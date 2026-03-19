Von der Leyen csak pislogott: az olasz EP-képviselő keményen beolvasott az Európai Bizottság elnökének (VIDEÓ)

A volt tábornok a bizottsági elnök fejére olvasta, hogy semmit sem tesz az európai energiaválság megoldásáért.
„Von der Leyen asszony, micsoda megtiszteltetés, hogy itt van, nem gyakran látjuk önt ebben a teremben” – kezdte gúnyosan az Európai Bizottság elnökének címzett felszólalását az Európai Parlamentben Roberto Vannacci, független olasz EP-képviselő. A volt katona nem finomkodott: alaposan beolvasott a német politikusnak.
Az egykori tábornok közölte: azt hitte Von der Leyen éppen Donald Trump amerikai elnökkel telefonál, hogy „eldöntsék ennek a háborúnak a sorsát”.
Ehelyett azonban Trump beszél telefonon Putyinnal”
– tette hozzá Vannacci, majd így folytatta:
Ön eddig ehhez a háborúhoz semmit sem tett hozzá, azon kívül, hogy kinyilvánította aggodalmát.”
Ezt követően felhívta a figyelmet arra, hogy a közel-keleti konfliktus következtében
az egyébként is haldokló Európa rendkívül súlyos válságba zuhant”.
A megoldás szerinte egyszerű és észszerű lenne: „Dobjuk a tengerbe Green Dealt, nyissuk meg újra az olaj-, gáz- és műtrágyaellátási csatornákat Oroszországgal, és
kezdjünk el végre a saját érdekeinkkel foglalkozni!”
Roberto Vannacci szerint mások érdekeit már kiválóan képviselik azok, akik kirobbantották az iráni háborút.
A felszólalás itt tekinthető meg:
***
Fotó: Wojtek Radwanski / AFP