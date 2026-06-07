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A Telex nekiment a Tisza Pártnak: nincs társadalmi egyeztetés, nem tartják be az ígéreteiket

2026. június 07. 10:15

Az ellenzék szerint az Országgyűlés munkája a közösségi médiára hangszerelt politikai színházzá vált.

2026. június 07. 10:15
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Közel egy hónappal az új kormány felállása után a kabinet eddig egyetlen önálló törvényjavaslatot sem nyújtott be, a jogszabály-módosításokat kizárólag a Tisza Párt frakciótagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár 

a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széles körű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelezettségek megkerülését teszi lehetővé, 

lemásolva a korábbi Fidesz-kormányzatok sokat kritizált módszereit – foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának a lényegét.

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Hangsúlyozzák: május 9. óta a Tisza-frakció nyolc törvény- és öt határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az Országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó Alaptörvény-módosítás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása.

A kormányzati előterjesztésekkel szemben 

a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is

 – tudjuk meg.

A Tisza-frakció tájékoztatása szerint azért választották ezt az utat, mert a javaslatokat a párt szakpolitikusai készítették, így a benyújtást is nekik kellett intézniük. A portál hozzáteszi: a civil és szakmai szervezetek, így a K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség tagozatai 

aggályosnak tartják a transzparencia hiányát,

 és sürgetik a minisztériumi apparátus érdemi bevonását.

A parlamenti ellenzék szintén bírálja a gyakorlatot: 

a Fidesz–KDNP szerint az Országgyűlés munkája a közösségi médiára hangszerelt politikai színházzá vált,

 miközben a Mi Hazánk Mozgalom nehezményezi, hogy indítványaikat a bizottságok hetek óta napirendre sem tűzték.

Mint kiderült, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelzése szerint a kormány a jövő héten nyújtja be az uniós források lehívásához szükséges, szigorúbb vagyonnyilatkozati és átláthatósági törvénycsomagot, ám a szoros határidők miatt a társadalmi egyeztetés ennél a csomagnál is elmarad.

A Tisza Párt külügyi és migrációs stratégiájával kapcsolatban László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője a HírTV Bayer show című műsorában kifejtette:

 a Tisza Párt látványos meghátrálást mutat be a migrációs kérdésekben. 

Miközben a választási kampányban a szigorú határvédelem mellett foglaltak állást, a háttérben a párt külügyi politikáját meghatározó Orbán Anita Brüsszelben már jelezte, hogy készek együttműködni az uniós migrációs paktum technikai segítségnyújtási folyamataiban – mondta László András, aki szerint ez a fordulat azt jelenti, hogy 

a Tisza Párt a gyakorlatban asszisztálni fog a kötelező elosztási kvóták végrehajtásához 

és a migránsok magyarországi táboroztatásához.

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Fotó: Szentgallay Bálint / AFP

Összesen 37 komment

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boomaire
2026. június 07. 12:26
A Telexnél sem csak hülyék dolgoznak, és ők is látják, hogy a liberálnácik által évtizedek alatt felépített "Orbánnál minden jobb" ALTERNATÍVÁT az elszabadult hajóágyú M.Szálasi rekord gyorsasággal rombolja le.
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0
0
boomaire
•••
2026. június 07. 12:18 Szerkesztve
"piramis-2 - 2026. június 07. 11:58" "Nem is értem, hogy mi történhet a háttérben" Ugyan az, mint amikor Wéber megengedte, hogy M. Szálasi itthon azt hazudjon, ami jólesik, mert mindketten tudták, hogy szép együttműködésüknek nem lesz akadály, hogy a közös célok elérése érdekében időnként úgy tesz, mintha ellentmondana a pórázt tartónak...
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0
0
Treeoflife
2026. június 07. 12:00
"Az ellenzék szerint az Országgyűlés munkája a közösségi médiára hangszerelt politikai színházzá vált." És ez meglepetés? Ez a patkány a megjelenése óta színházat játszik, végre szerepelhet, villoghat, mivel minden vágya ez volt. A Tiszaros csürhe pedig ujjongva tapsolt, hát élvezzék. Lassan világossá válik még ezeknek a szellemi fogyatékosoknak is, hogy kit választottak? Persze nem sietik el, mivel ez égés lesz a számukra. Még egy ideig biztosan tapsolni fognak továbbra is, de csak addig, amíg a saját zsebük is ki nem ürül. Majd észbekapnak, de akkor már késő lesz számukra, mivel szégyen szemre vissza kell fordulniuk. Az lesz az igazán izgalmas, mivel nem kizárt, hogy akik felemelték, azok fogják megfeszíteni is, jó jakobinus-bolsevik módszer szerint.
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4
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piramis-2
2026. június 07. 11:58
1. Rühelem a Telex nevezetű liberálnáci vélemény torzító szennylapot. A drogos, takony gerincű firkászaival együtt! 2. Nem is értem, hogy mi történhet a háttérben, hogy meg harapják a kezet, amely a napi kokaint bizosítja!!!???
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