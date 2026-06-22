Orosz-ukrán háború: benzinhiány van a Krím-félszigeten

Az elmúlt hetekben ukrán közepes hatótávolságú támadások hulláma érte el a Krím-félszigetet. Kijev célja, hogy a félszigetet „szigetté” változtassa azáltal, hogy az orosz ellátási láncokat támadja meg, így elszigetelve a Krím-félszigetet Oroszország szárazföldjétől – jelentette ki Mihajlo Fedorov védelmi miniszter június 17-én.

Az ukrán hadsereg állítólag június 21-én kora hajnalban támadta meg az üzemanyag-átrakó terminálokat és a kikötői infrastruktúrát a Kercsi-szoros mindkét oldalán, amely a félszigetet ellátó kulcsfontosságú logisztikai folyosó. Egy nappal korábban ukrán drónok megtámadták a gázkompresszorokat és a Krím-félszigetet Herszon megyevel összekötő hidat.