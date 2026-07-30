Nagyon nyert a Shell az iráni háborún

A Shell 9,84 milliárd dolláros korrigált eredményről számolt be a második negyedévben, ami bőven több annál az a 8, 8 milliárd dollár körüli összeg, amivel az elemzők korábban számoltak – írja a Portfolio. Hozzátéve, hogy ez a vállalat legerősebb negyedéves eredménye 2022 második negyedéve óta, amikor Oroszország ukrajnai inváziója következtében hirtelen az egekbe szöktek az energiahordozók árai.

A cikkben Wael Sawan vezérigazgatót idézik, aki mindezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, a cél, vagyis egy, a szélsőséges piaci környezetet nemcsak túlélő, de abból profitálni is képes vállalat felépítése, ezennel sikeresnek mondható.