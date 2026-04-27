Tragédia Fonyódon: autóbalesetben meghalt egy 19 éves sportoló

A pécsi egyesület nem közölte, mi okozta a fiatal sportoló halálát, a Blikk azonban azt írja, hogy vasárnap Fonyódnál az általa vezetett gépjármű zuhant bele fejjel lefelé egy csatornába. A 19 éves férfi a beömlő víz miatt nem tudott kimenekülni az autóból.

A Somogy vármegyei hírportál, a sonline.hu szerint a sofőr egy kanyarból kijövet veszítette el az uralmát a kocsi felett, ami a tengelye körül megpördülve, éppen a tetejére érkezett a mély árokba. Ez a legrosszabb forgatókönyv egy autós számára, mivel

a fejtetőre állt járműben a biztonsági öv és a víz nyomása miatt szinte lehetetlen a szabadulás, az utastér pedig másodpercek alatt megtelik vízzel.

A rendőrség az ügyben vizsgálatot indított.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) honlapja szerint Márkus Péter utoljára december 19-én lépett pályára a PVSK U21-es gárdájában, akkor egy 102–62-es győzelemnek lehetett részese a Nyíregyháza Blue Sharks ellen. Az elhunyt sportolónak a mostani idényben kilenc meccsen 40 pont volt a mérlege a korosztályos bajnokságban.