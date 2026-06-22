Ft
Ft
35°C
22°C
Ft
Ft
35°C
22°C
06. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
benzin gázolaj országgyűlés Magyar Péter

Kiderült, mennyiért tankolhatunk keddtől

2026. június 22. 13:24

A Mol a múlt héten több egymást követő árcsökkentést érvényesített.

2026. június 22. 13:24
null

Nem változik kedden sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára – közölte hétfőn a holtankoljak.hu weboldal. A 95-ös benzin és a gázolaj ára is múlt hét végére a védett ár alá kúszott be, hétfőn is átlagosan előbbi literjét 590 forintért, utóbbit pedig 611 forintért lehet tankolni. Ezek tehát nem változnak. 

Ezt is ajánljuk a témában

A portál megjegyzi: a múlt heti jelentős, közel 30 forintos árcsökkenést a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a kedvezőbb forintárfolyam tette lehetővé, amelyet a Mol több egymást követő nagykereskedelmi árcsökkentéssel érvényesített.

Bár múlt szerdán Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy kivezetik a védett árakat, egyelőre erre még várni kell, hiszen azt előbb az Országgyűlésnek meg kell szavaznia. Ez várhatóan kedden történik meg. Mindenesetre sok töltőállomáson már ennél kedvezőbb áron lehet tankolni. 

A védett ár kivezetését sokan üdvözölték, főleg a kisbenzinkutak, ugyanakkor ők épp hétfőn adtak ki közleményt, amelyben nekimentek a Tisza-kormánynak, hiszen az új kabinet nem tervezi kárpótolni őket. Pedig állításuk szerint a védett ár miatt több milliárd forintot veszítettek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kecskesajt
2026. június 22. 14:47
2 hét múlva, meg 1480 . Kapitány, átjátssza a MOL-t a Shellnek.
Válasz erre
0
0
Syr Wullam
2026. június 22. 13:29
Nem olvastam el, de hadd találjam ki. 480-ért, nem? Mit nyertem? Tapasztalatot? 😁
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!