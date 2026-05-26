Ft
Ft
30°C
18°C
Ft
Ft
30°C
18°C
05. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európai Uniós költségvetés költségvetési javaslat Brüsszel

640 ezer milliárdos töréspont: kiakadtak a gazdagok, reped az EU

2026. május 26. 15:50

Egyre élesebb vita bontakozik ki az Európai Unióban a következő hétéves költségvetés miatt. Brüsszel csaknem 640 ezer milliárd forintos terve miatt a leggazdagabb tagállamok nyílt ellenállásba kezdtek, miközben más országok még több támogatást követelnek maguknak.

2026. május 26. 15:50
null

A Politico beszámolója szerint Brüsszel 1,8 billió eurós, vagyis mintegy 640 ezer milliárd forintos költségvetési keretet javasol a 2028 és 2034 közötti időszakra. A teljes összeg a koronavírus-járvány idején felvett közös uniós hitelek törlesztésével együtt már megközelítené a 2 billió eurót is. Ez a tagállamok összesített nemzeti jövedelmének 1,26 százalékát tenné ki, ami jóval magasabb a jelenlegi, 2021 és 2027 közötti költségvetési ciklus arányánál.

A tervezet miatt komoly törésvonal alakult ki a tagállamok között. A leggazdagabb országok attól tartanak, hogy jelentősen nőne a befizetési kötelezettségük, ezért közös fellépést szerveznek az Európai Bizottság terve ellen. A Politico szerint Svédország, Dánia, Finnország, Ausztria, Hollandia, Németország, Franciaország, Írország és Belgium képviselői külön egyeztetést tartanak Brüsszelben, hogy összehangolják álláspontjukat az uniós költségvetési tárgyalások előtt. Jessica Rosencrantz svéd EU-ügyi miniszter egyértelművé tette, hogy országának nincs lehetősége jelentősen többet fizetni az uniós kasszába. Mint fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A költségvetés összegét jelentősen csökkenteni kell.

A svéd politikus szerint nemcsak Stockholm, hanem más nettó befizető országok számára sincs tér a drasztikus hozzájárulás-emelésre. A nettó befizetők azok az államok, amelyek többet fizetnek be az EU költségvetésébe, mint amennyi támogatást visszakapnak onnan.

Közös frontot nyitottak a nettó befizetők

Az osztrák EU-ügyi miniszter, Claudia Bauer még keményebben fogalmazott. A Politico idézete szerint kijelentette:

El kell távolodnunk attól a brüsszeli reflexből, hogy minden problémát több pénzzel próbálnak megoldani.

A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy miközben számos tagállam saját nemzeti költségvetésében megszorításokra és nehéz döntésekre kényszerül, az Európai Uniónak is önmérsékletet kellene tanúsítania. Bauer szerint ezért van szükség arra, hogy a nettó befizető országok szorosabban összehangolják álláspontjukat, és szükség esetén világos vörös vonalakat húzzanak meg a tárgyalások során. A Politico szerint a leggazdagabb tagállamok nem minden területen ellenzik a kiadások növelését. Többen támogatják a védelmi képességek fejlesztését, a versenyképesség javítását vagy az európai ipar megerősítését célzó programokat. Ugyanakkor azt szeretnék, ha az összesített költségvetési keret mégis kisebb lenne.

Joakim Strand finn EU-ügyi miniszter például úgy fogalmazott, hogy szükség van egy modern, jövőálló költségvetésre, amely a versenyképességet és a védelmet helyezi előtérbe, de emellett az egész pénzügyi keret szintjét alacsonyabban kell tartani.

Hollandia új kormánya szintén keményebb hozzáállást sürget. A Politico szerint a holland külügy- és pénzügyminiszter levélben jelezte a parlamentnek, hogy Brüsszelnek nehéz döntéseket kell hoznia, és a forrásokat csak olyan területekre lenne szabad összpontosítani, amelyek valódi európai hozzáadott értéket teremtenek. A holland álláspont szerint jelentős megtakarításokat kellene elérni többek között az agrártámogatások, a szegényebb régióknak nyújtott támogatások és az uniós tisztviselők fizetése terén is.

Brüsszel támogatói is támadásba lendültek

Miközben a nettó befizetők a költségvetés csökkentését követelik, egy másik országcsoport éppen ellenkező irányba nyomná az Európai Bizottságot. Tizenhat tagállam – köztük Magyarország, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország és Románia – közös nyilatkozatban állt ki amellett, hogy több pénz jusson a mezőgazdaságra, a kohéziós támogatásokra és a halászatra. A dokumentumban azt írták:

Az Európai Bizottság javaslatában a kohéziós politika, a közös agrárpolitika és a közös halászati politika az egyetlen olyan terület, ahol reálértéken csökkenés történik.

Az országok szerint elfogadhatatlan, hogy éppen ezek a területek szenvedjenek el visszavágásokat, miközben az uniós költségvetés teljes összege nő. A vita másik fontos eleme az úgynevezett visszatérítések kérdése. Több nettó befizető ország – köztük Németország, Hollandia, Svédország, Ausztria és Dánia – kedvezményeket kap az uniós befizetéseiből. A nagyobb költségvetést támogató tagállamok most ezek eltörlését követelik, arra hivatkozva, hogy ennek nincs sem politikai, sem gazdasági indoka.

Felmerült az is, hogy az Európai Unió elhalaszthatná a koronavírus-járvány idején felvett közös hitel egy részének visszafizetését. Ennek törlesztése a következő költségvetési ciklusban összesen 168 milliárd eurós terhet jelentene.

A következő hetekben tovább fokozódhat a feszültség. A ciprusi soros elnökség várhatóan már június elején ismertetheti az úgynevezett NegoBox dokumentumot, amely már konkrét összegeket és részletes költségvetési bontást is tartalmaz majd. Ezt követően az ügy előbb a brüsszeli nagykövetek, majd az uniós állam- és kormányfők elé kerülhet a június 18-án kezdődő Európai Tanács ülésén.

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Finale
2026. május 26. 17:20
Elegge lepukkantnak nez ki ez az Ursula.
Válasz erre
1
0
fatman
2026. május 26. 17:17
Az egész beteg kóceráj széthullik majd...
Válasz erre
4
0
bagoly-29
2026. május 26. 17:11
Ja, ilyen az, ha nem gazdasági közösséget építünk s működtetünk, hanem államok feletti államot akarunk csinálni!
Válasz erre
5
0
makkhetes
2026. május 26. 16:56
Most lehet rajtuk röhögni de a végén úgyis lesz költségvetés. A mag kevesebbet fog beadni, a "gyarmat" meg kevesebbet fog megkapni. Azt nincs itt semmi látnivaló.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!