Sürgős lépést szorgalmaz a Fidesz az ország gazdasága érdekében

Az Orbán-kormány utolsó negyedévében a magyar gazdaság Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága volt, lendületesen fejlődött, a költségvetés kiszámítható pályán haladt, a bérek több mint 10 százalékkal nőttek, az infláció 2 százalék alá került és aki dolgozni akart, annak volt munkája – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn az MTI-vel.

Havasi Bertalan közleménye szerint ezt a folyamatot szakította meg a Tisza választási győzelme, azt ígérve, hogy minden gyorsabban fejlődik majd, a bérek gyorsabban nőnek, a nyugdíjasok pluszjuttatásokat kapnak és a kisvállalkozásokat még jobban fogják segíteni.