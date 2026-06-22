Kiderült, mennyiért tankolhatunk keddtől

Szombaton tovább csökken az üzemanyagok ára
A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint/liter, a gázolajé 614 forint/liter, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett.
A Mol a múlt héten több egymást követő árcsökkentést érvényesített.
Nem változik kedden sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára – közölte hétfőn a holtankoljak.hu weboldal. A 95-ös benzin és a gázolaj ára is múlt hét végére a védett ár alá kúszott be, hétfőn is átlagosan előbbi literjét 590 forintért, utóbbit pedig 611 forintért lehet tankolni. Ezek tehát nem változnak.
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A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint/liter, a gázolajé 614 forint/liter, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett.
A portál megjegyzi: a múlt heti jelentős, közel 30 forintos árcsökkenést a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a kedvezőbb forintárfolyam tette lehetővé, amelyet a Mol több egymást követő nagykereskedelmi árcsökkentéssel érvényesített.
Bár múlt szerdán Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy kivezetik a védett árakat, egyelőre erre még várni kell, hiszen azt előbb az Országgyűlésnek meg kell szavaznia. Ez várhatóan kedden történik meg. Mindenesetre sok töltőállomáson már ennél kedvezőbb áron lehet tankolni.
A védett ár kivezetését sokan üdvözölték, főleg a kisbenzinkutak, ugyanakkor ők épp hétfőn adtak ki közleményt, amelyben nekimentek a Tisza-kormánynak, hiszen az új kabinet nem tervezi kárpótolni őket. Pedig állításuk szerint a védett ár miatt több milliárd forintot veszítettek.
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Az új kabinet nem viszi tovább a Fidesz-kormány támogatási programját, ezért egy napra bezárnak.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna