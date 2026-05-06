Ez váratlan volt: Ukrajna fű alatt visszakapta az aranykonvoj tartalmát, Zelenszkij soha nem látott hálálkodásba kezdett Magyarországnak

Megdöbbentő részletek derültek ki az aranykonvoj-botrányról: a volt ukrán titkos ügynök terítette a lapokat
A több tízmilliárdos pénzszállítmányt egy korábbi ukrán titkosszolgálati vezető felügyelte.
Ezt nem láttuk jönni, és nem vagyunk vele egyedül.
Megdöbbentő posztot írt X-en Zelenszkij, melyben köszönetet mond Magyarországnak, amiért „visszaadta” Ukrajnának az ukrán aranykonvojként elhíresült pénzszállító tartalmát.
Az ukrán elnök szó szerint nem győzött hálálkodni:
„Komoly előrelépés történt a Magyarországgal való kapcsolatokban: ma visszajuttatták az Oschadbank pénzeszközeit és értéktárgyait, amelyeket a magyar különleges szolgálatok idén márciusban foglaltak le, és amelynek szállítóit a magyarok jogtalanul őrizetbe vették. Embereinket már korábban hazahozattuk, most pedig a pénzeszközök és az értéktárgyak is teljes egészükben visszakerültek ukrán területre” – írta.
Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért és a civilizált lépésért. Köszönöm az ukrán csapat minden tagjának, aki a méltányos döntésért küzdött, és védte államunk és népünk érdekeit. Dicsőség Ukrajnának!”
– áll Zelenszkij bejegyzésében.
Hogy kitől, hogyan és pontosan mikor „kapta vissza” Ukrajna a gyanús hátterű szállítmányt, egyelőre nem tudni.
