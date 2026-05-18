Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét: váratlan döntés született az ukrán pénzszállítók kiutasításáról

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hétfőn visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat – közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon.

Horváth Lóránt közölte: a hatóság indokolása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt.