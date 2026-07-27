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seattle gasztronómiai fesztivál lövöldözés

Lövöldözés volt egy gasztronómiai fesztiválon Seattle-ben

2026. július 27. 08:12

Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap.

2026. július 27. 08:12
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A nyugati parti nagyváros egyik jelképének számító Space Needle kilátótorony mellett tartott esemény látogatói közül két ember a helyszínen életét vesztette, négyen kerültek lőtt sebekkel kórházba, köztük egy 2 éves gyerek. Egy nő állapota válságos - közölték a sebesülteket ápoló kórház illetékesei.

Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket.

Seattle-ben a hétvégén rendezték meg a Bite of Seattle gasztronómiai fesztivált, ahol több száz helyi kistermelő és vendéglátó mutatta be kínálatát, miközben a színpadon zenekarok szórakoztatták a közönséget.

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A felvételek szerint az esti órákban a fesztivál zsúfolt területén tört ki a lövöldözés, ezt követően pedig az emberek kétségbeesetten próbáltak biztonságos helyre menekülni.
 

Nyitókép: Jason Redmond / AFP

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
hunyadyt
2026. július 27. 09:25
Valaki véresen kérte a steak-et?
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0
0
egyszeri
2026. július 27. 08:52
Elsózták a pudingot.
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0
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ittésmost
2026. július 27. 08:16
nem izlett a lazac
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