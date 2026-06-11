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NBA New York kosárlabda

Történelmi lépés előtt New York büszkesége – egymásnak esett a polgármester és a Knicks tulajdonosa

2026. június 11. 08:23

Egyetlen győzelem választja el a New York Knicks kosárlabdacsapatát attól, hogy 1973 után újra bajnoki címet ünnepelhessen az NBA-ben.

2026. június 11. 08:23
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Hiába áll történelmi eredmény küszöbén a New York Knicks kosárlabdacsapata, vasárnap a negyedik győzelmével megszerezheti a végső sikert a San Antonio Spurs elleni NBA-döntőben, az ünneplés helyett áll a bál a városban. A Knicks tulajdonosa, James Dolan összetűzésbe keveredett a város szocialista polgármesterével, Zohran Mamdanival a szigorú biztonsági intézkedések miatt, és lemondta az NBA-döntő városba szervezett szurkolói partiját – írja a BBC.

Az NBA-döntő negyedik, szerdai meccsén a Madison Square Gardenbe be nem jutó szurkolók kivetítőn nézhették volna a találkozót, ám utolsó pillanatban elmaradt a buli, amely miatt egymást hibáztatja a New York Knicks tulajdonosa és a város polgármestere között.

A polgármester szerint Dolan döntött úgy, hogy lemondja a negyedik mérkőzés partiját, a csapattulajdonos azonban Mamdanit és a helyi rendőrfőkapitányt hibáztatta, akik elrontották a szurkolók buliját, utalva ezzel a manhattani helyszín körüli fokozott biztonsági intézkedésekre. Egy rádióműsorban még azt is mondta, hogy többé nem lesznek kivetítők az aréna előtt, amelyeken a mérkőzést közvetítik.

Mindez azután történt, hogy hétfőn a közeli Bryant Parkban tartott meccsnézés erőszakba torkollott, miközben Donald Trump amerikai elnök is a Meccsen tartózkodott.

Több ezer ember árasztotta el a területet, eltorlaszolta a tömeg a forgalmat, az emberek autókra álltak és állványzatokra másztak, hogy lássák a kivetítőket. A rendőrség szerint történt erőszak, verekedés, illetve üvegek dobálását is feljegyezték. Mintegy 21 embert tartóztattak le. A New York-i rendőrség (NYPD) egyelőre keresi a gyanúsítottakat.

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„Ez a Knicks Madison Square Gardenben, a kosárlabda Mekkájában történő ünnepléséről szól. Ezt próbálja meg elrontani a polgármesteri hivatal és a rendőrség. Nem akarják az ünneplést” – nyilatkozta Dolan.

Mamdani nem sokkal később az X-en azt írta, hogy a helyszín engedélyt kért egy szurkolói ünnepségre, amelyet a város jóváhagyott, ám a polgármester ezzel egy időben a biztonság fontosságát is hangsúlyozta. „Ahogy készülünk a közös meccsnézésre, hadd tegyem világossá:

ez egy történelmi, örömteli pillanat városunk számára. Nem engedjük, hogy erőszakkal megzavarják”

– mondta Mamdani.

A Knicks 1999 óta nem játszott döntőben, akkor a Spurs ellen veszítettek, így most New York-ban minden egyes győzelmet az utcákon ünnepelnek.

Fotó: Charly Triballeau/AFP

 

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gullwing
2026. június 11. 08:39
Mintegy 21 embert tartóztattak le Mennyiből? A 121 ezerből?
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