Az Eurostat diagramja tisztázta: Magyarország kenterbe veri Romániát az egyik legfontosabb mutatóban

2026. január 02. 17:11

Hirtelen elcsendesedtek a baloldali lapok.

2026. január 02. 17:11
Románia

Ma már nem írnak dicsőítő cikkeket régi kedvencükről, Romániáról a baloldali lapok, sőt úgy kerülik a témát, mintha soha nem is létezett volna – állapított meg a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

A probléma csak az, hogy ezek pontosan azok a hangok, melyek a mostani kormányt folyamatosan kritizálják, az ellenzékét pedig az egekbe dicsérik.

Ugyanúgy, ahogyan pár hónapja még Romániával tették ezt. A magyar gazdaságpolitika meg szerintük egy merő kudarc. Nem hat az árrésstop, nem jó a kamatpolitika, semmi értelme az online árfigyelőnek.

Az Eurostat adatai viszont itt vannak, és segítenek tisztán látni. Míg év elején még a magyar infláció volt magasabb (lásd a grafikont), mára a sikeres és hatékony magyar gazdaságpolitikai intézkedések a jegybanki célsávba vitték a mutatót. Ezzel szemben a román érték a 9 százalékos értéket ostromolja.

Egyértelmű tehát, hogy a régióban a magyar antiinflációs politika volt a sikeres, míg a román a sikertelen.

Ahogyan az is világos, hogy a korábban szomszédunkat éltető »szakértőkre« sem a múltban, sem a jövőben nem érdemes hallgatni”írta a közgazdász.

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Treeoflife
2026. január 02. 17:28
" ...ezek pontosan azok a hangok, melyek a mostani kormányt folyamatosan kritizálják, az ellenzékét pedig az egekbe dicsérik." Ezt is csak a jövő áprilisig teszik, aztán eldobják majd, mind más a használt WC-papírt.
Gubbio
2026. január 02. 17:23
Szóval itt az ideje, hogy Románia is bevezesse az eurót.
elcapo-2
2026. január 02. 17:19
Csak a megszokott mindenszarizmus a mosléktól. Ásít, köp, lapoz.
lacika-985
2026. január 02. 17:16
Romániában minden csak szarabb lehet - ugyanis szarosgyurka csicska kormány van - amibe naygban besegit a román SZDSZ - az RMDSZ ..
