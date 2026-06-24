Magyar Péter ennyivel nem úszhatja meg – reagált az ügyészség döntésére Havasi Bertalan

– idézte fel az elhangzottakat Orbán Viktor sajtófőnöke, aki közölte, ezek a – bárki által a youtube-on visszakereshető – szavak Magyar Pétertől hangzottak el május 16-án a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében.

Ezeket a szavakat a magyar ügyészség úgy értelmezte, hogy Magyar Péter nem adott „utasítást”, vagyis fogalmilag kötelező jellegű, közvetlen végrehajtási kötelezettséget keletkeztető rendelkezést

– fogalmazott Havasi Bertalan. Hozzátette, ezért az ügyészség – ha lehet hinni a sajtóhíreknek – elutasította a Magyar Péter ellen hivatali visszaélés bűntette miatt tett feljelentését.