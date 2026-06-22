Áfacsökkentés Magyarországon? Egyelőre semmi nem látszik a Tisza Párt ígéretéből

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
A Tisza-kormány kampányígérete volt a zöldségek és gyümölcsök áfájának 27százalékról 5 százalékra csökkentése.
Egyre kisebb az esélye annak, hogy július 1-jétől csökken a zöldségek és gyümölcsök áfája, noha az ágazat gyors intézkedésre számított – írja a Világgazdaság. A lap mintegy két hete kereste meg az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium sajtóosztályát, miután a termelői érdekszervezetek a sajtóban már konkrét javaslatokat is tettek azzal kapcsolatban, milyen formában lenne érdemes mérsékelni az áfát, figyelve arra, hogy az áfacsökkentés előnye ne a kiskereskedelemben csapodon le profit formájában. A lap kérdéseire a mai napig nem érkezett válasz. Mint írják,
a július 1-jei határidő ráadásul már olyan közel van, hogy egy ilyen horderejű intézkedés gyors bevezetése egyre kevésbé tűnik reálisnak.
A várakozásokat erősítette, hogy a Tisza-kormány a választási kampány egyik hangsúlyos ígéretévé tette az egészséges élelmiszerek, ezen belül a zöldség- és gyümölcstermékek áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentését. Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza Párt adóprogramja szerint a kormányváltást követően azonnal 5 százalékra csökkentik a zöldségek és gyümölcsök általános forgalmi adóját, majd a lépést kiterjesztenék az összes egészséges és alapvető élelmiszerre. Ezen felül a tervek között szerepel a gyógyszerek áfamentessé tétele is.
Az ágazati szereplők szerint a helyzet sürgős: mint mondták, csökken a hazai termelés, romlik az önellátottság, erősödik az importnyomás, miközben a belföldi fogyasztás alacsony szinten stagnál.
Az intézkedést az ágazat az árrésstop kivezetésével együtt képzelte el, különösen a paradicsom és a zöldpaprika esetében. Attól tartottak, hogy enélkül az adócsökkentés haszna csak korlátozottan jutna el a termelőkhöz és a vásárlókhoz.
A szakmai javaslatok alapján az áfacsökkentést három eszközzel lehetne hatékonyabbá tenni:
Így az intézkedés nem egyszerűen költségvetési engedmény lenne, hanem piacfehérítő és versenyképességi lépés is.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala