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havasi bertalan tényi istván karmelita kolostor készenléti rendőrség Magyar Péter ügyészség

Elutasította az ügyészség Havasi Bertalan Magyar Péter elleni feljelentését

2026. június 24. 09:06

A volt helyettes államtitkár hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter miniszterelnök ellen.

2026. június 24. 09:06
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Bűncselekmény hiányában elutasította a Fővárosi Nyomozó Ügyészség azt a hivatali visszaélés miatt tett feljelentést, amelyet Havasi Bertalan, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke és ifj. Tényi István nyújtott be Magyar Péter miniszterelnök ellen. 

A június 18-án kelt határozat szerint a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény

 – tudatta az Index.

Ismert, május közepén, amikor Magyar Péter miniszterelnök sajtóbejárást rendezett a Karmelita kolostorban, szóváltás alakult ki közte és Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke között. A miniszterelnök közölte, hogy 

lassan egyébként el kellene hagynia az épületet (…) Havasi elvtárs.

A volt sajtófőnök ezt követően azt hallotta, hogy a kormányfő egy Facebookon közvetített élő adásban az épület egyik folyosóján így fogalmazott – idézi a feljelentést a határozat –, hogy van ott valaki a minisztériumból, egy „itteni biztonsági ember”, és mivel szerinte Havasi már nem ebben a minisztériumban dolgozik, „jó lenne, ha megkérnék, hogy fáradjon ki innen”.

Havasi ezután elhagyta az épületet, mert állítása szerint 

a miniszterelnök ezzel jogellenes utasítást adott az épület őrzését ellátó Készenléti Rendőrség tagjainak az eltávolítására, ő pedig nem akarta megvárni, amíg a rendőrök „vonszolják ki” az épületből.

Aznap délután a Magyar Közlönyben megjelent Havasi azonnali hatályú felmentése.

Havasi Bertalan május 18-án tett feljelentést az I. kerületi rendőrkapitányságon, ahonnan az ügy átkerült a Központi Nyomozó Főügyészséghez. Ugyanezen a napon, lényegében azonos tényállás alapján ifj. Tényi István is feljelentést tett a kormányfő ellen. A főügyészség mindkét beadványt a Fővárosi Nyomozó Ügyészségnek küldte tovább.

Mivel a feljelentett személy a miniszterelnök, az ügy a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kiemelt bűncselekmények közé tartozott, így a nyomozó ügyészségnek hivatali visszaélés gyanúját kellett vizsgálnia.

Az Index arról számolt be, hogy az ügyészség indokolása szerint a hivatali visszaélés három elkövetési magatartása közül a feljelentők előadása alapján legfeljebb a hatáskör-túllépés jöhetett volna szóba. Ennek feltétele azonban, hogy a hivatalos személy olyan intézkedést tegyen, amelyet a rá vonatkozó jogszabályok szerint nem tehetne meg, erre nézve viszont a feljelentések konkrét adatot nem tartalmaztak.

A határozat szerint az „utasítás” fogalmilag kötelező jellegű, közvetlen végrehajtási kötelezettséget keletkeztető rendelkezést jelent. A kifogásolt közlés ezzel szemben kizárólag arra irányult, hogy kívánatos volna, ha más „biztonsági” személyek kérnék meg Havasit a távozásra, ez pedig az ügyészség szerint nyelvtani, logikai és tartalmi szempontból sem azonos azzal, mintha a miniszterelnök bűncselekménynek minősülő utasítást adott volna a rendőröknek. A felmentés körüli sérelem pedig munkajogi kérdés, amely egyetlen bűncselekmény tényállásszerűségére sem utal.

A feljelentők a kézbesítést követő egy hónapon belül felülbírálati indítványt nyújthatnak be a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen. Ha ezzel egyik fél sem él, az ügyészség gondoskodik az anonimizált határozat közzétételéről.

Magyar Péter a feljelentés benyújtásakor egyetlen mondattal intézte el az ügyet, akkor úgy fogalmazott, hogy 

„a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik”.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Összesen 63 komment

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bigfater73
2026. június 24. 12:46
Fosnak fosostól ügyifogyik! Mentik a bőrüket mindenáron! Hiába fosn@k ejrópai ügyifogyészség seggbe fogja rúgni őket! Fososnak kell a totaliárus hatalom! Hamarosan minden irodában ott fog lógni fososnak fotója!
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2026. június 24. 12:42
-zsoltkom- Perczel Éva részére 2026. június 24. 09:17 "A bűn az csak bűn marad!" Ezzel megadtad a kegyelemdöfést a sziklaalapú Katolikus Egyháznak. A végén csak kiderül, hogy az eddigiek csak bűvészkedés volt. (Kellene egy stabil hazugság, ami legalább egy embergeneráció idejéig kitart. Még csak kommunizmus sem kell, hogy a keresztény értékrend elolvadjon vagy éppen elfeledett legyen. @Perczel Éva a legjobb kereszténység felejtető, szerintem öntudatlanul, de mindegy is, hogy nincs említve a gondolkodás hiánya párhuzamnak.)
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2026. június 24. 12:29
-zsoltkom- Dixtroy részére 2026. június 24. 10:42 "Petyóka ez alkalommal vigyázott a szájára. " Nem ezen múlott. Ha az Orbán-szócső megvárja, hogy kivezetik, akkor valószínűleg lesz per és Magyar elveszti azt. Tehát feltételezni kell, hogy Magyar Péter ügyel arra, mit mond ki. Eddig sokkal átgondoltabb Magyar, mit Orbán jogászkodunk... oszt jó napot Viktor. Gondolom a Szócsőnek a "perköltségét" Orbán valamiképp ellentételezi. Csak ne nyilvánosan csinálják.
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ThunderDan
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2026. június 24. 12:18 Szerkesztve
Performan: Igen. HA - totálisan alkotmányellenesen, kvázi ÁLLAMCSÍNYT végrehajtva, a jogon kívül nyílt önkény útjára lépve - tényleg elfogadná a parlament azt a sajtfecnit (nem túlzás!), hogy akkor "holnaptól nem KE Sulyok Tamás", meg hogy VISSZAMENŐLEGESEN kizarjuk az ellenzéket a politikai verrsenyböl, a (nlmagyar jogrendszer részét képező nemzetközoli szerződések által is garantált), DEMOKRATIKUS NÉPKÉPVISELETI VÁLASZTÁSOKBÓL, akkor az ellenzeknek, civil3knek, MINDENKINEK radikálisan (!!!) lépnie kell. MINIMUM, hogy Sulyok nem írja alá a sajtfecnit, és a nemzetközi vilaghoz fordul. És ha úgy is el akarnák távolítani (vqgy diktatorikusan, akár gizikai erőszakkal meg ia tennék), akkor MINIMUM, hogy DEKLARÁLNI KELL az "alaptórvénymódosítás" KÖZJOGI SEMMISSÉGÉT... ÉS MINDENT, AMI EBBÖL KÖVETKEZIK...
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