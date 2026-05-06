Moszkva ostromára készülnek az oroszok – hiábavaló volna az ukrán tűzszünet?

2025-ben az orosz hatóságok 43 olyan légvédelmi tornyot telepítettek Moszkva köré, amelyek Pancir–Sz1 típusú légvédelmi rakéta-ágyú komplexumokkal vannak felszerelve – írja a The Moscow Times-ra hivatkozva az Index.

Az orosz lap szerint a telepítés a szovjet időkből való, 50 kilométeres sugarú „kis légvédelmi gyűrű” újjáépítéseként is értelmezhető.

A légvédelmi eszközök egy részét Oroszország más régióiból helyezték át Moszkva környékére, ami arra utal, hogy a Kreml kiemel ügyként kezeli a főváros védelmét.