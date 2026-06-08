Rémület a világbajnokság előtt: lövöldözés volt az angol válogatott bázisa közelében

Nem ilyen hírekről akartak olvasni az angolok. Az Egyesült Államokban (Kansas City, Missouri) mindössze pár kilométerre a labdarúgó-válogatottjuk foci vb-n használt bázisától és szállodájától lövöldözés tört ki – hívta fel a figyelmet a The Athletic.

Az angol válogatott játékosai készülnek a foci vb-re (Fotó: Chandan Khanna/AFP)

A cikk beszámolójában az olvasható, hogy szombat hajnali 4 órakor lövöldözés miatt riasztották a rendőrséget a Troost sugárút közelében, amely csupán hat kilométerre, nagyjából tíz percnyi autóútra van attól az edzőbázistól és hoteltől, amelyet majd az angol válogatott használ a világbajnokság csoportmeccseinek idején.