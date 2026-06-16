Ft
Ft
28°C
10°C
Ft
Ft
28°C
10°C
06. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
helsinki bizottság amnesty pósfai gábor fidesz európai unió magyarország migráció Magyar Péter

„Nem így beszél az emberséges Magyarország” – váratlan helyekről kapott kritikát Magyar Péter

2026. június 16. 13:26

A miniszterelnök migrációval kapcsolatos parlamenti felszólalását sem az Amnesty International Magyarország, sem a Helsinki Bizottság nem hagyta szó nélkül.

2026. június 16. 13:26
null

Mint ismert, hétfőn Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti beszédében is azt vetette a Fidesz szemére, hogy az Orbán-kormány valóban migránstábort akart építeni Vitnyéden, ráadásul folyamatosan az illegális migrációval riogattak. 

Ezelőtt Pósfai Gábor belügyminiszter egy bizottsági ülésen pedig bejelentette

Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását.

Pósfai Gábor arról beszélt, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, amihez viszont a tömeges migrációval szembenéző országok jóváhagyása is szükséges.  A miniszterelnök erre a nyilatkozatra is ráerősített a parlamentben.

Ezt is ajánljuk a témában

Erre van szükség félelemkeltés és félrevezetés helyett

Mindezt azonban nem hagyta szó nélkül sem az Amnesty International Magyarország, sem a Helsinki Bizottság budapesti lerakata. Az Amnesty már a parlamenti ülés közepette arra figyelmeztetett, hogy

nem így beszél az emberséges Magyarország”.

Majd hozzátették, szerintük a „működő és emberséges Magyarország” egy olyan hely, ahol a kormány tud és mer beszélni összetett társadalmi kérdésekről, és változtat azon a kirekesztő nyelven, amit a korábbi vezetés használt. 

Legyünk végre olyan ország, ahol egyetlen kiszolgáltatott csoportot sem használnak fel politikai célokra”

– szögezték le. 

Ezt követően megszólalt a Helsinki Bizottság is. Keddi posztjukban arra hívták fel a figyelmet, hogy „az Orbán-rendszer pusztító örökségétől való elszakadás egyik fontos mércéje lehet, hogy 

a félelemkeltést és a félrevezetést felváltja-e a tényeken alapuló, felelős döntéshozatal és az őszinte, higgadt párbeszéd a nyilvánossággal. Erre a menekültügy területén is szükség van”.

A szervezet szerint Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szüksége, amely 

  • egyszerre garantálja a határok ellenőrzését,
  • a jogállami működést
  • és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását. 

Emlékeztettek, hogy a napi egymillió eurós büntetést azért szabta ki az Európai Bíróság, mert az ország nem biztosította a jogszerű menekültügyi eljárások lehetőségét. „Ahhoz, hogy a bírság terhét már ne kelljen viselnünk, 

a jelenlegi helyzetben nem új táborok építésére, hanem átgondolt, jogszerű és emberséges megoldásokra van szükség”

 – szögezték le. 

Végül hozzátették, az Ukrajnából menekült kárpátaljai családoknak is valódi segítséget kell adni, akiket Vitnyédről tettek ki 2024-ben.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kecskesajt
2026. június 16. 14:51
Láttátok a Hír tv-n , a szünetben hogy leb......ta a Foskoffert? Olyan képet vágott, hogy a csatkai szűz még megsajnálja. A másik, jó kép, a szintén zenész Csézy műv.nő. A világáról nem tud, hogy mi zajlik körülötte, ezért mindig úgy vigyorog, mint akit batyni visznek.
Válasz erre
4
0
Welszibard
•••
2026. június 16. 14:43 Szerkesztve
Bosszúpolitikával csak jakobinus diktatúrát lehet csinálni, Tisztelt Tiszások. Ezt pedig legutoljára Kádár csinálta 1956 után Moszkvai segédlettel, vagyis idegen hatalmi elnyomással. Ez volt a Jogerőss Pál sikerkorszaka. Most unokái Moszkvától Brüsszelig szaladtak a frusztrált DK-s MSZP-s SZDSZ-es balos osztályhatalom átvedlett képviselői, és átnevezték magukat "Tiszának", melynek még a logóját is lopták 1:1-ben az indiai ragasztó gyártó cégtől. Ez pedig rosszabb, mint az úgymond "orbáni 16 év diktatúra", ahol a jelenlegi Tiszás milliárdosok mégiscsak tollasodtak és vígan loptak-csaltak a KATÁ-sokkal együtt, a 10-15 dollárral kitömött Tiszás médiumról nem is beszélve, amelyek reggeltől estig szidhatták az orbáni "diktatúrát" miközben orrba-szájba tüntikéztek százmilliókból, ahol Pankotai trágárkák és Puzsérok öklendeztek egyfolytában. Úgyhogy, aTisza és Jogerőss Pál unokái hagyják abba az újabb pártállam építést!
Válasz erre
6
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. június 16. 14:31 Szerkesztve
A Die Welt Rákosihoz hasonlította ezt az állatot ---- hasonló a hasonlónak örül - Magyarország a 3,5 millió rákosi országa
Válasz erre
6
0
SzkeptiKUSS
2026. június 16. 14:24
Le ill. átgázolunk mindenkin, még azelőtt, hogy kiderülhetne, hogy bűnös volt? Igaz, MP? Ha nem lesz aki szót emel, akkor minden jó? Az Orbán éra alatt bőven volt ellenzéki média.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!