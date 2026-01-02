Az Eurostat diagramja tisztázta: Magyarország kenterbe veri Romániát az egyik legfontosabb mutatóban

Csattanós pofont kaptak a bezzeg országok: tapintható a különbség Magyarország és Románia között – mutatjuk!
Ma már nem írnak dicsőítő cikkeket régi kedvencükről, Romániáról a baloldali lapok, sőt úgy kerülik a témát, mintha soha nem is létezett volna – állapított meg a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.
A probléma csak az, hogy ezek pontosan azok a hangok, melyek a mostani kormányt folyamatosan kritizálják, az ellenzékét pedig az egekbe dicsérik.
Ugyanúgy, ahogyan pár hónapja még Romániával tették ezt. A magyar gazdaságpolitika meg szerintük egy merő kudarc. Nem hat az árrésstop, nem jó a kamatpolitika, semmi értelme az online árfigyelőnek.
Az Eurostat adatai viszont itt vannak, és segítenek tisztán látni. Míg év elején még a magyar infláció volt magasabb (lásd a grafikont), mára a sikeres és hatékony magyar gazdaságpolitikai intézkedések a jegybanki célsávba vitték a mutatót. Ezzel szemben a román érték a 9 százalékos értéket ostromolja.
Egyértelmű tehát, hogy a régióban a magyar antiinflációs politika volt a sikeres, míg a román a sikertelen.
Ahogyan az is világos, hogy a korábban szomszédunkat éltető »szakértőkre« sem a múltban, sem a jövőben nem érdemes hallgatni” – írta a közgazdász.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement