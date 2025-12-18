2025, az árrésstop éve

A közösségi médiában napok óta terjedtek a felhívások, hogy egy napig ne vásároljunk a nagy láncoknál. Az üzenet egyszerű volt. Elég az áremelésekből. A bojkott nem klasszikus politikai akció volt, hanem a háztartások reakciója az elszabaduló árakra.

A következő események szempontjából ez a pillanat kulcsfontosságú volt. Nem azért, mert a bojkott önmagában bármire hatott volna. Hanem mert jelezte, hogy a társadalmi tűréshatár közelében járunk.