Tragédia Fonyódon: autóbalesetben meghalt egy 19 éves sportoló

Autóbalesetben meghalt a PVSK-Panthers kosárlabdacsapatának 19 éves játékosa. Márkus Péternek esélye sem volt a szerencsétlenség túlélésére.
Autóbaleset következtében meghalt a PVSK-Panthers kosárlabdacsapatának 19 éves játékosa, Márkus Péter. A fiatal sportoló egy csatornába borult az autójával Fonyódnál. A jármű fejjel lefelé érkezett a vízbe, a férfinak esélye sem volt a baleset túlélésére.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 19 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Márkus Péter, U21-es csapatunk játékosa. Hatalmas szíve és küzdeni akarása példaértékű volt mindannyiunk számára, emlékét örökre megőrizzük! Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni Péter családjának, barátainak, csapattársainak!
– írta ki a közösségi oldalára a PVSK-Panthers kosárlabdacsapata.
A pécsi egyesület nem közölte, mi okozta a fiatal sportoló halálát, a Blikk azonban azt írja, hogy vasárnap Fonyódnál az általa vezetett gépjármű zuhant bele fejjel lefelé egy csatornába. A 19 éves férfi a beömlő víz miatt nem tudott kimenekülni az autóból.
A Somogy vármegyei hírportál, a sonline.hu szerint a sofőr egy kanyarból kijövet veszítette el az uralmát a kocsi felett, ami a tengelye körül megpördülve, éppen a tetejére érkezett a mély árokba. Ez a legrosszabb forgatókönyv egy autós számára, mivel
a fejtetőre állt járműben a biztonsági öv és a víz nyomása miatt szinte lehetetlen a szabadulás, az utastér pedig másodpercek alatt megtelik vízzel.
A rendőrség az ügyben vizsgálatot indított.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) honlapja szerint Márkus Péter utoljára december 19-én lépett pályára a PVSK U21-es gárdájában, akkor egy 102–62-es győzelemnek lehetett részese a Nyíregyháza Blue Sharks ellen. Az elhunyt sportolónak a mostani idényben kilenc meccsen 40 pont volt a mérlege a korosztályos bajnokságban.
