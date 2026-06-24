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feljelentés havasi bertalan karmelita kolostor készenléti rendőrség Magyar Péter ügyészség

Magyar Péter ennyivel nem úszhatja meg – reagált az ügyészség döntésére Havasi Bertalan

2026. június 24. 09:58

A volt helyettes államtitkár hivatali visszaélés miatt tett feljelentést a miniszterelnökkel szemben, amit az Index szerint az ügyészség elutasított.

2026. június 24. 09:58
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Közleményben ragált Havasi Bertalan arra a sajtóhírre, miszerint az ügyészség elutasította Magyar Péter miniszterelnökkel szemben hivatali visszaélés miatt tett feljelentését. 

Ismert, május közepén, amikor Magyar Péter miniszterelnök sajtóbejárást rendezett a Karmelita kolostorban, szóváltás alakult ki közte és Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke között. A volt helyettes államtitkár szerint a miniszterelnök jogellenes utasítást adott az épület őrzését ellátó Készenléti Rendőrség tagjainak az eltávolítására, ő pedig nem akarta megvárni, amíg a rendőrök „vonszolják ki” az épületből.

Van itt valaki a minisztériumból, aki itteni biztonsági ember? Mert szerintem Havasi elvtárs nem ebben a minisztériumban dolgozik. Mivel ez már a Szociális és Gyermekügyi (sic!) Minisztérium. Úgyhogy jó lenne, ha megkérnék, hogy fáradjon ki innen, jó? Köszönjük szépen 

–  idézte fel az elhangzottakat Orbán Viktor sajtófőnöke, aki közölte, ezek a – bárki által a youtube-on visszakereshető – szavak Magyar Pétertől hangzottak el május 16-án a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében. 

Ezeket a szavakat a magyar ügyészség úgy értelmezte, hogy Magyar Péter nem adott „utasítást”, vagyis fogalmilag kötelező jellegű, közvetlen végrehajtási kötelezettséget keletkeztető rendelkezést

– fogalmazott Havasi Bertalan. Hozzátette, ezért az ügyészség – ha lehet hinni a sajtóhíreknek – elutasította a Magyar Péter ellen hivatali visszaélés bűntette miatt tett feljelentését.

Azt az ügyészség sem vitatta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében jogszerűen tartózkodtam, hiszen ott volt a munkahelyem, ráadásul az állami vezetői igazolványom az összes létező minisztériumhoz állandó belépésre jogosított fel. Magyar Péter a minisztérium biztonsági embereinek – esetünkben a Készenléti Rendőrség rendőreinek – álláspontom szerint törvénytelen utasítást adott, amivel hivatali visszaélés bűntettét követte el

– fogalmazott a volt helyettes államtitkár, aki leszögezte, ha igaz az a sajtóhír, amely forrásmegjelölés nélkül jelent meg az egyik hazai hírportálon, és az ügyészség valóban elutasította a feljelentésemet, akkor – a határozat kézhezvétele után – viszem tovább az ügyet. 

Magyar Péter ennyivel nem úszhatja meg, és az ügyészségnek is rendesen el kell végeznie a munkáját

–hangsúlyozta Havasi Bertalan.

Nyitókép: Képernyőkép
 

 

Összesen 186 komment

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bszakonyi
2026. június 24. 12:51
Az ügyészség szintén a szopó ágon van. Évek óta nem tesznek semmit, most még rettegnek is Egyszer nagy tisztogatás kell ott tartani, mert inkább férges mint egészséges. Gezaroll.
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0
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Color
2026. június 24. 12:48
Ahogy már Schmitt Mária többször említette; a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE egy komcsi keltető. A Fidesz-nek a következő ciklusban- márpedig nyugodjon meg mindenki,lesz következő ciklus- ezeket mind le kell fejezni!!!!
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Haifisch
2026. június 24. 12:42
Mocskos megvett férgek az ügyészségen, bírságon. Ezeket is el kell takarítani, amikor a liberálnáci hazaárulókat.
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templar62
2026. június 24. 12:42
Bolsevik restauráció . Olyanok mint a Bourbonok : semmit se tanultak .
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