energiaválság olaj iráni háború gáz Ursula von der Leyen Oroszország Európai Parlament Európai Unió műtrágya

Von der Leyen csak pislogott: az olasz EP-képviselő keményen beolvasott az Európai Bizottság elnökének (VIDEÓ)

2026. március 19. 21:59

A volt tábornok a bizottsági elnök fejére olvasta, hogy semmit sem tesz az európai energiaválság megoldásáért.

„Von der Leyen asszony, micsoda megtiszteltetés, hogy itt van, nem gyakran látjuk önt ebben a teremben” – kezdte gúnyosan az Európai Bizottság elnökének címzett felszólalását az Európai Parlamentben Roberto Vannacci, független olasz EP-képviselő. A volt katona nem finomkodott: alaposan beolvasott a német politikusnak.

Az egykori tábornok közölte: azt hitte Von der Leyen éppen Donald Trump amerikai elnökkel telefonál, hogy „eldöntsék ennek a háborúnak a sorsát”.

Ehelyett azonban Trump beszél telefonon Putyinnal”

– tette hozzá Vannacci, majd így folytatta:

Ön eddig ehhez a háborúhoz semmit sem tett hozzá, azon kívül, hogy kinyilvánította aggodalmát.”

Ezt követően felhívta a figyelmet arra, hogy a közel-keleti konfliktus következtében

az egyébként is haldokló Európa rendkívül súlyos válságba zuhant”.

A megoldás szerinte egyszerű és észszerű lenne: „Dobjuk a tengerbe Green Dealt, nyissuk meg újra az olaj-, gáz- és műtrágyaellátási csatornákat Oroszországgal, és

kezdjünk el végre a saját érdekeinkkel foglalkozni!”

Roberto Vannacci szerint mások érdekeit már kiválóan képviselik azok, akik kirobbantották az iráni háborút.

A felszólalás itt tekinthető meg:

***

Fotó: Wojtek Radwanski / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nasi12
2026. március 19. 22:18
Nem minden katona hülye. Rájönnek, hogy a bőrükre megy a vásár.
SzaboGeza
2026. március 19. 22:11
Köszönet NEKI, hogy lojálisan a QUVA anyjába terelte, a képviselőt!!! Ezeket a szar alakokat temetni kell nem építeni!!!!!!:))))
nempolitizalok-0
2026. március 19. 22:08
Azért ezen kívül is van Ursulával még számos igen komoly probléma.
szim-patikus
2026. március 19. 22:07 Szerkesztve
A felszólalás itt tekinthető meg: *** keményen beolvasott az Európai Bizottság elnökének (VIDEÓ) (a Mandiner legtöbb cikke olyasmit ígér, ami nincs)
