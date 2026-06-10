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Magyar Péter most megint erkölcsi magaslatról üzenget fideszes képviselőknek

2026. június 10. 18:52

De ki őrzi majd az őrzők őrzőjét?

2026. június 10. 18:52
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Panyi Miklós
Panyi Miklós
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„Magyar Péter a tegnap éjszaka benyújtott, több hatalmi ág képviselőit, így a bírókat, ügyészeket is érintő, alapvetően brüsszeli megrendelésre készült jogszabálycsomag kapcsán most megint erkölcsi magaslatról üzenget fideszes képviselőknek. 

A 110 oldalas jogszabályjavaslatot át fogjuk tekinteni. Az biztos, hogy Európában példátlan módon terveznek belenyúlni az 1990 óta fennálló alkotmányos rendszerbe azzal, hogy egy szuperhatóság kezébe fog kerülni a magyar közhatalom gyakorlását végző több ezer személy ellenőrzése. De ki őrzi majd az őrzők őrzőjét?

De, részletesebb állásfoglalás előtt is, nekem szerényen az volna kérdésem, hogy innentől kezdve ugye nem csak azon képviselők ellen indulnak majd eljárások, akik valamit nem tüntetnek fel a vagyonnyilatkozatukban, hanem azok ellen is, akik mások telefonját elveszik, azt a Dunába dobják, majd bebújnak a mentelmi jog mögé? Várom Magyar Péter úr válaszát!”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

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pollip
2026. június 10. 19:26
MP! Nincs szüksége másra, szemmel láthatóan a képviselői is csak bio díszletek. Mindig csak ő, csak ő........és ő.
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csulak
2026. június 10. 19:25
telefonrablo ne papoljon az erkolcsrol, adolfpeter egy el nem itelt bunozo
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