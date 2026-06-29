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gazdaság Havasi Bertalan Fidesz

Sürgős lépést szorgalmaz a Fidesz az ország gazdasága érdekében

2026. június 29. 12:22

Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a miniszterelnök a választási ígéreteit nem akarja betartani, a felelősséget pedig a korábbi kormányra próbálja hárítani.

2026. június 29. 12:22
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Az Orbán-kormány utolsó negyedévében a magyar gazdaság Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága volt, lendületesen fejlődött, a költségvetés kiszámítható pályán haladt, a bérek több mint 10 százalékkal nőttek, az infláció 2 százalék alá került és aki dolgozni akart, annak volt munkája – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn az MTI-vel.

Havasi Bertalan közleménye szerint ezt a folyamatot szakította meg a Tisza választási győzelme, azt ígérve, hogy minden gyorsabban fejlődik majd, a bérek gyorsabban nőnek, a nyugdíjasok pluszjuttatásokat kapnak és a kisvállalkozásokat még jobban fogják segíteni.

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Ehelyett azonban a Tisza-kormány megalakulása óta gazdasági kormányzás helyett „Facebook-kormányzás” zajlik, Magyarországon két hónapja nincs gazdaságpolitika, csak politikai leszámolás és az önkényuralom kiépítése – írta.

Azt is írta: a miniszterelnök legújabb nyilatkozataiból az derül ki, hogy a választási ígéreteit nem akarja betartani, a felelősséget azonban a korábbi kormányra próbálja hárítani.

Hozzátette, hogy a gazdaság szenved, a gazdaságirányításra alkalmatlan miniszterek késlekednek a döntésekkel, a magyar gazdaság lassan leáll.

Visszamutogatás helyett a gazdasági kormányzás sürgős megkezdésére lenne szükség. Felszólítjuk a kormányt, hogy Facebook-kormányzás helyett kezdjen el végre dolgozni!”

– fogalmazott.

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(MTI)

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 12 komment

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Kétes
2026. június 29. 13:44
Magyar Péter fogalmatlan és dilettáns kormányzása miatt több cég is elbocsátásokra készül! Javasolom, hogy az O1G életérzést felvállaló tiszások maguk kérjék az elbocsátásujat, mert ők ezt akarták! MP1G! Mocskos Tisza! Száradjon! A végkielégítésükből meg menjenek mocskostiszázni valamelyik szar rapper koncertjére!
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1
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westend
2026. június 29. 13:31
reciprofi 2026. június 29. 13:27 "hörögnek és kenik a sz.rt" - köszi az önéletrajzodat benőke. De küldd el inkább valamelyik tosza-szigetnek, ott fogékonyak a tefélédre :)
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0
0
westend
2026. június 29. 13:30
reciprofi 2026. június 29. 13:27 "A fidesz folyamatosan beült a jóba és káoszt hagyott maga után" - :D :D ludvigbenőke, ma má' ne igyál többet :) Tudom te 2010-ben még az elqrónak csápoltál, de azért ne hazudozz. Még ha hozzá is szoktál moslékszurkolóként.
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westend
2026. június 29. 13:27
reciprofi 2026. június 29. 13:20 Recibroki ludvigbenőke van a faserdőbe, mer' a pojácád hazudott, te meg bevetted jenci. Szárazon?
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