Orosz-ukrán háború: benzinhiány van a Krím-félszigeten

Ukrajna és Lengyelország viszálya folytatódik: Zelenszkij „veszélyes eszkalációt” emleget
Az ukránok egyik egységüket a banderista Ukrán Felkelő Hadsergeről nevezte el, ami kiverte a biztosítékot Lengyelországban.
Az oroszok által megszállt Krím-félszigeten található benzinkutak június 21-től utasítást kaptak, hogy teljes mértékben függesszék fel az üzemanyag-értékesítést a civil lakosság számára.
Ukrajna fokozta a félsziget energiainfrastruktúrája ellen irányuló közepes hatótávolságú dróncsapásait – írja a Kyiv Independent.
„Üzemanyagot kizárólag azoknak az állami szerveknek adnak ki, amelyek biztosítják a Krím-félsziget Köztársaság létfontosságú tevékenységeit és biztonságát”
– jelentette ki Szergej Aksyonov, a megszállt Krím-félsziget orosz kormányzója június 21-én reggel egy videóüzenetben.
A tilalom június 21-én reggel 9 órától lép hatályba – tette hozzá Aksyonov.
A bejelentés azután történt, hogy az éjszaka folyamán ukrán támadások érték a félsziget olajipari infrastruktúráját.
Az orosz energetikai létesítmények elleni dróncsapások központi szerepet töltenek be Kijev háborús stratégiájában, amelynek célja Moszkva harci képességeinek gyengítése és az orosz lakosságnak a háború ellen fordítása.
Az elmúlt hetekben ukrán közepes hatótávolságú támadások hulláma érte el a Krím-félszigetet. Kijev célja, hogy a félszigetet „szigetté” változtassa azáltal, hogy az orosz ellátási láncokat támadja meg, így elszigetelve a Krím-félszigetet Oroszország szárazföldjétől – jelentette ki Mihajlo Fedorov védelmi miniszter június 17-én.
Az ukrán hadsereg állítólag június 21-én kora hajnalban támadta meg az üzemanyag-átrakó terminálokat és a kikötői infrastruktúrát a Kercsi-szoros mindkét oldalán, amely a félszigetet ellátó kulcsfontosságú logisztikai folyosó. Egy nappal korábban ukrán drónok megtámadták a gázkompresszorokat és a Krím-félszigetet Herszon megyevel összekötő hidat.
Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta a nagy hatótávolságú légi hadjáratát is, csapásokat mérve Moszkvára és Szentpétervárra.
Moszkva június 18-án rekordszámú ukrán drón támadással szembesült, amikor az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint közel 200 ukrán drón támadta meg az orosz fővárost, kényszerítve a finomítót a működés határozatlan idejű leállítására.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
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Az ukránok egyik egységüket a banderista Ukrán Felkelő Hadsergeről nevezte el, ami kiverte a biztosítékot Lengyelországban.
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