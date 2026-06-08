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foci vb 2026 világbajnokság lövöldözés angol válogatott

Rémület a világbajnokság előtt: lövöldözés volt az angol válogatott bázisa közelében

2026. június 08. 17:27

Lövöldözés tört ki nem messze az angol válogatott edzőbázisától és hoteljétől az Egyesült Államokban. Közben arról is olvasni, hogy a foci vb csütörtöki nyitómérkőzésén viharos idő várható.

2026. június 08. 17:27
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Nem ilyen hírekről akartak olvasni az angolok. Az Egyesült Államokban (Kansas City, Missouri) mindössze pár kilométerre a labdarúgó-válogatottjuk foci vb-n használt bázisától és szállodájától lövöldözés tört ki – hívta fel a figyelmet a The Athletic.

Az angol válogatott játékosai készülnek a foci vb-re
Az angol válogatott játékosai készülnek a foci vb-re (Fotó: Chandan Khanna/AFP)

A cikk beszámolójában az olvasható, hogy szombat hajnali 4 órakor lövöldözés miatt riasztották a rendőrséget a Troost sugárút közelében, amely csupán hat kilométerre, nagyjából tíz percnyi autóútra van attól az edzőbázistól és hoteltől, amelyet majd az angol válogatott használ a világbajnokság csoportmeccseinek idején.

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A szóívivő a The Athleticnek megerősítette, hogy a helyszínre érkező rendfenntartók egy szétoszló, nagy tömeggel szembesültek. Az első hírek arról szóltak, hogy három felnőtt nő sérüléseket szenvedett, és őket kórházba vittek, később viszont kiderült, összesen kilenc embert szállítottak különböző kórházakba, de súlyosan senki sem sérült meg.

Gyanúsítottat egyelőre nem vettek őrizetbe, de a rendőrök továbbra is járőröznek a helyszínen.

Az Origo cikke megjegyezte: az eset megrémisztette az angol szurkolókat, mivel Thomas Tuchel együttese a világbajnokságon mindössze hat kilométerre a bűncselekmény helyszínétől fog lakni/készülni a csoportmérkőzéseire.

Foci vb 2026: csütörtökön, viharos időben indul a torna

A jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikóvárosban a labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzése alatt – írja a Magyar Távirati Iroda.

A meteorológusok komoly esőzéseket és zivatart jósolnak a Mexikó–Dél-Afrika találkozó idejére, a főváros egyes részeire pedig narancssárga fokozatú riasztást adott ki a katasztrófavédelem.

A napokban többször is felhőszakadás nehezítette a közlekedést Mexikóvárosban, több utcát víz árasztott el, és a metróállomásokat le kellett zárni. A szervezők gondjait fokozza, hogy több demonstráció is várható a metropoliszban, a tanárok mellett a teherautósofőrök is kihasználják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon a tüntetéseikre.

A Yahoo! Sports cikke szerint – amelyet a 24.hu szemlézett – a viharok komoly zavarokat okozhatnak az egész világbajnokságon, amelyet Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada közösen rendez. A tavalyi, szintén júniusban és júliusban megrendezett klubvilágbajnokságon az USA-ban több mérkőzést is el kellett halasztani a villámlás veszélye miatt.

Mexikóváros 1970 és 1986 után harmadszor ad otthont vb-nyitánynak, a dél-afrikaiak elleni meccs magyar idő szerint 21 órakor kezdődik.

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Nyitókép: Chandan Khanna/AFP

 

Összesen 1 komment

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Madasa Hatter
2026. június 08. 17:33
A lőtéri kutyát sem érdeklik az angolok. Portugália fog nyerni és CR7 világbajnokként vonul majd vissza :)
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