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alternatíva németországért bauhaus bauhaus alapítvány németország

A Financial Times szerint az AfD a náci időket idézi azzal, hogy nem kedveli a Bauhaust

2026. június 22. 11:49

A párt hazafias kulturális politikát szeretne, de ez sokakat történelmi párhuzamokra ihletett. Az AfD szerint az építészeti stílus szimplán csúnya.

2026. június 22. 11:49
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A Bauhaus Alapítvány azt állítja, hogy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) olyan retorikát éleszt újra, amely a náci korszakban a művészeti iskola ellen irányuló támadásokra emlékeztet.

Barbara Steiner, a Bauhaus Dessau Alapítvány vezetője kijelentette, hogy az AfD Bauhaus-szal szembeni kritikája „visszhangozza a modernizmus elleni náci korszakbeli támadásokat” – mondta a Financial Timesnak. 

„Ezeket a provokatív kifejezéseket, vagy kódokat használják. Akik ismerik őket, pontosan tudják, honnan származnak. Mások azt hiszik, hogy ártalmatlanok.” 

A kultúra kiemelt helyet foglal el a szász-anhalt-i AfD pártprogramjában. 

A párt programjában kijelenti, hogy „hazafias kulturális politikát” fog folytatni, amelynek célja a „német identitás” és a „nemzeti önbizalom” megerősítése. A javaslat egy terv részét képezi, amelyet a párt megkezdhetne megvalósítani, ha megszerezné a hatalmat Szász-Anhaltban, egy 2,1 millió lakosú tartományban, amelynek parlamentje felügyeli a kultúrát, az oktatást, a rendfenntartást, a bírói kinevezéseket és a közszolgálati műsorszolgáltatást. 

A közvélemény-kutatások szerint az AfD a szavazatok 41 százalékát szerezheti meg, ami az abszolút többséghez vezető távolságon belülre helyezné a pártot, amennyiben a kisebb pártok nem lépik át Németország 5 százalékos képviseleti küszöbét. 

Steiner a jelenlegi konfrontáció kezdetét 2024-re vezeti vissza, amikor Hans-Thomas Tillschneider, az AfD tartományi kulturális szóvivője, indítványt nyújtott be a tartományi parlamentben a Bauhaus weimari Dessau-ba költözésének századik évfordulójára tervezett ünnepségek előtt. 

Az „Irrweg der Moderne” (a modernitás téves útja) címet viselő indítvány a Bauhaus „kritikai vizsgálatát” szorgalmazta, azzal érvelve, hogy minimalista esztétikája „építészeti baklövéseket” eredményezett, „hideg” és „barátságtalan” épületeket népszerűsített, valamint aláásta a „hagyományos és kulturális gyökerekkel rendelkező lakóterekről alkotott elképzeléseket”. 

Tillschneider abszurdnak minősítette a történelmi párhuzamot, fenntartva, hogy a Bauhaus nem állhat a kritika felett, és építészetét „elviselhetetlen látványnak” nevezte. 

Nyitókép: Christof STACHE / AFP

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Összesen 41 komment

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Sorrend:
pulsarito
2026. június 22. 12:35
Hát ha a képen látható szürke tömbről van szó épület címén, azon nem csodálkozom, hogy kiverte a biztosítékot, pláne abban az építészeti környezetben! Ha a szépérzék náci, akkor elég sokan vagyunk azok! A libsikomcsik, meg szálljanak le a magas lóról és ne akarják mindenkinek megmondani, hogy mi a szép, miről mit kell gondolni. (VÖ. Csurka I.: a komcsik akarnak lenni a zsüri!)
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2
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Bulldog Orange
2026. június 22. 12:33
Szerintem szar a Bauhaus, inkább Obi-ba járok.... 🤣
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kobi40
•••
2026. június 22. 12:31 Szerkesztve
Én sem kedvelem! A magyar szecesszió a kedvencem.
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1
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Borblya
2026. június 22. 12:30
Persze Tillschneidernek sem kellet volna igy megnyilvánulnia, de a választ abszulut elítélem.
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