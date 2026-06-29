Sürgős lépést szorgalmaz a Fidesz az ország gazdasága érdekében

Magyar Péter tényleg nem ússza meg ennyivel? Havasi Bertalan bejelentette: nem hagyja annyiban az ügyészség döntését
A Fidesz kommunikációs igazgatója a jobboldali média leépítéseire is reagált.
Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a miniszterelnök a választási ígéreteit nem akarja betartani, a felelősséget pedig a korábbi kormányra próbálja hárítani.
Az Orbán-kormány utolsó negyedévében a magyar gazdaság Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága volt, lendületesen fejlődött, a költségvetés kiszámítható pályán haladt, a bérek több mint 10 százalékkal nőttek, az infláció 2 százalék alá került és aki dolgozni akart, annak volt munkája – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn az MTI-vel.
Havasi Bertalan közleménye szerint ezt a folyamatot szakította meg a Tisza választási győzelme, azt ígérve, hogy minden gyorsabban fejlődik majd, a bérek gyorsabban nőnek, a nyugdíjasok pluszjuttatásokat kapnak és a kisvállalkozásokat még jobban fogják segíteni.
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A Fidesz kommunikációs igazgatója a jobboldali média leépítéseire is reagált.
Ehelyett azonban a Tisza-kormány megalakulása óta gazdasági kormányzás helyett „Facebook-kormányzás” zajlik, Magyarországon két hónapja nincs gazdaságpolitika, csak politikai leszámolás és az önkényuralom kiépítése – írta.
Azt is írta: a miniszterelnök legújabb nyilatkozataiból az derül ki, hogy a választási ígéreteit nem akarja betartani, a felelősséget azonban a korábbi kormányra próbálja hárítani.
Hozzátette, hogy a gazdaság szenved, a gazdaságirányításra alkalmatlan miniszterek késlekednek a döntésekkel, a magyar gazdaság lassan leáll.
Visszamutogatás helyett a gazdasági kormányzás sürgős megkezdésére lenne szükség. Felszólítjuk a kormányt, hogy Facebook-kormányzás helyett kezdjen el végre dolgozni!”
– fogalmazott.
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A kormányváltás nem semmisíti meg a korábban kötött megállapodást – közölte Havasi Bertalan.
(MTI)
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka