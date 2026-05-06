Moszkva ostromára készülnek az oroszok – hiábavaló volna az ukrán tűzszünet?

Zelenszkij kulcsembere bejelentette: Ukrajna kész tartós békét kötni Oroszországgal
Ha Oroszország is a tűzszünet mellett dönt, Kijev meghosszabbíthatja az általa már bejelentett fegyvernyugvást.
Oroszország komplex légvédelmi rendszert épít a fővárosa köré.
2025-ben az orosz hatóságok 43 olyan légvédelmi tornyot telepítettek Moszkva köré, amelyek Pancir–Sz1 típusú légvédelmi rakéta-ágyú komplexumokkal vannak felszerelve – írja a The Moscow Times-ra hivatkozva az Index.
Az orosz lap szerint a telepítés a szovjet időkből való, 50 kilométeres sugarú „kis légvédelmi gyűrű” újjáépítéseként is értelmezhető.
A légvédelmi eszközök egy részét Oroszország más régióiból helyezték át Moszkva környékére, ami arra utal, hogy a Kreml kiemel ügyként kezeli a főváros védelmét.
Mint ismert, Oroszország a május 9-i, második világháború európai küzdelmeinek lezárását ünneplő Győzelem napi parádéra készül, amellyel kapcsolatban Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, kész tűzszünetet hirdetni az ünnepség körüli időszakra, sőt bizonyos feltételek mellett azon túlmenően is.
Nyitókép: Igor IVANKO / AFP
