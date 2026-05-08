volodimir zelenszkij andrij szibiha ukrán aranykonvoj oschadbank

Eddig tartott a hála: Ukrajna kártérítést követel az aranykonvoj miatt

Az Oschadbank elnöke a fizikai és erkölcsi károk megfelelő megtérítését várja.

2026. május 08. 21:26
Visszakapta Ukrajna az aranykonvoj tartalmát, vagyis az Oschadbank pénzeszközeit és értéktárgyait, amelyeket a magyar különleges szolgálatok idén márciusban foglaltak le. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a közösségi oldalán ezt írta:

Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért és a civilizált lépésért. Köszönöm az ukrán csapat minden tagjának, aki a méltányos döntésért küzdött, és védte államunk és népünk érdekeit. Dicsőség Ukrajnának!

Nem csak az államfő, de Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is így tett a lefoglalt eszközök visszajuttatásával kapcsolatban, amely szavai szerint üdvözlendő fejlemény az ukrán–magyar kapcsolatok normalizálása felé vezető úton.

A hálálkodást azonban két nap leforgása alatt már más hangnem váltotta: 

Ukrajna kártérítést fog követelni Magyarországtól az Oschadbank pénzszállító járműveiből lefoglalt értékek miatt 

– közölte az Ukrán Nemzeti Bank elnöke, Andrij Pisznyij, aki üdvözölte ugyan, hogy Magyarország visszaszolgáltatta a pénzeszközöket, de reményét fejezte ki, hogy az incidens megfelelő elbírálás alá fog esni, mivel szerinte a magyar fél intézkedései az ukrán pénzszállítókkal szemben jogellenesek voltak. 

A Világgazdaság szerint az elnök azt is hozzátette, „az Oschadbankkal és a Külügyminisztériummal együtt továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy elősegítsük a körülményének objektív kivizsgálását, valamint az Oschadbank tulajdonában és alkalmazottaiban okozott fizikai és erkölcsi károk megfelelő megtérítését”.

Nyitókép: az Oscsadbank Facebook-oldala

Bastyaelvtars
2026. május 08. 22:53
westend Evelint a rezsim rehabilitálta, milliókat kapott plusz ingyen pecót a szolgalataiért. szóval egy fideszes geci bedobta nektek ezt a szöveget és az összes látens buzi igazmagyar ezt tolja itt orrba szájba:)))
Válasz erre
0
0
westend
2026. május 08. 22:47
Bastyaelvtars 2026. május 08. 22:39 westend "Vmelyik csatak buzi fideszes bedobta" - ja, az Evelinke volt, a márkcicával. De száraz volt, nem csatakos, saját bevallása szerint.
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2026. május 08. 22:47
Welszibard Ne erőltesd kisgyerek. Értem én hogy rohadtul fájdalmas a hobbináci fajtadnak hogy a fidesz rezsim brutálisan bukott és a führered valószínűleg már soha nem tér vissza a közéletbe, de emiatt ne a Tiszara haragudj, birka
Válasz erre
0
3
Welszibard
2026. május 08. 22:41
Újabb Tisza propagandáról derült ki. hogy a Tisza Hazugsággyárában készült: Az Európai Unió vizsgálata és jelentése szerint nem volt semmiféle információ szivárogtatás Putyin kémeknek. Ezt a NER-Élősdi és hataloméhes haverjai találták ki és ordítozták.
Válasz erre
3
0
