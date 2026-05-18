feljelentés havasi bertalan Magyar Péter

Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert

2026. május 18. 13:04

Hivatali visszaélés miatt.

Havasi Bertalan feljelentést tett Magyar Péter ellen hivatali visszaélés gyanúja miatt. A volt helyettes államtitkár szerint a miniszterelnök jogellenesen próbáltatta őt kivezettetni a Dísz téri minisztériumi épületből, miközben állítása szerint érvényes állami vezetői igazolványa feljogosította a belépésre. Havasi úgy véli, az eset a rendszerváltás óta példa nélküli.

A mai napon az I. kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tettem Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt”

– írta Havasi Bertalan az Indexnek, majd hozzátette: „az elkövető a nyilvánosságban is közvetített minisztériumbejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott törvénytelen utasítást, hogy a Készenléti Rendőrség vezessen ki engem a Dísz téri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodám is található.”

Havasi Bertalan álláspontja szerint „a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás, törvényes ok nélkül erővel akar eltávolíttatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából.” Hozzátette azt is, hogy állami vezetői igazolványa a felmentéséig valamennyi minisztériumba és közintézménybe belépésre jogosította, ezért szerinte a rendőri intézkedést kérő érvelés nem állja meg a helyét, és az ügy hivatali visszaélésnek minősülhet.

Végül Havasi felszólította Magyar Pétert, hogy az idegrendszerét próbálja meg kormányzásra alkalmas állapotban tartani, illetve mielőbb abba hozni.

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök szombaton azonnali hatállyal felmentette feladatai alól Havasi Bertalant, Orbán Viktor korábbi sajtófőnökét, helyettes államtitkárt.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zabszem
2026. május 18. 14:50
Hja! Munkahelyi bántalmazásért és zaklatásért is feljelentést lehet tenni és hogy megfenyegették, hogy nem kapja meg a neki járó juttatásokat!
zabszem
2026. május 18. 14:44
Arról nem beszélve, hogy azért is fel lehetne jelenteni, hogy beengedte a nyílvánosságot olyan helyre, ahol dolgozók irodája, iratok voltak!!
zabszem
2026. május 18. 14:42 Szerkesztve
recipp : Pontosan! Az egész média rögzítette, ahogy hibbant Peti elkezdi sértegetni Havasit, ő csak nem hagyta magát, de személyében nem sértette meg Petyát! Szóval a Peti bántalmazását, megalázását és hogyan akarja kidobatni, sőt a pénzét is el akarta venni az egész sajtó rögzítette!!! Nem tudod, hogy Petike is közszolga?
recipp
2026. május 18. 14:33
Minden állami cég, bizonyára a minisztériumok etikai kódexében is benne van a méltó viselkedés munkahelyen belül és kívül! Havasi Bertalan ezt megszegte, ami szankciókat vont maga után! Mehet jelentgetni bárhová, a teljes média rögzítette, hogy viselkedett! Rájöttem, hogy most ő lett az aktuális provokátor. Nem fűlik a foga a lapátoláshoz, még próbál könnyen pénzt keresni. Ha van esze, megkérte az árát, mert ezek után sehol nem fog munkát találni, az biztosJ.aj, hogy amikor pl. a Hadházy-t dobták ki az MTV székházból, az a hivatali visszaélés nem fájt nekik... (meg még ezeregy hasonló eset A dràga Havasi elvtàrs nem tudja, hogy õ közszolga, és nem MP, hanem a köz fizeti -vagy éppen - nem fizeti?? Ez az ember még mindig azt hiszi, hogy a pártja, azaz a Magyar állam fogja fizetni a perköltségét ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!