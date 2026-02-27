Most kell résen lenniük a magyaroknak: játszadozni kezdett Von der Leyen – mindenkinek a tyúkszemére lépett Orbán

Az Európai Bizottság kompromisszumot keres Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy Magyarország ne blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel folyósítását, amely áprilisig létfontosságú lenne Kijev számára – írja a Strana.news.

Névtelen uniós diplomaták szerint Orbán feltételként a Barátság kőolajvezeték újranyitását követeli,

ezzel is erősítve választási kampányát. Brüsszel igyekszik elkerülni a nyílt konfliktust és politikai engedményt adna egy írásos ígérettel, miközben nem kíván közvetlenül beavatkozni a magyar választásokba. Februárban az Európai Bizottság enyhített retorikáján Orbánnal szemben hasonló okokból.