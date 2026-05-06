ukrán aranykonvoj Zelenszkij Ukrajna

Ez váratlan volt: Ukrajna fű alatt visszakapta az aranykonvoj tartalmát, Zelenszkij soha nem látott hálálkodásba kezdett Magyarországnak

2026. május 06. 15:53

Ezt nem láttuk jönni, és nem vagyunk vele egyedül.

Megdöbbentő posztot írt X-en Zelenszkij, melyben köszönetet mond Magyarországnak, amiért „visszaadta” Ukrajnának az ukrán aranykonvojként elhíresült pénzszállító tartalmát.

Az ukrán elnök szó szerint nem győzött hálálkodni: 

„Komoly előrelépés történt a Magyarországgal való kapcsolatokban: ma visszajuttatták az Oschadbank pénzeszközeit és értéktárgyait, amelyeket a magyar különleges szolgálatok idén márciusban foglaltak le, és amelynek szállítóit a magyarok jogtalanul őrizetbe vették. Embereinket már korábban hazahozattuk, most pedig a pénzeszközök és az értéktárgyak is teljes egészükben visszakerültek ukrán területre” – írta.

Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért és a civilizált lépésért. Köszönöm az ukrán csapat minden tagjának, aki a méltányos döntésért küzdött, és védte államunk és népünk érdekeit. Dicsőség Ukrajnának!”

– áll Zelenszkij bejegyzésében.

Hogy kitől, hogyan és pontosan mikor „kapta vissza” Ukrajna a gyanús hátterű szállítmányt, egyelőre nem tudni.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

5m007h 0p3ra70r
•••
2026. május 06. 16:43 Szerkesztve
»Grogu 2026. május 06. 16:30 Akkor most beismeritek, hogy ez is kamu volt? Ugyanúgy átvert titeket orkbán és rogán, mint az Indexes " Tisza programmal", vagy a merénylet kísérlettel, vagy a bombával stb,stb.« Meg a három orosz úgynökkel. Meg az orosz beavatkozással. Meg hogy nem adja majd át a hatalmat és belelövet a tömegbe. 🤣🤣🤣🤣 »Mikor ébredtek fel végre? « Kemény vagy bátya! Azt mondod, hogy amit neked hazudnak az jó hazugság, amit másoknak ez meg rossz hazugság? 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2026. május 06. 16:41
»kistv 2026. május 06. 16:36 Ugye hogy más nap kelt felt fel április 13-án. Hihetetlen fordulat van mindenhol. Ráadásul: A magyarok kétharmada bíróság elé állíttatná Orbánt.« Az óvodások mondták neked? Vagy kik azok a “magyarok kétharmada”??? 🤣🤣🤣🤣
tapir32
2026. május 06. 16:38
Ukrajna nem való az EU-ba.
vaquero-duro
2026. május 06. 16:37
A Mandi nem tudja, hogy kitol kapta Zsele a panczel otot.... Sejtese sincs xdddddd
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.