Magyarország – Luxemburgban tárgyalt a belügyminiszter
Pósfai Gábor leszögezte, Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát.
A miniszterelnök migrációval kapcsolatos parlamenti felszólalását sem az Amnesty International Magyarország, sem a Helsinki Bizottság nem hagyta szó nélkül.
Mint ismert, hétfőn Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti beszédében is azt vetette a Fidesz szemére, hogy az Orbán-kormány valóban migránstábort akart építeni Vitnyéden, ráadásul folyamatosan az illegális migrációval riogattak.
Ezelőtt Pósfai Gábor belügyminiszter egy bizottsági ülésen pedig bejelentette,
Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását.
Pósfai Gábor arról beszélt, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, amihez viszont a tömeges migrációval szembenéző országok jóváhagyása is szükséges. A miniszterelnök erre a nyilatkozatra is ráerősített a parlamentben.
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Pósfai Gábor leszögezte, Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát.
Mindezt azonban nem hagyta szó nélkül sem az Amnesty International Magyarország, sem a Helsinki Bizottság budapesti lerakata. Az Amnesty már a parlamenti ülés közepette arra figyelmeztetett, hogy
nem így beszél az emberséges Magyarország”.
Majd hozzátették, szerintük a „működő és emberséges Magyarország” egy olyan hely, ahol a kormány tud és mer beszélni összetett társadalmi kérdésekről, és változtat azon a kirekesztő nyelven, amit a korábbi vezetés használt.
Legyünk végre olyan ország, ahol egyetlen kiszolgáltatott csoportot sem használnak fel politikai célokra”
– szögezték le.
Ezt követően megszólalt a Helsinki Bizottság is. Keddi posztjukban arra hívták fel a figyelmet, hogy „az Orbán-rendszer pusztító örökségétől való elszakadás egyik fontos mércéje lehet, hogy
a félelemkeltést és a félrevezetést felváltja-e a tényeken alapuló, felelős döntéshozatal és az őszinte, higgadt párbeszéd a nyilvánossággal. Erre a menekültügy területén is szükség van”.
A szervezet szerint Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szüksége, amely
Emlékeztettek, hogy a napi egymillió eurós büntetést azért szabta ki az Európai Bíróság, mert az ország nem biztosította a jogszerű menekültügyi eljárások lehetőségét. „Ahhoz, hogy a bírság terhét már ne kelljen viselnünk,
a jelenlegi helyzetben nem új táborok építésére, hanem átgondolt, jogszerű és emberséges megoldásokra van szükség”
– szögezték le.
Végül hozzátették, az Ukrajnából menekült kárpátaljai családoknak is valódi segítséget kell adni, akiket Vitnyédről tettek ki 2024-ben.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
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