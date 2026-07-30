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shell iráni háború negyedéves eredmény növekedés portfolio

Nagyon nyert a Shell az iráni háborún

2026. július 30. 12:14

Alaposan meglepte a piacági elemzőket az olajmulti: a vállalat negyedéves eredménye négy éve nem látott szintre nőtt. Az ok főként a közel-keleti helyzetben keresendő.

2026. július 30. 12:14
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A Shell 9,84 milliárd dolláros korrigált eredményről számolt be a második negyedévben, ami bőven több annál az a 8, 8 milliárd dollár körüli összeg, amivel az elemzők korábban számoltak – írja a Portfolio. Hozzátéve, hogy ez a vállalat legerősebb negyedéves eredménye 2022 második negyedéve óta, amikor Oroszország ukrajnai inváziója következtében hirtelen az egekbe szöktek az energiahordozók árai. 

A cikkben Wael Sawan vezérigazgatót idézik, aki mindezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, a cél, vagyis egy, a szélsőséges piaci környezetet nemcsak túlélő, de abból profitálni is képes vállalat felépítése, ezennel sikeresnek mondható.

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Ugyanakkor az is teljesen egyértelmű, hogy a jelentős profitnövekedés oka a közel-keleti háborúban keresendő, 

amely több irányból hatott a Shell eredményére. 

Az olaj-és a földgáz árfolyamának jelentős növekedése a kitermelés értékét is magával húzta, ahogyan a hektikus piaci mozgások a vállalat nagyméretű kereskedési üzletágára volt jótékony hatással. A katari működést átmeneti fennakadásait ellensúlyozták a magasabb árak, valamint „az erős LNG-kereskedelem, a javuló finomítói és vegyipari árrések, illetve az optimalizációs tevékenység”.A cég nettó adóssága ugyanakkor 52,6 milliárd dollárról 41,8 milliárd dollárra csökkent. 

A Shell mindennek következtében újabb hárommilliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot jelentett be a következő három hónapra. Ez már a tizenkilencedik negyedév, amelyben hasonló volumenű visszavásárlásokról számolhatnak meg, 

és az elmúlt egy év pénzáramlásának 44 százalékát juttatták vissza a befektetőknek.

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Az üzletágak közül a kitermelési tevékenység (Upstream) hozta a legtöbb profitot, elsősorban a magasabb olaj- és földgázárak miatt. A dobogó második helyén az Integrated Gas üzletág áll, a bronzérmes a Chemicals and Products üzletág lett. A megújuló energiával foglalkozó részleg viszont gyengébben teljesített az első negyedévnél.

A Shell közben fokozatosan alakítja át a portfólióját, értékesítette többek között az amerikai Jiffy Lube hálózatát, több dél-afrikai és indiai érdekeltségét, és folytatódik az ARC Resources felvásárlása. Ahogy a költségcsökkentésre vonatkozó tevékenység is; a Shell 2022 óta már 5,8 milliárd dollárnyi tartós költségcsökkentést ért el, csak idén eddig nagyjából 700 millió dollárnyi megtakarítást ért el. 

Az árfolyama 2026-ban 22 százalékkal került feljebb.


Nyitókép: Niklas Hallen/AFP

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
Upuaut
2026. július 30. 12:22
A mi shelles hiénánk most nagyon boldog lehet.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 30. 12:19
A háborún sokan nyerészkednek. Úgy tűnik a naiv fideszektásoknak ez újdonság.
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