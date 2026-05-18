Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert

Havasi Bertalan feljelentést tett Magyar Péter ellen hivatali visszaélés gyanúja miatt. A volt helyettes államtitkár szerint a miniszterelnök jogellenesen próbáltatta őt kivezettetni a Dísz téri minisztériumi épületből, miközben állítása szerint érvényes állami vezetői igazolványa feljogosította a belépésre. Havasi úgy véli, az eset a rendszerváltás óta példa nélküli.

A mai napon az I. kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tettem Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt”

– írta Havasi Bertalan az Indexnek, majd hozzátette: „az elkövető a nyilvánosságban is közvetített minisztériumbejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott törvénytelen utasítást, hogy a Készenléti Rendőrség vezessen ki engem a Dísz téri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodám is található.”