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kormány holtankoljak. hu benzin mol Magyar Péter

Szombaton tovább csökken az üzemanyagok ára

2026. június 19. 14:31

A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint/liter, a gázolajé 614 forint/liter, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett.

2026. június 19. 14:31
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Szombaton folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe, pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak – írta a holtankoljak.hu.

A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint/liter, a gázolajé 614 forint/liter, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek – tették hozzá.

Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket. Megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek.

A védett árat az előző kormány az idén március 10-i hatállyal vezette be, a vonatkozó szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint maximum 595 forint/liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint/liter áron tankolhatják.

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(MTI)

Fotó: MTI/Szilágyi Anna

Összesen 13 komment

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Sorrend:
Mantinka
2026. június 19. 15:48
Megismétlem a kérdést: hol van orbán király által beígért 1000 forintos benzinár április 12 utánra?
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Mantinka
2026. június 19. 15:47
Dunhill67 2026. június 19. 15:09 Én inkább azt kérdezném, hogy hol van orbán király által beígért 1000 forintos benzinár április 12 utánra?
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Mantinka
2026. június 19. 15:45
Na most hisztizzen a fideszes, hogy MP meg akarja szüntetni orbán király áltan bevezetett benzinár stopot!
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1
0
Dunhill67
2026. június 19. 15:09
jó,jó ez szép (bár az olaj világpiaci ára is nagyot csökkent és NEM TEGNAP).....de hol van a MÁJUSRA BEÍGÉRT 480-AS BENZINÁR tevearcú....hmm??
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3
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