A Telex nekiment a Tisza Pártnak: nincs társadalmi egyeztetés, nem tartják be az ígéreteiket

Közel egy hónappal az új kormány felállása után a kabinet eddig egyetlen önálló törvényjavaslatot sem nyújtott be, a jogszabály-módosításokat kizárólag a Tisza Párt frakciótagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár

a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széles körű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelezettségek megkerülését teszi lehetővé,

lemásolva a korábbi Fidesz-kormányzatok sokat kritizált módszereit – foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának a lényegét.