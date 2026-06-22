Ft
Ft
35°C
22°C
Ft
Ft
35°C
22°C
06. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt zöldség gyümölcs áfacsökkentés Magyar Péter gyümölcs

Áfacsökkentés Magyarországon? Egyelőre semmi nem látszik a Tisza Párt ígéretéből

2026. június 22. 11:40

A Tisza-kormány kampányígérete volt a zöldségek és gyümölcsök áfájának 27százalékról 5 százalékra csökkentése.

2026. június 22. 11:40
null

Egyre kisebb az esélye annak, hogy július 1-jétől csökken a zöldségek és gyümölcsök áfája, noha az ágazat gyors intézkedésre számított – írja a Világgazdaság. A lap mintegy két hete kereste meg az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium sajtóosztályát, miután a termelői érdekszervezetek a sajtóban már konkrét javaslatokat is tettek azzal kapcsolatban, milyen formában lenne érdemes mérsékelni az áfát, figyelve arra, hogy az áfacsökkentés előnye ne a kiskereskedelemben csapodon le profit formájában. A lap kérdéseire a mai napig nem érkezett válasz. Mint írják, 

a július 1-jei határidő ráadásul már olyan közel van, hogy egy ilyen horderejű intézkedés gyors bevezetése egyre kevésbé tűnik reálisnak. 

A várakozásokat erősítette, hogy a Tisza-kormány a választási kampány egyik hangsúlyos ígéretévé tette az egészséges élelmiszerek, ezen belül a zöldség- és gyümölcstermékek áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentését. Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza Párt adóprogramja szerint a kormányváltást követően azonnal 5 százalékra csökkentik a zöldségek és gyümölcsök általános forgalmi adóját, majd a lépést kiterjesztenék az összes egészséges és alapvető élelmiszerre. Ezen felül a tervek között szerepel a gyógyszerek áfamentessé tétele is.

Az ágazati szereplők szerint a helyzet sürgős: mint mondták, csökken a hazai termelés, romlik az önellátottság, erősödik az importnyomás, miközben a belföldi fogyasztás alacsony szinten stagnál. 

Az intézkedést az ágazat az árrésstop kivezetésével együtt képzelte el, különösen a paradicsom és a zöldpaprika esetében. Attól tartottak, hogy enélkül az adócsökkentés haszna csak korlátozottan jutna el a termelőkhöz és a vásárlókhoz.

A szakmai javaslatok alapján az áfacsökkentést három eszközzel lehetne hatékonyabbá tenni:

  • szigorúbb NAV-ellenőrzéssel a feketekereskedelem visszaszorítására,
  • átlátható árfigyeléssel a fogyasztói árak követésére,
  • valamint egy francia mintájú árréssávval, amely megakadályozná a túlzott kereskedelmi haszon realizálását.

Így az intézkedés nem egyszerűen költségvetési engedmény lenne, hanem piacfehérítő és versenyképességi lépés is.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palmoilfree
2026. június 22. 12:47
Ígéret szép szó, bolondnak öröm.
Válasz erre
0
0
bituman
2026. június 22. 12:43
Kiváncsian várom Rákosi Péter új, "munkás" képeit! Rákosi a folgozóasztal felett görnyed, Rákosi arat, Rákosi cipeli a Sulyok szekrényét a Sándor palotából, Rákosi focizik a nyári szüneten lévő gyerekekkel, Rákosi úszik egyet a Dunában Radnai meg Vitézy asszonnyal, Rákosi füvet vág otthon, Rákosi kutyát sétáltat, a kutya sétálni viszi Rákosit... Rákosi 480-as benzint tankol, Rákosi 0 százalékos áfával terhelt gyógyszert vesz...
Válasz erre
0
0
Nagyhuba1
2026. június 22. 12:42
Azt ígéték lesz majd áfa csökkenés, hogy mikor azt nem.
Válasz erre
0
0
minarik
2026. június 22. 12:22
hegyivadász 2026. június 22. 12:06 "átlátható árfigyeléssel a fogyasztói árak követésére" Még az ai bullshitgenerátorból is a leggagyibbat rendelték a temuról. Nehéz ügy, az ész használatához is ész kell, ezeknek emiatt maga a 22-es csapdája.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!