Elutasította az ügyészség Havasi Bertalan Magyar Péter elleni feljelentését

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A volt helyettes államtitkár hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter miniszterelnök ellen.
Bűncselekmény hiányában elutasította a Fővárosi Nyomozó Ügyészség azt a hivatali visszaélés miatt tett feljelentést, amelyet Havasi Bertalan, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke és ifj. Tényi István nyújtott be Magyar Péter miniszterelnök ellen.
A június 18-án kelt határozat szerint a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény
– tudatta az Index.
Ismert, május közepén, amikor Magyar Péter miniszterelnök sajtóbejárást rendezett a Karmelita kolostorban, szóváltás alakult ki közte és Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke között. A miniszterelnök közölte, hogy
lassan egyébként el kellene hagynia az épületet (…) Havasi elvtárs.
A volt sajtófőnök ezt követően azt hallotta, hogy a kormányfő egy Facebookon közvetített élő adásban az épület egyik folyosóján így fogalmazott – idézi a feljelentést a határozat –, hogy van ott valaki a minisztériumból, egy „itteni biztonsági ember”, és mivel szerinte Havasi már nem ebben a minisztériumban dolgozik, „jó lenne, ha megkérnék, hogy fáradjon ki innen”.
Havasi ezután elhagyta az épületet, mert állítása szerint
a miniszterelnök ezzel jogellenes utasítást adott az épület őrzését ellátó Készenléti Rendőrség tagjainak az eltávolítására, ő pedig nem akarta megvárni, amíg a rendőrök „vonszolják ki” az épületből.
Aznap délután a Magyar Közlönyben megjelent Havasi azonnali hatályú felmentése.
Havasi Bertalan május 18-án tett feljelentést az I. kerületi rendőrkapitányságon, ahonnan az ügy átkerült a Központi Nyomozó Főügyészséghez. Ugyanezen a napon, lényegében azonos tényállás alapján ifj. Tényi István is feljelentést tett a kormányfő ellen. A főügyészség mindkét beadványt a Fővárosi Nyomozó Ügyészségnek küldte tovább.
Mivel a feljelentett személy a miniszterelnök, az ügy a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kiemelt bűncselekmények közé tartozott, így a nyomozó ügyészségnek hivatali visszaélés gyanúját kellett vizsgálnia.
Az Index arról számolt be, hogy az ügyészség indokolása szerint a hivatali visszaélés három elkövetési magatartása közül a feljelentők előadása alapján legfeljebb a hatáskör-túllépés jöhetett volna szóba. Ennek feltétele azonban, hogy a hivatalos személy olyan intézkedést tegyen, amelyet a rá vonatkozó jogszabályok szerint nem tehetne meg, erre nézve viszont a feljelentések konkrét adatot nem tartalmaztak.
A határozat szerint az „utasítás” fogalmilag kötelező jellegű, közvetlen végrehajtási kötelezettséget keletkeztető rendelkezést jelent. A kifogásolt közlés ezzel szemben kizárólag arra irányult, hogy kívánatos volna, ha más „biztonsági” személyek kérnék meg Havasit a távozásra, ez pedig az ügyészség szerint nyelvtani, logikai és tartalmi szempontból sem azonos azzal, mintha a miniszterelnök bűncselekménynek minősülő utasítást adott volna a rendőröknek. A felmentés körüli sérelem pedig munkajogi kérdés, amely egyetlen bűncselekmény tényállásszerűségére sem utal.
A feljelentők a kézbesítést követő egy hónapon belül felülbírálati indítványt nyújthatnak be a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen. Ha ezzel egyik fél sem él, az ügyészség gondoskodik az anonimizált határozat közzétételéről.
Magyar Péter a feljelentés benyújtásakor egyetlen mondattal intézte el az ügyet, akkor úgy fogalmazott, hogy
„a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik”.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán