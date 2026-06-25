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havasi bertalan fidesz készenléti rendőrség Magyar Péter ügyészség

Magyar Péter tényleg nem ússza meg ennyivel? Havasi Bertalan bejelentette: nem hagyja annyiban az ügyészség döntését

2026. június 25. 20:01

„Megértem az ügyészséget, nehéz nekik, mert Magyar Péter, a Magyar Péter-i önkény őket is támadja” – fogalmazott Havasi Bertalan, aki ettől még folytatja az ügyet. A Fidesz kommunikációs igazgatója a jobboldali média leépítéseire is reagált.

2026. június 25. 20:01
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„Felülbírálati indítvánnyal fogok az ügyészséghez fordulni, ahol részletesen kifejtem, hogy szerintem mit mulasztott el az ügyészség” – jelentette be Fekete Rita YouTube-csatornáján Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, volt helyettes államtitkár azzal kapcsolatban, hogy az ügyészség elutasította Magyar Péter miniszterelnökkel szemben hivatali visszaélés miatt tett feljelentését.

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Mint ismert, május közepén, amikor Magyar Péter miniszterelnök sajtóbejárást rendezett a Karmelita kolostorban, szóváltás alakult ki közte és Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke között. A volt helyettes államtitkár szerint a miniszterelnök jogellenes utasítást adott az épület őrzését ellátó Készenléti Rendőrség tagjainak az eltávolítására, ő pedig nem akarta megvárni, amíg a rendőrök „vonszolják ki” az épületből.

„Van itt valaki a minisztériumból, aki itteni biztonsági ember? Mert szerintem Havasi elvtárs nem ebben a minisztériumban dolgozik. Mivel ez már a Szociális és Gyermekügyi (sic!) Minisztérium. Úgyhogy jó lenne, ha megkérnék, hogy fáradjon ki innen, jó? Köszönjük szépen” –  idézte fel az elhangzottakat az ügyészség döntésére reagálva kiadott közleményében Orbán Viktor sajtófőnöke, aki közölte, ezek a – bárki által a YouTube-on visszakereshető – szavak Magyar Pétertől hangzottak el május 16-án a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében.

Ezeket a szavakat a magyar ügyészség úgy értelmezte, hogy Magyar Péter nem adott „utasítást”, vagyis fogalmilag kötelező jellegű, közvetlen végrehajtási kötelezettséget keletkeztető rendelkezést – fogalmazott korábbi közleményében Havasi Bertalan, és azt is hangsúlyozta: 

Magyar Péter ennyivel nem úszhatja meg, és az ügyészségnek is rendesen el kell végeznie a munkáját”

A Fidesz kommunikációs igazgatója Fekete Ritának nyilatkozva most úgy fogalmazott: 

Megértem az ügyészséget, nehéz nekik, mert Magyar Péter, a Magyar Péter-i önkény őket is támadja.”

Havasi szerint „nehéz lehet ilyenkor ügyésznek lenni, és tisztességesen elvégezni a munkánkat, de azért én szeretnék adni az ügyészségnek még egy esélyt, hogy megpróbálja mégiscsak tisztességesen elvégezni.”

A jobboldali médiavilág átalakításairól

A Fidesz kommunikációs igazgatója a jobboldali sajtóban történő leépítésekre is reagált.

Aláhúzta, hogy „valóban nagyon szomorú történetek vannak, a tragikussággal határos egzisztenciális problémák”.

A jobboldali sajtó összeomlásáról szóló cikkekkel kapcsolatban azonban rámutatott: úgy tudja, a jobboldali médiavilág eddig nagyjából 4000 főt foglalkoztatott, ami számításai szerint körülbelül 2500 főre fog csökkenni.

Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez, 

bár jelentős csökkenés, de a polgári oldal vereségéhez mérten azért egy tisztességes méretű sajtóháttérnek a fenntartására mégiscsak lehetőséget ad. 

Az a kérdés, hogy ennek a körülbelül 2500 embernek a munkáját majd hogyan tudják a szerkesztőségek jól megszervezni.”

Hogy ez miként fog történni, azt nem az ő dolga megmondani, azt a szerkesztőségeknek maguknak kell megoldaniuk – tette hozzá.

Azt azonban az elmúlt időszakkal kapcsolatban megjegyezte: 

A legjobbjainkat, az újságírók közül is, rátoltuk erre a borzalmas közösségi médiára, ahol aztán elvéreztek, 

és nem annyira figyeltünk szerintem arra, hogy a polgári oldalon is legyenek jól működő sajtóműhelyek, szerkesztőségek.”

„Valószínűleg nem csináltuk ezt elég jól, de most lehetőség nyílik rá, hogy jól csináljuk” – tette hozzá.

A teljes interjút itt nézheti meg:

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 5 komment

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Sorrend:
Da Vinci
2026. június 25. 21:09
Hajrá Bertalan úr!!! 👍👍
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1
0
templar62
2026. június 25. 21:08
A Sándor-palotánál is követelte az intézkedést , látogatásakor .
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1
0
corluc
2026. június 25. 20:46
Havasi lába nyoma intelligensebb, mint ez a nemnormális majom.
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4
0
Bitrex®
2026. június 25. 20:10
Ezt a Poloskát valaki előbb-utóbb le fogja csapni, mint a taxiórát.
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7
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