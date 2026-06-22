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moszkva háború krím üzemanyag támadás kijev ukrán háború oroszország

Orosz-ukrán háború: benzinhiány van a Krím-félszigeten

2026. június 22. 09:54

Az oroszok által megszállt Krím-félszigeten található benzinkutak június 21-től utasítást kaptak, hogy teljes mértékben függesszék fel az üzemanyag-értékesítést a civil lakosság számára.

2026. június 22. 09:54
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Ukrajna fokozta a félsziget energiainfrastruktúrája ellen irányuló közepes hatótávolságú dróncsapásait – írja a Kyiv Independent. 

„Üzemanyagot kizárólag azoknak az állami szerveknek adnak ki, amelyek biztosítják a Krím-félsziget Köztársaság létfontosságú tevékenységeit és biztonságát” 

– jelentette ki Szergej Aksyonov, a megszállt Krím-félsziget orosz kormányzója június 21-én reggel egy videóüzenetben.

A tilalom június 21-én reggel 9 órától lép hatályba – tette hozzá Aksyonov.

A bejelentés azután történt, hogy az éjszaka folyamán ukrán támadások érték a félsziget olajipari infrastruktúráját.

Az orosz energetikai létesítmények elleni dróncsapások központi szerepet töltenek be Kijev háborús stratégiájában, amelynek célja Moszkva harci képességeinek gyengítése és az orosz lakosságnak a háború ellen fordítása. 

Az elmúlt hetekben ukrán közepes hatótávolságú támadások hulláma érte el a Krím-félszigetet. Kijev célja, hogy a félszigetet „szigetté” változtassa azáltal, hogy az orosz ellátási láncokat támadja meg, így elszigetelve a Krím-félszigetet Oroszország szárazföldjétől – jelentette ki Mihajlo Fedorov védelmi miniszter június 17-én.

Az ukrán hadsereg állítólag június 21-én kora hajnalban támadta meg az üzemanyag-átrakó terminálokat és a kikötői infrastruktúrát a Kercsi-szoros mindkét oldalán, amely a félszigetet ellátó kulcsfontosságú logisztikai folyosó. Egy nappal korábban ukrán drónok megtámadták a gázkompresszorokat és a Krím-félszigetet Herszon megyevel összekötő hidat.

Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta a nagy hatótávolságú légi hadjáratát is, csapásokat mérve Moszkvára és Szentpétervárra.

Moszkva június 18-án rekordszámú ukrán drón támadással szembesült, amikor az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint közel 200 ukrán drón támadta meg az orosz fővárost, kényszerítve a finomítót a működés határozatlan idejű leállítására.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
obakapimaki
2026. június 22. 10:44
Aszongy a nyomorult, hogy "az oroszok által megszállt Krím.." Ezekszerint Beregszász, meg Ungvár Magyarok által megszállt terület.. 😂🤡🤡🤡🤡💩💩💩💩
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0
0
radler
2026. június 22. 10:29
És akkor most a muszkafaszszopó narancs károsultak megmagyarázzák hogy a Krím lakosai imádják Putyint.
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0
1
Hodor
2026. június 22. 10:17
Faszt van. Hazudtok.
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2
0
szferi
•••
2026. június 22. 10:13 Szerkesztve
A ruszkiknak 3-4 hónapja lehet hátra, és ezt a világ értelmesebb felét örömmel tölti el.... :DDD
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