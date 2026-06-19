Szombaton tovább csökken az üzemanyagok ára

Szombaton folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe, pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak – írta a holtankoljak.hu.

A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint/liter, a gázolajé 614 forint/liter, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek – tették hozzá.