Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna Orosz-ukrán háború Oroszország

Rettegnek az ukránok: Putyin forgatókönyvében szó sincs állóháborúról – ekkor köthet békét Oroszország

2026. március 04. 16:36

A Kreml legalább 2026 őszéig számol a háború folytatásával, az orosz hadvezetés pedig irreális célokat tűz ki a fronton egy friss elemzés szerint.

2026. március 04. 16:36
null

Az ISW friss elemzése szerint a Kreml legalább a 2026 szeptemberében esedékes oroszországi parlamenti választásokig számol az ukrajnai háború folytatásával. A washingtoni think tank bennfentes forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz elnöki adminisztráció már most olyan politikai forgatókönyveket készít elő, amelyek mind a konfliktus elhúzódásával számolnak.

A jelentés szerint a Kreml három lehetséges választási forgatókönyvet vázolt fel, ám mindegyik közös eleme, hogy a háború a választások idején is tartani fog. A legvalószínűbbnek tartott változat szerint a jelenlegi katonai és gazdasági helyzet lényegében változatlan marad.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Az ISW elemzői szerint ez arra utal, hogy Moszkva hosszú távon rendezkedik be a háborúra, és a konfliktus valószínűleg jóval a választások után is folytatódhat.

Ezt is ajánljuk a témában

Moszkva mindent bezsákolna, amit csak ér

Az elemzés kitér arra is, hogy az orosz katonai vezetés továbbra is rendkívül ambiciózus célokat fogalmaz meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz haditervek 2027-ig Donyeck és Luhanszk teljes elfoglalásával számolnak, miközben az orosz csapatok előrenyomulnának Zaporizzsja és Herszon irányába is.

A jelentés szerint a Kreml ennél is tovább menne:

az orosz tervek között állítólag Odessza teljes régiójának elfoglalása is szerepel.

Az ISW szerint ez azt mutatja, hogy Moszkva nemcsak a már annektált öt ukrán régióra tart igényt, hanem további területi ambíciókat is dédelget. A think tank azonban úgy véli, hogy az orosz hadseregnek kevés esélye van eljutni Odesszáig, nemhogy az egész régiót elfoglalni.

Irreális menetrend

Az ISW szerint az orosz katonai vezetés már a háború kezdete óta irreális határidőket szab. A jelentés felidézi: Moszkva 2022 februárjában néhány nap alatt akarta elfoglalni Kijevet, majd később többször is határidőt tűzött ki Donyeck teljes elfoglalására, ez idáig sikertelenül.

A think tank szerint ezek az irreális célok jelentős emberveszteségekhez vezettek az orosz oldalon. Még orosz katonai bloggerek is gyakran bírálják a hadvezetést, amiért túl széles fronton próbál támadni.

Ezt is ajánljuk a témában

Elmaradó eredmények

Az elemzés arra is rámutat, hogy Moszkva 2025-ös téli rakéta- és dróntámadásai sem érték el a kívánt hatást. A hadjárat célja az volt, hogy

  • meggyengítse Ukrajna energiarendszerét,
  • ipari kapacitását és
  • a lakosság ellenállását.

Bár az orosz támadások komoly károkat okoztak az ukrán energetikai infrastruktúrában, Ukrajna nem omlott össze, és a védelmi ipar termelése az elmúlt években jelentősen nőtt.

Az ISW szerint a Kreml most új célpontokat kereshet, és a jövőben akár Ukrajna vízellátó infrastruktúrája is célkeresztbe kerülhet.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elfogulatlan
2026. március 04. 17:53
megint egy nesze semmi cikk az oroszok napi 20 km2 -et haladnak előre miközben hadseregük nő az ukiké csökken senki se tudja megmondami meddig tart a háború, ami már 12 éve tart
Válasz erre
0
0
Csigorin
2026. március 04. 17:52
A jelentés felidézi: Moszkva 2022 februárjában néhány nap alatt akarta elfoglalni Kijevet vagyis a "jelentes" nem mas mint ukran propaganda. Soha ilyen nyilatkozat orosz reszrol nem volt.
Válasz erre
1
0
billysparks
2026. március 04. 17:45
Ha nem megy az oroszoknak Ukrajna felszabadítása, fel kell osztani Ukrajna szomszédai között.
Válasz erre
0
0
Halder_1899
2026. március 04. 17:23
"amiért túl széles fronton próbál támadni." Ez SZÁNDÉKOS és érthető szándék az orosz részéről és nem hiba. Mivel már a fronton 2025 óta egyre nagyobb orosz többség van, az ukrán morzsolódik fel, orosz érdek a minél hosszabb frontvonal, minél jobban széthúzni a gyengébb ukrán erőket. Kisebb szakaszt a kisebb és gyengébb ukrán is tud védeni drónokkal.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!