Ismét a földgáz miatt aggódhat Európa

A 2022-es energiaválság után egy időre úgy tűnt, Európa megtanulta kezelni a földgázpiaci sokkokat, 2026-ban azonban ismét a gáztárolók töltöttsége lett az egyik legfontosabb energetikai és makrogazdasági mutató. A G7 friss elemzése szerint

az uniós tárolók feltöltése nem halad megnyugtató ütemben, miközben a szezon eleji készletszintek 2022 óta nem látott mélypontra süllyedtek.

Márciusban az EU tárolói alig 28 százalék körül álltak, és a betárolás május végére is csak lassan gyorsult fel, ami önmagában is növeli a következő tél kockázatait. A probléma azért különösen érzékeny, mert a földgáz ára Európában továbbra is közvetlenül hat a villamosenergia-árakra, ezen keresztül pedig az ipari költségekre, az inflációra és végső soron a lakossági várakozásokra is.