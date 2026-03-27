Feketepénzek és aranykonvojok: egy volt ukrán ügynök leplezte le kíméletlenül Zelenszkij titkos pénzügyeit

Egy korábbi ukrán titkosügynök a TV2-nek adott exkluzív interjúban árult el eddig soha nem hallott részleteket az ukrán „feketepénzekről” és az aranykonvojokról. A férfi saját bevallása szerint éveken át a rendszer része volt, és állítása szerint pontos rálátása van az ukrán háttérfolyamatokra, valamint a Magyarországon is áthaladó pénzmozgásokra.

A beszélgetés középpontjában egy kiemelkedő akció áll: mint ismert, a hatóságok lecsaptak egy Ukrajnába tartó, hatalmas értékű pénzszállítmányra, amely több tízmillió dollárt és eurót, valamint aranyat vitt magával. Az ügy komoly kérdéseket vet fel, legfőképp azt, honnan származik a pénz, és mire használják.