„Magyar Péter a tegnap éjszaka benyújtott, több hatalmi ág képviselőit, így a bírókat, ügyészeket is érintő, alapvetően brüsszeli megrendelésre készült jogszabálycsomag kapcsán most megint erkölcsi magaslatról üzenget fideszes képviselőknek.

A 110 oldalas jogszabályjavaslatot át fogjuk tekinteni. Az biztos, hogy Európában példátlan módon terveznek belenyúlni az 1990 óta fennálló alkotmányos rendszerbe azzal, hogy egy szuperhatóság kezébe fog kerülni a magyar közhatalom gyakorlását végző több ezer személy ellenőrzése. De ki őrzi majd az őrzők őrzőjét?