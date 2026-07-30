Rejtélyes módon zuhant le egy ukrán F-16-os

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Előzetes információk szerint a fedélzeten rendkívüli helyzet alakult ki, a pilótának katapultálnia kellett.
Lezuhant az ukrán légierő egyik F-16-os harci repülőgépe szerdán – közölte az ukrán hadsereg Telegram-oldalán. A közleményben azt írták:
Július 29-én elvesztettük az összeköttetést az ukrán légierő egy F-16-os vadászgépével. A pilóta az egyik frontszakaszon légi célpontok elfogásával kapcsolatos harci feladatot hajtott végre. Az előzetes információk szerint a fedélzeten rendkívüli helyzet alakult ki, a pilótának katapultálnia kellett
Az ukrán fegyveres erők szerint a pilóta biztonságban van, sikerült kimenteni, kivizsgálásra kórházba szállították. A gép lezuhanásának helyszínén az igazságügyi szervek szakértői dolgoznak, a történtek során polgári személyek nem sérültek meg, és károk sem keletkeztek a földön. A történtek okát vizsgálják.
A nyitókép illusztráció (JAVIER TORRES / AFP)