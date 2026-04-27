Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Fonyód tragédia autóbaleset kosárlabda

Tragédia Fonyódon: autóbalesetben meghalt egy 19 éves sportoló

2026. április 27. 21:51

Autóbalesetben meghalt a PVSK-Panthers kosárlabdacsapatának 19 éves játékosa. Márkus Péternek esélye sem volt a szerencsétlenség túlélésére.

null

Autóbaleset következtében meghalt a PVSK-Panthers kosárlabdacsapatának 19 éves játékosa, Márkus Péter. A fiatal sportoló egy csatornába borult az autójával Fonyódnál. A jármű fejjel lefelé érkezett a vízbe, a férfinak esélye sem volt a baleset túlélésére.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 19 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Márkus Péter, U21-es csapatunk játékosa. Hatalmas szíve és küzdeni akarása példaértékű volt mindannyiunk számára, emlékét örökre megőrizzük! Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni Péter családjának, barátainak, csapattársainak!

– írta ki a közösségi oldalára a PVSK-Panthers kosárlabdacsapata.

A pécsi egyesület nem közölte, mi okozta a fiatal sportoló halálát, a Blikk azonban azt írja, hogy vasárnap Fonyódnál az általa vezetett gépjármű zuhant bele fejjel lefelé egy csatornába. A 19 éves férfi a beömlő víz miatt nem tudott kimenekülni az autóból.

A Somogy vármegyei hírportál, a sonline.hu szerint a sofőr egy kanyarból kijövet veszítette el az uralmát a kocsi felett, ami a tengelye körül megpördülve, éppen a tetejére érkezett a mély árokba. Ez a legrosszabb forgatókönyv egy autós számára, mivel 

a fejtetőre állt járműben a biztonsági öv és a víz nyomása miatt szinte lehetetlen a szabadulás, az utastér pedig másodpercek alatt megtelik vízzel.

A rendőrség az ügyben vizsgálatot indított.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) honlapja szerint Márkus Péter utoljára december 19-én lépett pályára a PVSK U21-es gárdájában, akkor egy 102–62-es győzelemnek lehetett részese a Nyíregyháza Blue Sharks ellen. Az elhunyt sportolónak a mostani idényben kilenc meccsen 40 pont volt a mérlege a korosztályos bajnokságban.

Nyitókép: Facebook / Fonyód Városi Tűzoltóság

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bitrex®
2026. április 27. 22:15
Há' mer mennek mint álat.
