Rejtélyes módon zuhant le egy ukrán F-16-os

Az ukrán fegyveres erők szerint a pilóta biztonságban van, sikerült kimenteni, kivizsgálásra kórházba szállították. A gép lezuhanásának helyszínén az igazságügyi szervek szakértői dolgoznak, a történtek során polgári személyek nem sérültek meg, és károk sem keletkeztek a földön. A történtek okát vizsgálják.

A nyitókép illusztráció (JAVIER TORRES / AFP)