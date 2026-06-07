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ohio old west end fesztivál lövöldözés egyesült államok

Két fegyveres tüzet nyitott egymásra egy amerikai fesztiválon: tucatnyi ember sérült meg

2026. június 07. 08:41

Lövöldözés történt az Egyesült Álamokban. Csak a szokásos.

2026. június 07. 08:41
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A BBC arról ír, hogy legalább tizenkét ember megsebesült egy lövöldözésben az Ohio állambeli Toledóban, az Old West End Fesztivál közelében. A rendőrség szerint két fegyveres nyithatott tüzet egymásra, az elkövetőket még keresik. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint tíz sérült állapota stabil, míg 

ketten kritikus állapotban kerültek kórházba

 – tudjuk meg.

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A sérültek életkora 16 és 61 év között van. Wade Kapszukiewicz, Toledo polgármestere a helyi WTOL televíziónak úgy nyilatkozott, hogy az érintettek várhatóan túlélik a támadást.

Emlékeztetnek: az Old West End Fesztivál egy kétnapos kulturális rendezvény, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb történelmi negyedét ünnepli koncertekkel, gasztronómiai programokkal, vásárral, valamint a környék történelmi épületeinek megtekintésével.

A közösségi médiában terjedő, függetlenül 

egyelőre nem hitelesített felvételeken pánikszerűen menekülő emberek, valamint hordágyon elszállított sérültek láthatók 

– írják.

Mike DeWine, Ohio kormányzója közleményében azt hangsúlyozta, hogy a nyári fesztiváloknak biztonságos helyet kellene jelenteniük a családok számára. Hozzátette, bízik benne, hogy a bűnüldöző szervek mielőbb elfogják az „értelmetlen bűncselekmény” elkövetőit.

Nyitókép: Youtube

 

Összesen 1 komment

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2026. június 07. 09:42
Ha megkerdezed az AI-t, melyik US state hasonlit Magyarorszagra a legjobban, Ohio jon ki
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