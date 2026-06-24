Elutasította az ügyészség Havasi Bertalan Magyar Péter elleni feljelentését

Ismert, május közepén, amikor Magyar Péter miniszterelnök sajtóbejárást rendezett a Karmelita kolostorban, szóváltás alakult ki közte és Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke között. A miniszterelnök közölte, hogy

lassan egyébként el kellene hagynia az épületet (…) Havasi elvtárs.

A volt sajtófőnök ezt követően azt hallotta, hogy a kormányfő egy Facebookon közvetített élő adásban az épület egyik folyosóján így fogalmazott – idézi a feljelentést a határozat –, hogy van ott valaki a minisztériumból, egy „itteni biztonsági ember”, és mivel szerinte Havasi már nem ebben a minisztériumban dolgozik, „jó lenne, ha megkérnék, hogy fáradjon ki innen”.