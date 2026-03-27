Feketepénzek és aranykonvojok: egy volt ukrán ügynök leplezte le kíméletlenül Zelenszkij titkos pénzügyeit

Csúnyán lebukott Zelenszkij: Ukrajnából szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra (VIDEÓ)
„Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből” – írta Orbán Viktor miniszterelnök.
Dollármilliárdokat szállítottak Magyarországon keresztül Nyugatra az ukránok.
Egy korábbi ukrán titkosügynök a TV2-nek adott exkluzív interjúban árult el eddig soha nem hallott részleteket az ukrán „feketepénzekről” és az aranykonvojokról. A férfi saját bevallása szerint éveken át a rendszer része volt, és állítása szerint pontos rálátása van az ukrán háttérfolyamatokra, valamint a Magyarországon is áthaladó pénzmozgásokra.
A beszélgetés középpontjában egy kiemelkedő akció áll: mint ismert, a hatóságok lecsaptak egy Ukrajnába tartó, hatalmas értékű pénzszállítmányra, amely több tízmillió dollárt és eurót, valamint aranyat vitt magával. Az ügy komoly kérdéseket vet fel, legfőképp azt, honnan származik a pénz, és mire használják.
A volt ügynök szavai szerint:
Ez az a pénz, amit magunk között csak úgy hívunk, hogy fekete pénz. Az ukrán hadsereg fekete pénze… nincs hivatalos nyoma, és ezzel mindent megoldanak.”
Hozzátette, hogy az aranykonvojok nem egyedi esetek: szerinte több ilyen szállítmány is áthaladt már Magyarországon, és a pénz egy része itt is maradhatott.
Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor pénteken közölte, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében folytatott nyomozás felderítette, hogy Ukrajnából dollármilliárdokat szállítottak Magyarországon keresztül Nyugatra az amerikai demokraták kampányának támogatására.
Az interjú részletei a pénteki, 18.00-kor kezdődő Tényekben kerülnek bemutatásra.
„Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből” – írta Orbán Viktor miniszterelnök.
Nyitókép: tenyek.hu