Magyar Péter ennyivel nem úszhatja meg – reagált az ügyészség döntésére Havasi Bertalan

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A volt helyettes államtitkár hivatali visszaélés miatt tett feljelentést a miniszterelnökkel szemben, amit az Index szerint az ügyészség elutasított.
Közleményben ragált Havasi Bertalan arra a sajtóhírre, miszerint az ügyészség elutasította Magyar Péter miniszterelnökkel szemben hivatali visszaélés miatt tett feljelentését.
Ismert, május közepén, amikor Magyar Péter miniszterelnök sajtóbejárást rendezett a Karmelita kolostorban, szóváltás alakult ki közte és Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke között. A volt helyettes államtitkár szerint a miniszterelnök jogellenes utasítást adott az épület őrzését ellátó Készenléti Rendőrség tagjainak az eltávolítására, ő pedig nem akarta megvárni, amíg a rendőrök „vonszolják ki” az épületből.
Van itt valaki a minisztériumból, aki itteni biztonsági ember? Mert szerintem Havasi elvtárs nem ebben a minisztériumban dolgozik. Mivel ez már a Szociális és Gyermekügyi (sic!) Minisztérium. Úgyhogy jó lenne, ha megkérnék, hogy fáradjon ki innen, jó? Köszönjük szépen
– idézte fel az elhangzottakat Orbán Viktor sajtófőnöke, aki közölte, ezek a – bárki által a youtube-on visszakereshető – szavak Magyar Pétertől hangzottak el május 16-án a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében.
Ezeket a szavakat a magyar ügyészség úgy értelmezte, hogy Magyar Péter nem adott „utasítást”, vagyis fogalmilag kötelező jellegű, közvetlen végrehajtási kötelezettséget keletkeztető rendelkezést
– fogalmazott Havasi Bertalan. Hozzátette, ezért az ügyészség – ha lehet hinni a sajtóhíreknek – elutasította a Magyar Péter ellen hivatali visszaélés bűntette miatt tett feljelentését.
Azt az ügyészség sem vitatta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében jogszerűen tartózkodtam, hiszen ott volt a munkahelyem, ráadásul az állami vezetői igazolványom az összes létező minisztériumhoz állandó belépésre jogosított fel. Magyar Péter a minisztérium biztonsági embereinek – esetünkben a Készenléti Rendőrség rendőreinek – álláspontom szerint törvénytelen utasítást adott, amivel hivatali visszaélés bűntettét követte el
– fogalmazott a volt helyettes államtitkár, aki leszögezte, ha igaz az a sajtóhír, amely forrásmegjelölés nélkül jelent meg az egyik hazai hírportálon, és az ügyészség valóban elutasította a feljelentésemet, akkor – a határozat kézhezvétele után – viszem tovább az ügyet.
Magyar Péter ennyivel nem úszhatja meg, és az ügyészségnek is rendesen el kell végeznie a munkáját
–hangsúlyozta Havasi Bertalan.
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