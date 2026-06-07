A Telex nekiment a Tisza Pártnak: nincs társadalmi egyeztetés, nem tartják be az ígéreteiket

Migrációs paktum: Bóka János üzent Magyar Péternek, most már mindenképp válaszolnia kell a miniszterelnöknek
A miniszterelnöknél pattog a labda.
Az ellenzék szerint az Országgyűlés munkája a közösségi médiára hangszerelt politikai színházzá vált.
Közel egy hónappal az új kormány felállása után a kabinet eddig egyetlen önálló törvényjavaslatot sem nyújtott be, a jogszabály-módosításokat kizárólag a Tisza Párt frakciótagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár
a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széles körű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelezettségek megkerülését teszi lehetővé,
lemásolva a korábbi Fidesz-kormányzatok sokat kritizált módszereit – foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának a lényegét.
Hangsúlyozzák: május 9. óta a Tisza-frakció nyolc törvény- és öt határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az Országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó Alaptörvény-módosítás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása.
A kormányzati előterjesztésekkel szemben
a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is
– tudjuk meg.
A Tisza-frakció tájékoztatása szerint azért választották ezt az utat, mert a javaslatokat a párt szakpolitikusai készítették, így a benyújtást is nekik kellett intézniük. A portál hozzáteszi: a civil és szakmai szervezetek, így a K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség tagozatai
aggályosnak tartják a transzparencia hiányát,
és sürgetik a minisztériumi apparátus érdemi bevonását.
A parlamenti ellenzék szintén bírálja a gyakorlatot:
a Fidesz–KDNP szerint az Országgyűlés munkája a közösségi médiára hangszerelt politikai színházzá vált,
miközben a Mi Hazánk Mozgalom nehezményezi, hogy indítványaikat a bizottságok hetek óta napirendre sem tűzték.
Mint kiderült, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelzése szerint a kormány a jövő héten nyújtja be az uniós források lehívásához szükséges, szigorúbb vagyonnyilatkozati és átláthatósági törvénycsomagot, ám a szoros határidők miatt a társadalmi egyeztetés ennél a csomagnál is elmarad.
A Tisza Párt külügyi és migrációs stratégiájával kapcsolatban László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője a HírTV Bayer show című műsorában kifejtette:
a Tisza Párt látványos meghátrálást mutat be a migrációs kérdésekben.
Miközben a választási kampányban a szigorú határvédelem mellett foglaltak állást, a háttérben a párt külügyi politikáját meghatározó Orbán Anita Brüsszelben már jelezte, hogy készek együttműködni az uniós migrációs paktum technikai segítségnyújtási folyamataiban – mondta László András, aki szerint ez a fordulat azt jelenti, hogy
a Tisza Párt a gyakorlatban asszisztálni fog a kötelező elosztási kvóták végrehajtásához
és a migránsok magyarországi táboroztatásához.
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A miniszterelnöknél pattog a labda.
Fotó: Szentgallay Bálint / AFP