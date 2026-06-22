Áfacsökkentés Magyarországon? Egyelőre semmi nem látszik a Tisza Párt ígéretéből

Egyre kisebb az esélye annak, hogy július 1-jétől csökken a zöldségek és gyümölcsök áfája, noha az ágazat gyors intézkedésre számított – írja a Világgazdaság. A lap mintegy két hete kereste meg az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium sajtóosztályát, miután a termelői érdekszervezetek a sajtóban már konkrét javaslatokat is tettek azzal kapcsolatban, milyen formában lenne érdemes mérsékelni az áfát, figyelve arra, hogy az áfacsökkentés előnye ne a kiskereskedelemben csapodon le profit formájában. A lap kérdéseire a mai napig nem érkezett válasz. Mint írják,

a július 1-jei határidő ráadásul már olyan közel van, hogy egy ilyen horderejű intézkedés gyors bevezetése egyre kevésbé tűnik reálisnak.

A várakozásokat erősítette, hogy a Tisza-kormány a választási kampány egyik hangsúlyos ígéretévé tette az egészséges élelmiszerek, ezen belül a zöldség- és gyümölcstermékek áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentését. Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza Párt adóprogramja szerint a kormányváltást követően azonnal 5 százalékra csökkentik a zöldségek és gyümölcsök általános forgalmi adóját, majd a lépést kiterjesztenék az összes egészséges és alapvető élelmiszerre. Ezen felül a tervek között szerepel a gyógyszerek áfamentessé tétele is.