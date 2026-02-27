Már Oroszország feldarabolásáról beszélnek: Zelenszkij embere több nemzetállamot vizionál Moszkva helyén

Röhöghet a markába Zelenszkij: Orbán ezt nem fogja megtenni Ukrajnával a szakértő szerint
Egy nagyon egyszerű elmélettel állt elő.
A háború után is fenntartanák a szankciókat Oroszországgal szemben – a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna újjáépítésére használnák.
Radikális kijelentést tett Kyrylo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője: Oroszországnak „több regionális nemzetállamra” kellene szétesnie, amelyek saját polgáraik jólétére koncentrálnának. Szerinte csak így válhatna a térség – és Európa – biztonságosabbá – írta meg az Euromaidan.
A nyilatkozat az Al Modon libanoni lapnak adott interjúban hangzott el, a háború teljes körű szakaszának évfordulója kapcsán. Budanov úgy fogalmazott: Oroszország „birodalmi ambíciói” az egyetlen dolog, ami a történelem során nem változott – sem a cárok, sem a szovjet rendszer, sem a mai oligarchikus kapitalizmus idején.
Olyan feltételeket kell teremteni, amelyek között Oroszország megszűnik birodalomként létezni”
– fogalmazott, hozzátéve: több regionális nemzetállamnak kellene létrejönnie a mai Oroszország területén. Szerinte nem érdemes arra várni, hogy Moszkva belső folyamatok révén változzon meg. Az ukrán politikus szerint ez tenné lehetővé, hogy Ukrajna, Európa és „az egész világ” nagyobb biztonságban éljen. Kijelentése lényegében Oroszország geopolitikai feldarabolását vetíti előre – ami új szintre emeli a háborús retorikát.
Budanov az interjúban arról is beszélt, hogy az orosz tárgyalódelegáció – szerinte – tisztában van azzal: kénytelen lesz elfogadni az Egyesült Államok biztonsági garanciáit Ukrajna számára, „akár tetszik nekik, akár nem”. Úgy véli, Oroszország nem képes katonailag legyőzni Ukrajnát, és eljött az idő a háború lezárására – ugyanakkor hangsúlyozta: a Kreml célja nem pusztán egyes régiók megszerzése, hanem „egész Ukrajna”.
Az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint a szankciókat a harcok befejezése után is fenn kell tartani, különben az újabb agresszióra ösztönözné Moszkvát.
A befagyasztott orosz vagyonokat és azok jövőbeli hozamát pedig Ukrajna újjáépítésére és jóvátételekre kellene fordítani.
Budanov Ukrajnát „Európa pajzsának” nevezte, amely megvédi a kontinenst az orosz birodalmi törekvésektől, és teljes bizalmát fejezte ki a nyugati szövetségesek, köztük az Egyesült Államok iránt.
Az interjú üzenete azonban így is világos és kemény: Kijevben nem pusztán a frontvonalakról, hanem Oroszország jövőbeli államszerkezetéről is gondolkodnak – mégpedig egy olyan forgatókönyvben, amelyben a jelenlegi orosz állam már nem létezik.
