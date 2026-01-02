Az Eurostat diagramja tisztázta: Magyarország kenterbe veri Romániát az egyik legfontosabb mutatóban

Ma már nem írnak dicsőítő cikkeket régi kedvencükről, Romániáról a baloldali lapok, sőt úgy kerülik a témát, mintha soha nem is létezett volna – állapított meg a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

A probléma csak az, hogy ezek pontosan azok a hangok, melyek a mostani kormányt folyamatosan kritizálják, az ellenzékét pedig az egekbe dicsérik.

Ugyanúgy, ahogyan pár hónapja még Romániával tették ezt. A magyar gazdaságpolitika meg szerintük egy merő kudarc. Nem hat az árrésstop, nem jó a kamatpolitika, semmi értelme az online árfigyelőnek.