„Elgondolkodtató az Ukrajnával kapcsolatos politika alakulása is. Orbán Viktor exkormányfő távozásával megváltozott a helyzet az Unió legfontosabb testületében és egyszerre csak kiderült, hogy több európai vezető ellenzi az ukránok gyorsított eljárásban történő felvételét. Igazak voltak tehát azok az állítások, amelyeket a hazai jobboldali sajtóban az elmúlt években olvasni lehetett – és amiről az előző miniszterelnök is beszámolt –, hogy a folyosói beszélgetésekben temérdek hátbeveregetést kapott, a nyílt színi vitában viszont mindig egyedül maradt az ellenszavazatával.

Számomra a helyzet ilyen irányú változása azonban azzal a tanulsággal szolgál, hogy a diplomácia művészetét nem tudta a Fidesz-kormány jól művelni. Hiszen ez a képesség mindig arról szól, hogy a céljaim elérése végett sikeresen kötök szövetségeket, amelyek erősítenek engem. A most még inkább nyilvánvalóvá váló helyzet azt demonstrálja, hogy a májusban leköszönt magyar kormányfő a bűnbak szerepébe csúszott, ami mindig hálátlan pozíció. Nem tudott támogató partnereket találni, így nem sikerült kellőképpen érvényesíteni az akaratát. Hazája büntetést kapott, a választók pedig az itthoni rossz gazdasági helyzet és több más, egyszerre jelentkező probléma miatt megtorolták rajta ezt a célt tévesztett politikát. (Többek közt ezekről a kérdésekről is őszinte vitát, és az erre vonatkozó iránymódosítást kellett volna látnunk a Fidesz kongresszuson.) (…)