Történelmi lépés előtt New York büszkesége – egymásnak esett a polgármester és a Knicks tulajdonosa

Hiába áll történelmi eredmény küszöbén a New York Knicks kosárlabdacsapata, vasárnap a negyedik győzelmével megszerezheti a végső sikert a San Antonio Spurs elleni NBA-döntőben, az ünneplés helyett áll a bál a városban. A Knicks tulajdonosa, James Dolan összetűzésbe keveredett a város szocialista polgármesterével, Zohran Mamdanival a szigorú biztonsági intézkedések miatt, és lemondta az NBA-döntő városba szervezett szurkolói partiját – írja a BBC.

Az NBA-döntő negyedik, szerdai meccsén a Madison Square Gardenbe be nem jutó szurkolók kivetítőn nézhették volna a találkozót, ám utolsó pillanatban elmaradt a buli, amely miatt egymást hibáztatja a New York Knicks tulajdonosa és a város polgármestere között.

A polgármester szerint Dolan döntött úgy, hogy lemondja a negyedik mérkőzés partiját, a csapattulajdonos azonban Mamdanit és a helyi rendőrfőkapitányt hibáztatta, akik elrontották a szurkolók buliját, utalva ezzel a manhattani helyszín körüli fokozott biztonsági intézkedésekre. Egy rádióműsorban még azt is mondta, hogy többé nem lesznek kivetítők az aréna előtt, amelyeken a mérkőzést közvetítik.