Radikális kijelentést tett Kyrylo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője: Oroszországnak „több regionális nemzetállamra” kellene szétesnie, amelyek saját polgáraik jólétére koncentrálnának. Szerinte csak így válhatna a térség – és Európa – biztonságosabbá – írta meg az Euromaidan.

A nyilatkozat az Al Modon libanoni lapnak adott interjúban hangzott el, a háború teljes körű szakaszának évfordulója kapcsán. Budanov úgy fogalmazott: Oroszország „birodalmi ambíciói” az egyetlen dolog, ami a történelem során nem változott – sem a cárok, sem a szovjet rendszer, sem a mai oligarchikus kapitalizmus idején.