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f - 16 ukrán pilóta

Rejtélyes módon zuhant le egy ukrán F-16-os

2026. július 30. 06:37

Előzetes információk szerint a fedélzeten rendkívüli helyzet alakult ki, a pilótának katapultálnia kellett.

2026. július 30. 06:37
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Lezuhant az ukrán légierő egyik F-16-os harci repülőgépe szerdán – közölte az ukrán hadsereg Telegram-oldalán. A közleményben azt írták:

Július 29-én elvesztettük az összeköttetést az ukrán légierő egy F-16-os vadászgépével. A pilóta az egyik frontszakaszon légi célpontok elfogásával kapcsolatos harci feladatot hajtott végre. Az előzetes információk szerint a fedélzeten rendkívüli helyzet alakult ki, a pilótának katapultálnia kellett

 

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Az ukrán fegyveres erők szerint a pilóta biztonságban van, sikerült kimenteni, kivizsgálásra kórházba szállították. A gép lezuhanásának helyszínén az igazságügyi szervek szakértői dolgoznak, a történtek során polgári személyek nem sérültek meg, és károk sem keletkeztek a földön. A történtek okát vizsgálják.

A nyitókép illusztráció (JAVIER TORRES / AFP)

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
egyszeri
2026. július 30. 08:01
Lehet, hogy az oroszok, a drónok elektronikus zavarása után már az F-16 gépek elektronikáját is tudják befolyásolni? Meglátjuk, lesz-e még hasonló eset?
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3
0
piramis-2
2026. július 30. 07:42
Meggondolta és mégis csak ott akar lenni, a veterán kamikaze találkozón!
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4
0
cutcopy
2026. július 30. 07:33
Ilyen egy leselejtezett adomány..
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5
0
Szerintem
2026. július 30. 07:16
Talán hiányztt még néhány órányi a pilóta kiképzéséből.
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6
0
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