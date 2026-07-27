A Publicus szerint is csökkent Magyar Péter támogatottsága, és erősödött a Fidesz

Török Gábor: Adatokkal is alátámasztható a Tisza megtorpanása, a „mézesheteknek vége”
A politikai elemző a Medián legújabb felmérését értékelte.
A Tisza támogatottságának és Magyar Péter alkalmassági mutatójának gyengülése mögött az elkapkodott államfőjelölési folyamat és a „Polgár Judit-ügy” áll.
A Népszava megbízásából készített júliusi Publicus-felmérés adatai szerint bár a kormánypárt némileg veszített a népszerűségéből, a Fidesz pedig mérsékelten erősödni tudott, a két politikai erő közötti különbség továbbra is rendkívül nagy. Magyar Péter személyes miniszterelnöki alkalmassági mutatója szintén csökkent az elmúlt időszakban, ám a jelenlegi kormányfő támogatottsága így is messze megelőzi az ellenzéki Orbán Viktorét.
A reprezentatív kutatás számai alapján a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt 68 százalékon áll, míg a Fidesz ugyanebben a csoportban 23 százalékot tudhat magáénak. A teljes népességben a kormánypárt 52 százalékos támogatottsággal bír, szemben a Fidesz 18 százalékával.
Bár a májusi adatokhoz képest a Tisza támogatottsága mintegy 3-5 százalékpontot esett, a Fideszé pedig 1-3 százalékpontot növekedett, a két tábor közötti távolság változatlanul jelentős.
A Závecz Research egy korábban végzett kutatása egyébként még ennél is nagyobb különbséget mutatott ki, náluk a biztos szavazók körében a Tisza 74, a Fidesz pedig 19 százalékon állt.
A többi politikai szereplő közül egyedül a Mi Hazánk Mozgalom tud felmutatni értékelhető támogatottságot, Toroczkai László pártja jelenleg 5-6 százalékon, a parlamenti küszöb határán mozog. A Demokratikus Koalíció (DK) nem tudott kitörni az 1-2 százalékos sávból, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 1 százalékon áll. A pártválasztásukban bizonytalan állampolgárok aránya a teljes népességben 23 százalékot tesz ki.
A felmérés rávilágított arra is, hogy Magyar Péter személyes megítélése romlott az elmúlt hónapokhoz képest.
Míg májusban a megkérdezettek 72 százaléka tartotta őt alkalmasnak arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen, addig júliusban ez az arány 62 százalékra csökkent. Ezzel szemben a Fidesz elnökét, Orbán Viktort a válaszadók 29 százaléka látja alkalmasnak a kormányfői posztra, ami két százalékpontos emelkedést jelent a korábbi adatokhoz képest. Az alkalmassági mutatók esése ellenére a lakosság általános elégedettsége javult:
míg májusban a megkérdezettek 54 százaléka vélte úgy, hogy az országban jó irányba mennek a dolgok, addig júliusra ez az arány 63 százalékra emelkedett.
Pulai András, a Publicus Intézet vezetője a folyamatokat értékelve elmondta, hogy a kormánypárt támogatottságának és Magyar Péter alkalmassági mutatójának kismértékű gyengülése mögött az elkapkodott államfőjelölési folyamat és a „Polgár Judit-ügy” áll. Pulai szerint a jelölés elmaradt társadalmi egyeztetése a miniszterelnök első komolyabb politikai veresége volt, egy ki nem kényszerített hiba, amelyre a kevésbé elkötelezett, lazábban kötődő Tisza-szavazók érzékenyen reagáltak. Ezzel együtt a kormánypárt támogatóinak többsége egyetért a Tisza-kormány általános irányvonalával, ami magyarázza a lakossági elégedettség folyamatos növekedését is.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
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A politikai elemző a Medián legújabb felmérését értékelte.