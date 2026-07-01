Kilátástalannak érzik a helyzetüket az európaiak, de a magyarok kilógnak a sorból

Sürgős lépést szorgalmaz a Fidesz az ország gazdasága érdekében
Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a miniszterelnök a választási ígéreteit nem akarja betartani, a felelősséget pedig a korábbi kormányra próbálja hárítani.
Hazánkban a leginkább bizakodóak az emberek a jövőjükkel kapcsolatban, Nyugaton viszont már komoly fellegek gyülekeznek.
Európában csaknem minden harmadik állampolgár romló életkörülményekre számít a következő években. Az uniós polgárok 29 százaléka az Eurobarometer legfrissebb adatai szerint arra számít, hogy a következő öt évben rosszabbul él majd.
A legpesszimistább országok között van Franciaország, Németország és Ausztria.
A pesszimizmus főleg az idősek körében elterjedt, a fiataloknál ez kevésbé csapódik le a 26 ezer megkérdezettel készített felmérés alapján. Elsősorban a gazdasági kilátások miatt borús a hangulat, az emelkedő infláció egyre több réteget ér el.
A kiábrándultság ráadásul hosszabb távon még nagyobb ellentéteket generálhat, hiszen Ausztriában és Franciaországban egyre többen vannak, akik úgy érzik, semmilyen előnnyel nem jár számukra az uniós tagság. Ezekben az országokban már csak 62 százalék érzi úgy, hogy a mérleg inkább pozitív.
Ez járulhatott hozzá, hogy mindkét országban megerősödött az euroszkeptikus, pontosabban az Unió jelenlegi vezetésével és irányával kritikus pártok támogatottsága.
Az ellenkezőjére, azaz, hogy jobban fog majd élni, mindössze 18 százalék számít, derűlátónak pedig 38 százalék mondható. Meglepő módon ez főleg a keleti tagállamokra vonatkozik, Magyarország és Lengyelország a leginkább bizakodó a jövővel kapcsolatban. Hazánkban a legkisebb a gazdasági pesszimizmus mértéke az egész EU-ban, mindössze 8 százalék – írja az Euronews.com.
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Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a miniszterelnök a választási ígéreteit nem akarja betartani, a felelősséget pedig a korábbi kormányra próbálja hárítani.
Az Index megjegyzi: a kutatás pillanatában a magyarok érzelmi állapotát leginkább olyan szavak írták le, mint a remény, a nyugalom és a magabiztosság (a válaszadók 57, 42 és 36 százaléka jelölte ezt a négy opció egyikének), míg az uniós átlagnál ellentmondásosan a bizonytalanság (44) és a remény (43), valamint a magabiztosság (33) és nyugalom (27) szerepel a felmérés első négy helyén.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton
Nyitókép: MTI/Kovács Márton