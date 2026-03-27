Megdöbbentő részletek derültek ki az aranykonvoj-botrányról: a volt ukrán titkos ügynök terítette a lapokat

Feketepénzek és aranykonvojok: egy volt ukrán ügynök leplezte le kíméletlenül Zelenszkij titkos pénzügyeit
Dollármilliárdokat szállítottak Magyarországon keresztül Nyugatra az ukránok.
A több tízmilliárdos pénzszállítmányt egy korábbi ukrán titkosszolgálati vezető felügyelte.
Újabb részletek kerültek nyilvánosságra az ukrán aranykonvoj ügyében: ahogy azt korábban is megírtuk, egy volt ukrán titkosszolgálati ügynök a TV2-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy jelentős mennyiségű, nem hivatalos pénzeszköz haladt át Magyarországon és ezek egy része az országban maradhatott.
Ezt is ajánljuk a témában
A TV2 műsorában megszólaló ukrán férfi, aki ragaszkodott ahhoz, hogy az arcát ne mutassák, mert az az életét is veszélyeztetheti, azt állította: a szállítmányok nem egyedi esetek, hanem egy rendszer részét képezik – hozta le a Magyar Nemzet. Elmondása szerint ezek az összegek olyan célokra szolgálnak, ahol a tranzakciók nem jelennek meg a hivatalos pénzügyi rendszerben, hanem többek között a fronton harcoló zsoldosokhoz, kémekhez és külföldi szervezetekhez kerülnek.
Az is kiderült, hogy az aranykonvojt Hennagyij Ivanovics Kuznyecov kísérte, aki korábban hosszú időn át az Ukrán Biztonsági Szolgálat egyik meghatározó vezetőjeként tevékenykedett. A hatóságok közlése szerint 2026 első hónapjaiban több hasonló szállítmány is áthaladt Magyarországon: összesen több mint 900 millió dollár, 420 millió euró és 146 kilogramm arany haladt át Magyarországon, ami megközelítőleg 480 milliárd forintnak felel meg.
Szijjártó Péter külügyminiszter azonnali magyarázatot kért Ukrajnától, míg Andrij Szibiha ezzel szemben azt állította, hogy szokásos pénzszállításról volt szó.
A vizsgálat jelenleg is zajlik, a magyar Országgyűlés pedig olyan jogszabályt fogadott el, amely lehetővé teszi a lefoglalt vagyon visszatartását az eljárás lezárásáig. A hatóságok feladata most annak megállapítása, hogy honnan származik a pénz és milyen célra kívánták felhasználni.
Nyitókép forrása: MTI Fotószerkesztőség