Eddig tartott a hála: Ukrajna kártérítést követel az aranykonvoj miatt

„Köszönjük a magyar félnek, hogy megtette ezt a lépést” – váratlan üzenet érkezett Kijevből
Madarat lehetne fogatni az ukrán külügyminiszterrel.
Az Oschadbank elnöke a fizikai és erkölcsi károk megfelelő megtérítését várja.
Visszakapta Ukrajna az aranykonvoj tartalmát, vagyis az Oschadbank pénzeszközeit és értéktárgyait, amelyeket a magyar különleges szolgálatok idén márciusban foglaltak le. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a közösségi oldalán ezt írta:
Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért és a civilizált lépésért. Köszönöm az ukrán csapat minden tagjának, aki a méltányos döntésért küzdött, és védte államunk és népünk érdekeit. Dicsőség Ukrajnának!
Nem csak az államfő, de Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is így tett a lefoglalt eszközök visszajuttatásával kapcsolatban, amely szavai szerint üdvözlendő fejlemény az ukrán–magyar kapcsolatok normalizálása felé vezető úton.
A hálálkodást azonban két nap leforgása alatt már más hangnem váltotta:
Ukrajna kártérítést fog követelni Magyarországtól az Oschadbank pénzszállító járműveiből lefoglalt értékek miatt
– közölte az Ukrán Nemzeti Bank elnöke, Andrij Pisznyij, aki üdvözölte ugyan, hogy Magyarország visszaszolgáltatta a pénzeszközöket, de reményét fejezte ki, hogy az incidens megfelelő elbírálás alá fog esni, mivel szerinte a magyar fél intézkedései az ukrán pénzszállítókkal szemben jogellenesek voltak.
A Világgazdaság szerint az elnök azt is hozzátette, „az Oschadbankkal és a Külügyminisztériummal együtt továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy elősegítsük a körülményének objektív kivizsgálását, valamint az Oschadbank tulajdonában és alkalmazottaiban okozott fizikai és erkölcsi károk megfelelő megtérítését”.
Nyitókép: az Oscsadbank Facebook-oldala