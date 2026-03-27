03. 27.
péntek
szijjártó péter andrij szibiha ukrán aranykonvoj titkosszolgálat tv2 ügy

Megdöbbentő részletek derültek ki az aranykonvoj-botrányról: a volt ukrán titkos ügynök terítette a lapokat

2026. március 27. 20:15

A több tízmilliárdos pénzszállítmányt egy korábbi ukrán titkosszolgálati vezető felügyelte.

2026. március 27. 20:15
null

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra az ukrán aranykonvoj ügyében: ahogy azt korábban is megírtuk, egy volt ukrán titkosszolgálati ügynök a TV2-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy jelentős mennyiségű, nem hivatalos pénzeszköz haladt át Magyarországon és ezek egy része az országban maradhatott. 

Ezt is ajánljuk a témában

A TV2 műsorában megszólaló ukrán férfi, aki ragaszkodott ahhoz, hogy az arcát ne mutassák, mert az az életét is veszélyeztetheti, azt állította: a szállítmányok nem egyedi esetek, hanem egy rendszer részét képezik – hozta le a Magyar Nemzet. Elmondása szerint ezek az összegek olyan célokra szolgálnak, ahol a tranzakciók nem jelennek meg a hivatalos pénzügyi rendszerben, hanem többek között a fronton harcoló zsoldosokhoz, kémekhez és külföldi szervezetekhez kerülnek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Az is kiderült, hogy az aranykonvojt Hennagyij Ivanovics Kuznyecov kísérte, aki korábban hosszú időn át az Ukrán Biztonsági Szolgálat egyik meghatározó vezetőjeként tevékenykedett. A hatóságok közlése szerint 2026 első hónapjaiban több hasonló szállítmány is áthaladt Magyarországon: összesen több mint 900 millió dollár, 420 millió euró és 146 kilogramm arany haladt át Magyarországon, ami megközelítőleg 480 milliárd forintnak felel meg.

Szijjártó Péter külügyminiszter azonnali magyarázatot kért Ukrajnától, míg Andrij Szibiha ezzel szemben azt állította, hogy szokásos pénzszállításról volt szó.

A vizsgálat jelenleg is zajlik, a magyar Országgyűlés pedig olyan jogszabályt fogadott el, amely lehetővé teszi a lefoglalt vagyon visszatartását az eljárás lezárásáig. A hatóságok feladata most annak megállapítása, hogy honnan származik a pénz és milyen célra kívánták felhasználni.

Nyitókép forrása: MTI Fotószerkesztőség

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
maros137
2026. március 27. 21:30
Monte Carlo Itt csak ti tiszaros ukránügynökök fogtok dezintegrálódni Április 12. után. Ez borítékolható. Szóval megértem, hogy hányod az epét elkeseredésedben :-D
Monte Carlo
2026. március 27. 21:01
NINCS MIT SZÉPÍTENI, A MAGYAR ÁLLAM DEZINTEGRÁLÓDOTT ORBÁN VIKTOR 5. KORMANYA ALATT. PÉLDÁTLAN BOTRÁNY, HOGY EGY NYOMOZÓ AZ ELIT RENDŐRI EGYSÉGNÉL ELSZABOTÁL EGY NYOMOZÁST. ORBÁN MÁR NEM URA A HELYZETNEK.
Monte Carlo
2026. március 27. 20:58
Kevésnél is kevesebb.
ittésmost
2026. március 27. 20:45
Andrij Szibiha szirint kis piiinz szokisis
Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.