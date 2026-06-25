Magyar Péter tényleg nem ússza meg ennyivel? Havasi Bertalan bejelentette: nem hagyja annyiban az ügyészség döntését

Az a kérdés, hogy ennek a körülbelül 2500 embernek a munkáját majd hogyan tudják a szerkesztőségek jól megszervezni.”

Hogy ez miként fog történni, azt nem az ő dolga megmondani, azt a szerkesztőségeknek maguknak kell megoldaniuk – tette hozzá.

Azt azonban az elmúlt időszakkal kapcsolatban megjegyezte: