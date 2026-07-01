Kilátástalannak érzik a helyzetüket az európaiak, de a magyarok kilógnak a sorból

Európában csaknem minden harmadik állampolgár romló életkörülményekre számít a következő években. Az uniós polgárok 29 százaléka az Eurobarometer legfrissebb adatai szerint arra számít, hogy a következő öt évben rosszabbul él majd.

A legpesszimistább országok között van Franciaország, Németország és Ausztria.

A pesszimizmus főleg az idősek körében elterjedt, a fiataloknál ez kevésbé csapódik le a 26 ezer megkérdezettel készített felmérés alapján. Elsősorban a gazdasági kilátások miatt borús a hangulat, az emelkedő infláció egyre több réteget ér el.