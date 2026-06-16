„Nem így beszél az emberséges Magyarország” – váratlan helyekről kapott kritikát Magyar Péter

Mint ismert, hétfőn Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti beszédében is azt vetette a Fidesz szemére, hogy az Orbán-kormány valóban migránstábort akart építeni Vitnyéden, ráadásul folyamatosan az illegális migrációval riogattak.

Ezelőtt Pósfai Gábor belügyminiszter egy bizottsági ülésen pedig bejelentette,