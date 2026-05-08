Eddig tartott a hála: Ukrajna kártérítést követel az aranykonvoj miatt

Visszakapta Ukrajna az aranykonvoj tartalmát, vagyis az Oschadbank pénzeszközeit és értéktárgyait, amelyeket a magyar különleges szolgálatok idén márciusban foglaltak le. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a közösségi oldalán ezt írta:

Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért és a civilizált lépésért. Köszönöm az ukrán csapat minden tagjának, aki a méltányos döntésért küzdött, és védte államunk és népünk érdekeit. Dicsőség Ukrajnának!

Nem csak az államfő, de Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is így tett a lefoglalt eszközök visszajuttatásával kapcsolatban, amely szavai szerint üdvözlendő fejlemény az ukrán–magyar kapcsolatok normalizálása felé vezető úton.