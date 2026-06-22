A Financial Times szerint az AfD a náci időket idézi azzal, hogy nem kedveli a Bauhaust

A Bauhaus Alapítvány azt állítja, hogy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) olyan retorikát éleszt újra, amely a náci korszakban a művészeti iskola ellen irányuló támadásokra emlékeztet.

Barbara Steiner, a Bauhaus Dessau Alapítvány vezetője kijelentette, hogy az AfD Bauhaus-szal szembeni kritikája „visszhangozza a modernizmus elleni náci korszakbeli támadásokat” – mondta a Financial Timesnak.