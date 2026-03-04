Rettegnek az ukránok: Putyin forgatókönyvében szó sincs állóháborúról – ekkor köthet békét Oroszország

Az ISW friss elemzése szerint a Kreml legalább a 2026 szeptemberében esedékes oroszországi parlamenti választásokig számol az ukrajnai háború folytatásával. A washingtoni think tank bennfentes forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz elnöki adminisztráció már most olyan politikai forgatókönyveket készít elő, amelyek mind a konfliktus elhúzódásával számolnak.

A jelentés szerint a Kreml három lehetséges választási forgatókönyvet vázolt fel, ám mindegyik közös eleme, hogy a háború a választások idején is tartani fog. A legvalószínűbbnek tartott változat szerint a jelenlegi katonai és gazdasági helyzet lényegében változatlan marad.