Két fegyveres tüzet nyitott egymásra egy amerikai fesztiválon: tucatnyi ember sérült meg

A sérültek életkora 16 és 61 év között van. Wade Kapszukiewicz, Toledo polgármestere a helyi WTOL televíziónak úgy nyilatkozott, hogy az érintettek várhatóan túlélik a támadást.

Emlékeztetnek: az Old West End Fesztivál egy kétnapos kulturális rendezvény, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb történelmi negyedét ünnepli koncertekkel, gasztronómiai programokkal, vásárral, valamint a környék történelmi épületeinek megtekintésével.

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