Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert

Csak a szokásos: Magyar Péter Facebook-kommentben reagált Havasi Bertalan feljelentésére
Egy mondatot írt a miniszterelnök.
Hivatali visszaélés miatt.
Havasi Bertalan feljelentést tett Magyar Péter ellen hivatali visszaélés gyanúja miatt. A volt helyettes államtitkár szerint a miniszterelnök jogellenesen próbáltatta őt kivezettetni a Dísz téri minisztériumi épületből, miközben állítása szerint érvényes állami vezetői igazolványa feljogosította a belépésre. Havasi úgy véli, az eset a rendszerváltás óta példa nélküli.
A mai napon az I. kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tettem Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt”
– írta Havasi Bertalan az Indexnek, majd hozzátette: „az elkövető a nyilvánosságban is közvetített minisztériumbejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott törvénytelen utasítást, hogy a Készenléti Rendőrség vezessen ki engem a Dísz téri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodám is található.”
Havasi Bertalan álláspontja szerint „a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás, törvényes ok nélkül erővel akar eltávolíttatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából.” Hozzátette azt is, hogy állami vezetői igazolványa a felmentéséig valamennyi minisztériumba és közintézménybe belépésre jogosította, ezért szerinte a rendőri intézkedést kérő érvelés nem állja meg a helyét, és az ügy hivatali visszaélésnek minősülhet.
Végül Havasi felszólította Magyar Pétert, hogy az idegrendszerét próbálja meg kormányzásra alkalmas állapotban tartani, illetve mielőbb abba hozni.
Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök szombaton azonnali hatállyal felmentette feladatai alól Havasi Bertalant, Orbán Viktor korábbi sajtófőnökét, helyettes államtitkárt.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán