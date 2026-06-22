A Financial Times szerint az AfD a náci időket idézi azzal, hogy nem kedveli a Bauhaust

Lemondott Keir Starmer – ez lehet a következő lépés!
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A párt hazafias kulturális politikát szeretne, de ez sokakat történelmi párhuzamokra ihletett. Az AfD szerint az építészeti stílus szimplán csúnya.
A Bauhaus Alapítvány azt állítja, hogy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) olyan retorikát éleszt újra, amely a náci korszakban a művészeti iskola ellen irányuló támadásokra emlékeztet.
Barbara Steiner, a Bauhaus Dessau Alapítvány vezetője kijelentette, hogy az AfD Bauhaus-szal szembeni kritikája „visszhangozza a modernizmus elleni náci korszakbeli támadásokat” – mondta a Financial Timesnak.
„Ezeket a provokatív kifejezéseket, vagy kódokat használják. Akik ismerik őket, pontosan tudják, honnan származnak. Mások azt hiszik, hogy ártalmatlanok.”
A kultúra kiemelt helyet foglal el a szász-anhalt-i AfD pártprogramjában.
A párt programjában kijelenti, hogy „hazafias kulturális politikát” fog folytatni, amelynek célja a „német identitás” és a „nemzeti önbizalom” megerősítése. A javaslat egy terv részét képezi, amelyet a párt megkezdhetne megvalósítani, ha megszerezné a hatalmat Szász-Anhaltban, egy 2,1 millió lakosú tartományban, amelynek parlamentje felügyeli a kultúrát, az oktatást, a rendfenntartást, a bírói kinevezéseket és a közszolgálati műsorszolgáltatást.
A közvélemény-kutatások szerint az AfD a szavazatok 41 százalékát szerezheti meg, ami az abszolút többséghez vezető távolságon belülre helyezné a pártot, amennyiben a kisebb pártok nem lépik át Németország 5 százalékos képviseleti küszöbét.
Steiner a jelenlegi konfrontáció kezdetét 2024-re vezeti vissza, amikor Hans-Thomas Tillschneider, az AfD tartományi kulturális szóvivője, indítványt nyújtott be a tartományi parlamentben a Bauhaus weimari Dessau-ba költözésének századik évfordulójára tervezett ünnepségek előtt.
Az „Irrweg der Moderne” (a modernitás téves útja) címet viselő indítvány a Bauhaus „kritikai vizsgálatát” szorgalmazta, azzal érvelve, hogy minimalista esztétikája „építészeti baklövéseket” eredményezett, „hideg” és „barátságtalan” épületeket népszerűsített, valamint aláásta a „hagyományos és kulturális gyökerekkel rendelkező lakóterekről alkotott elképzeléseket”.
Tillschneider abszurdnak minősítette a történelmi párhuzamot, fenntartva, hogy a Bauhaus nem állhat a kritika felett, és építészetét „elviselhetetlen látványnak” nevezte.
Nyitókép: Christof STACHE / AFP
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Megtörtént a bejelentés, Starmer már a királlyal is megbeszélte a lemondását.