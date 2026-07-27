Lövöldözés volt egy gasztronómiai fesztiválon Seattle-ben

A nyugati parti nagyváros egyik jelképének számító Space Needle kilátótorony mellett tartott esemény látogatói közül két ember a helyszínen életét vesztette, négyen kerültek lőtt sebekkel kórházba, köztük egy 2 éves gyerek. Egy nő állapota válságos - közölték a sebesülteket ápoló kórház illetékesei.

Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket.

Seattle-ben a hétvégén rendezték meg a Bite of Seattle gasztronómiai fesztivált, ahol több száz helyi kistermelő és vendéglátó mutatta be kínálatát, miközben a színpadon zenekarok szórakoztatták a közönséget.