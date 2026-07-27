A Publicus szerint is csökkent Magyar Péter támogatottsága, és erősödött a Fidesz

A Népszava megbízásából készített júliusi Publicus-felmérés adatai szerint bár a kormánypárt némileg veszített a népszerűségéből, a Fidesz pedig mérsékelten erősödni tudott, a két politikai erő közötti különbség továbbra is rendkívül nagy. Magyar Péter személyes miniszterelnöki alkalmassági mutatója szintén csökkent az elmúlt időszakban, ám a jelenlegi kormányfő támogatottsága így is messze megelőzi az ellenzéki Orbán Viktorét.

A reprezentatív kutatás számai alapján a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt 68 százalékon áll, míg a Fidesz ugyanebben a csoportban 23 százalékot tudhat magáénak. A teljes népességben a kormánypárt 52 százalékos támogatottsággal bír, szemben a Fidesz 18 százalékával.