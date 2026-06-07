Foci-vb a háború árnyékában: Irán a FIFA-hoz fordult, mivel az Egyesült Államok megtagadta a stáb több tagjától a vízumot

A BBC arról ír, hogy

Irán szerint az Egyesült Államokat politikai alapon avatkozik bele a sportba,

hiszen az amerikai hatóságok megtagadták a vízumot a labdarúgó-válogatott háttérstábjának több tagjától. Leszögezik: a 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és ez lesz az első olyan vb, amelynek egyik házigazdája háborúban áll egy részt vevő országgal.