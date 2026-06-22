Kiderült, mennyiért tankolhatunk keddtől

Nem változik kedden sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára – közölte hétfőn a holtankoljak.hu weboldal. A 95-ös benzin és a gázolaj ára is múlt hét végére a védett ár alá kúszott be, hétfőn is átlagosan előbbi literjét 590 forintért, utóbbit pedig 611 forintért lehet tankolni. Ezek tehát nem változnak.