Foci-vb a háború árnyékában: Irán a FIFA-hoz fordult, mivel az Egyesült Államok megtagadta a stáb több tagjától a vízumot

A New York Times szerint Izrael lehallgatta az amerikai-iráni tárgyalásokat, a Fehér Ház szerint kamu az egész
Botrány vagy álbotrány, ez itt a kérdés.
Ez lesz az első olyan vb, amelynek az egyik házigazdája háborúban áll egy részt vevő országgal.
A BBC arról ír, hogy
Irán szerint az Egyesült Államokat politikai alapon avatkozik bele a sportba,
hiszen az amerikai hatóságok megtagadták a vízumot a labdarúgó-válogatott háttérstábjának több tagjától. Leszögezik: a 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és ez lesz az első olyan vb, amelynek egyik házigazdája háborúban áll egy részt vevő országgal.
Emlékeztetnek, hogy az amerikai hatóságok pénteken közölték, hogy minden játékos és a „szükséges kisegítő személyzet” megkapta a beutazási engedélyt, ám nem engedik meg, hogy Irán „hamis ürüggyel terroristákat csempésszen be az Egyesült Államokba”. Mint kiderült,
tizenöt tisztviselő nem utazhat be az Egyesült Államokba, köztük a futballszövetség elnöke, annak helyettese és a válogatott médiaigazgatója.
Irán a FIFA beavatkozását kérte.
Az iráni válogatott szombaton indult el törökországi edzőtáborából Mexikóba, ahol a világbajnokság idején lesz a bázisa. Irán mexikói nagykövete szerint a kiadott vízumok szigorú feltételeket tartalmaznak:
a válogatottnak a mérkőzések napján kell belépnie az Egyesült Államokba, és még aznap el is kell hagynia az országot.
A héten Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy
az iráni futballdelegációban nem lehetnek olyan személyek, akik kapcsolatban állnak az Iszlám Forradalmi Gárdával,
az iráni fegyveres erők egyik legbefolyásosabb alakulatával, ami azért érdekes ügy, mert a válogatott több játékosa a kötelező katonai szolgálatát ennél a szervezetnél teljesítette – írják.
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Botrány vagy álbotrány, ez itt a kérdés.
Nyitókép: MTI/EPA/Necati Savas