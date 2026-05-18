volodimir zelenszkij ukrán aranykonvoj kiutasítás

Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét: váratlan döntés született az ukrán pénzszállítók kiutasításáról

2026. május 18. 12:55

Magyarország korábban visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amely az Oscsadbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezi.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hétfőn visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat – közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon.

Horváth Lóránt közölte: a hatóság indokolása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt.

Emlékeztetett: a hatóság kiutasító döntéseit a Fővárosi Törvényszék előtt támadták meg, a közigazgatási perek jelenleg zajlanak.

Először a pénzt adták vissza, most a kiutasítást szüntették meg

– írta az ügyvéd.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 6-án jelentette be, hogy Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amely az Oscsadbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezi, és amelyet a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, amikor a szállítmány Ausztria felől Ukrajnába tartva keresztül haladt Magyarországon. Az adóhivatal korábbi közleménye szerint a pénzszállító járművekben 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt.

(MTI) 

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
radler
2026. május 18. 14:55
Ettől az ügytől csak a gázvezeték ellenni "merényletkísérlet" volt nevetségesebb. Azon már a fidesz szavazók is röhögtek.
atosportos80
2026. május 18. 14:49
Nahát ki gondolta szarospetya segget nyal. Hát ezt azért megmondták előre hogy térdre kutya lesz, tehát nincs itt semmi látnivaló.
magnusminor
2026. május 18. 14:31
Ez éppen olyan dplog, mint az északi áramlat felrobbantása. Előbbinél napnál is világosabb, hogy pénzmosásról van szó (csak a tiszások nem értik), utóbbinál meg mára már mindenki tudja (a tiszásokat kivéve), hogy az ukik tették.
pollip
2026. május 18. 14:25
Váratlan döntések születnek...........
