02. 27.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború


Brüsszel Magyarország Ukrajna Kijev Ursula von der Leyen Barátság kőolajvezeték Európai Bizottság Európai Unió választás

Most kell résen lenniük a magyaroknak: játszadozni kezdett Von der Leyen – mindenkinek a tyúkszemére lépett Orbán

2026. február 27. 11:08

Egyre kifinomultabb eszközökhöz folyamodik az Európai Bizottság.

2026. február 27. 11:08
null

Az Európai Bizottság kompromisszumot keres Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy Magyarország ne blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel folyósítását, amely áprilisig létfontosságú lenne Kijev számára – írja a Strana.news.

Névtelen uniós diplomaták szerint Orbán feltételként a Barátság kőolajvezeték újranyitását követeli,

ezzel is erősítve választási kampányát. Brüsszel igyekszik elkerülni a nyílt konfliktust és politikai engedményt adna egy írásos ígérettel, miközben nem kíván közvetlenül beavatkozni a magyar választásokba. Februárban az Európai Bizottság enyhített retorikáján Orbánnal szemben hasonló okokból.

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

polárüveg
2026. február 27. 12:48
Az EU tegye le Budapesten a magyar finomítók minden olajfajta fogadására alkalmassá tételének összegét, és az olcsó orosz olaj és a más olajok közti különbség átlagos összegét három éves magyar olajfogyasztásra vetítve. Na ez már komoly biztosíték lehet...innen indulhat a tárgyalás. :)
tapir32
2026. február 27. 12:36
Volodimir Zelenszkij népszerűsége már csak 4 százalékon áll.
tapir32
2026. február 27. 12:30
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Fegyveres rablóbandák garázdálkodnak Ukrajnában. Ukrajnát le kell fegyverezni! Európát a NATO védi nem Ukrajna!
Sacap
2026. február 27. 12:25
Usi nem egy ligában focizol Viktorral. El fogsz bukni...A Magyarokkal ne baszakodj!
