Történelmi lépés előtt New York büszkesége – egymásnak esett a polgármester és a Knicks tulajdonosa

New York szocialista polgármestere megidézte Margaret Thatchert, aki végül neki adott igazat (VIDEÓ)
Egy összevágott felvételen különösen kellemetlen fordulatot vett egy nagyszabású politikai odaszúrás.
Egyetlen győzelem választja el a New York Knicks kosárlabdacsapatát attól, hogy 1973 után újra bajnoki címet ünnepelhessen az NBA-ben.
Hiába áll történelmi eredmény küszöbén a New York Knicks kosárlabdacsapata, vasárnap a negyedik győzelmével megszerezheti a végső sikert a San Antonio Spurs elleni NBA-döntőben, az ünneplés helyett áll a bál a városban. A Knicks tulajdonosa, James Dolan összetűzésbe keveredett a város szocialista polgármesterével, Zohran Mamdanival a szigorú biztonsági intézkedések miatt, és lemondta az NBA-döntő városba szervezett szurkolói partiját – írja a BBC.
Az NBA-döntő negyedik, szerdai meccsén a Madison Square Gardenbe be nem jutó szurkolók kivetítőn nézhették volna a találkozót, ám utolsó pillanatban elmaradt a buli, amely miatt egymást hibáztatja a New York Knicks tulajdonosa és a város polgármestere között.
A polgármester szerint Dolan döntött úgy, hogy lemondja a negyedik mérkőzés partiját, a csapattulajdonos azonban Mamdanit és a helyi rendőrfőkapitányt hibáztatta, akik elrontották a szurkolók buliját, utalva ezzel a manhattani helyszín körüli fokozott biztonsági intézkedésekre. Egy rádióműsorban még azt is mondta, hogy többé nem lesznek kivetítők az aréna előtt, amelyeken a mérkőzést közvetítik.
Mindez azután történt, hogy hétfőn a közeli Bryant Parkban tartott meccsnézés erőszakba torkollott, miközben Donald Trump amerikai elnök is a Meccsen tartózkodott.
Több ezer ember árasztotta el a területet, eltorlaszolta a tömeg a forgalmat, az emberek autókra álltak és állványzatokra másztak, hogy lássák a kivetítőket. A rendőrség szerint történt erőszak, verekedés, illetve üvegek dobálását is feljegyezték. Mintegy 21 embert tartóztattak le. A New York-i rendőrség (NYPD) egyelőre keresi a gyanúsítottakat.
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Egy összevágott felvételen különösen kellemetlen fordulatot vett egy nagyszabású politikai odaszúrás.
„Ez a Knicks Madison Square Gardenben, a kosárlabda Mekkájában történő ünnepléséről szól. Ezt próbálja meg elrontani a polgármesteri hivatal és a rendőrség. Nem akarják az ünneplést” – nyilatkozta Dolan.
Mamdani nem sokkal később az X-en azt írta, hogy a helyszín engedélyt kért egy szurkolói ünnepségre, amelyet a város jóváhagyott, ám a polgármester ezzel egy időben a biztonság fontosságát is hangsúlyozta. „Ahogy készülünk a közös meccsnézésre, hadd tegyem világossá:
ez egy történelmi, örömteli pillanat városunk számára. Nem engedjük, hogy erőszakkal megzavarják”
– mondta Mamdani.
A Knicks 1999 óta nem játszott döntőben, akkor a Spurs ellen veszítettek, így most New York-ban minden egyes győzelmet az utcákon ünnepelnek.
Fotó: Charly Triballeau/AFP