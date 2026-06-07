Két fegyveres tüzet nyitott egymásra egy amerikai fesztiválon: tucatnyi ember sérült meg

Brüsszel kezdhet félni? Egyre nagyobb izmokat növesztenek a patrióták
Még messze van 2029, de érdekes folyamatok zajlanak.
Lövöldözés történt az Egyesült Álamokban. Csak a szokásos.
A BBC arról ír, hogy legalább tizenkét ember megsebesült egy lövöldözésben az Ohio állambeli Toledóban, az Old West End Fesztivál közelében. A rendőrség szerint két fegyveres nyithatott tüzet egymásra, az elkövetőket még keresik. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint tíz sérült állapota stabil, míg
ketten kritikus állapotban kerültek kórházba
– tudjuk meg.
A sérültek életkora 16 és 61 év között van. Wade Kapszukiewicz, Toledo polgármestere a helyi WTOL televíziónak úgy nyilatkozott, hogy az érintettek várhatóan túlélik a támadást.
Emlékeztetnek: az Old West End Fesztivál egy kétnapos kulturális rendezvény, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb történelmi negyedét ünnepli koncertekkel, gasztronómiai programokkal, vásárral, valamint a környék történelmi épületeinek megtekintésével.
A közösségi médiában terjedő, függetlenül
egyelőre nem hitelesített felvételeken pánikszerűen menekülő emberek, valamint hordágyon elszállított sérültek láthatók
– írják.
Mike DeWine, Ohio kormányzója közleményében azt hangsúlyozta, hogy a nyári fesztiváloknak biztonságos helyet kellene jelenteniük a családok számára. Hozzátette, bízik benne, hogy a bűnüldöző szervek mielőbb elfogják az „értelmetlen bűncselekmény” elkövetőit.
Nyitókép: Youtube