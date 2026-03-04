Rettegnek az ukránok: Putyin forgatókönyvében szó sincs állóháborúról – ekkor köthet békét Oroszország

Már Oroszország feldarabolásáról beszélnek: Zelenszkij embere több nemzetállamot vizionál Moszkva helyén
A háború után is fenntartanák a szankciókat Oroszországgal szemben – a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna újjáépítésére használnák.
A Kreml legalább 2026 őszéig számol a háború folytatásával, az orosz hadvezetés pedig irreális célokat tűz ki a fronton egy friss elemzés szerint.
Az ISW friss elemzése szerint a Kreml legalább a 2026 szeptemberében esedékes oroszországi parlamenti választásokig számol az ukrajnai háború folytatásával. A washingtoni think tank bennfentes forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz elnöki adminisztráció már most olyan politikai forgatókönyveket készít elő, amelyek mind a konfliktus elhúzódásával számolnak.
A jelentés szerint a Kreml három lehetséges választási forgatókönyvet vázolt fel, ám mindegyik közös eleme, hogy a háború a választások idején is tartani fog. A legvalószínűbbnek tartott változat szerint a jelenlegi katonai és gazdasági helyzet lényegében változatlan marad.
Az ISW elemzői szerint ez arra utal, hogy Moszkva hosszú távon rendezkedik be a háborúra, és a konfliktus valószínűleg jóval a választások után is folytatódhat.
Az elemzés kitér arra is, hogy az orosz katonai vezetés továbbra is rendkívül ambiciózus célokat fogalmaz meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz haditervek 2027-ig Donyeck és Luhanszk teljes elfoglalásával számolnak, miközben az orosz csapatok előrenyomulnának Zaporizzsja és Herszon irányába is.
A jelentés szerint a Kreml ennél is tovább menne:
az orosz tervek között állítólag Odessza teljes régiójának elfoglalása is szerepel.
Az ISW szerint ez azt mutatja, hogy Moszkva nemcsak a már annektált öt ukrán régióra tart igényt, hanem további területi ambíciókat is dédelget. A think tank azonban úgy véli, hogy az orosz hadseregnek kevés esélye van eljutni Odesszáig, nemhogy az egész régiót elfoglalni.
Az ISW szerint az orosz katonai vezetés már a háború kezdete óta irreális határidőket szab. A jelentés felidézi: Moszkva 2022 februárjában néhány nap alatt akarta elfoglalni Kijevet, majd később többször is határidőt tűzött ki Donyeck teljes elfoglalására, ez idáig sikertelenül.
A think tank szerint ezek az irreális célok jelentős emberveszteségekhez vezettek az orosz oldalon. Még orosz katonai bloggerek is gyakran bírálják a hadvezetést, amiért túl széles fronton próbál támadni.
Oroszország GDP-je az elmúlt három évben tíz százalékos növekedést ért el.
Az elemzés arra is rámutat, hogy Moszkva 2025-ös téli rakéta- és dróntámadásai sem érték el a kívánt hatást. A hadjárat célja az volt, hogy
Bár az orosz támadások komoly károkat okoztak az ukrán energetikai infrastruktúrában, Ukrajna nem omlott össze, és a védelmi ipar termelése az elmúlt években jelentősen nőtt.
Az ISW szerint a Kreml most új célpontokat kereshet, és a jövőben akár Ukrajna vízellátó infrastruktúrája is célkeresztbe kerülhet.
Szergej Rudszkoj szerint az ukrán fél a háború kezdete óta több mint másfél millió katonát veszített.
