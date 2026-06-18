Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?

A nyilvánosan dokumentált megszólalások alapján a téma először 2024 nyarán kapott nagyobb figyelmet. Magyar akkor arról beszélt, hogy egy leendő Tisza-kormány első intézkedései között szerepelne a gyümölcsök és zöldségek áfájának 5 százalékra csökkentése. Nem pusztán egy szűk termékkörre vonatkozó javaslatként fogalmazta meg elképzelését, hanem egy szélesebb program első lépéseként. A cél az volt, hogy előbb a friss zöldségek és gyümölcsök, később pedig más egészségesnek minősített élelmiszerek is bekerüljenek a kedvezményes adókulcs alá.

A Tisza azonban nem hagyta el a témát az első bejelentés után. 2025 elején Magyar Péter ismét elővette a kérdést, amikor a kormány élelmiszerárakkal kapcsolatos intézkedéseit kommentálta. Ekkor már nem új javaslatként beszélt az 5 százalékos áfáról, hanem olyan programpontként, amelyet korábban is képviseltek, és amelyet változatlanul meg kívánnak valósítani. Nyilatkozataiban azt hangsúlyozta, hogy a magyar fogyasztók számára hosszú távon az adóterhek csökkentése jelenthet megoldást az emelkedő élelmiszerárakra.