640 ezer milliárdos töréspont: kiakadtak a gazdagok, reped az EU

A Politico beszámolója szerint Brüsszel 1,8 billió eurós, vagyis mintegy 640 ezer milliárd forintos költségvetési keretet javasol a 2028 és 2034 közötti időszakra. A teljes összeg a koronavírus-járvány idején felvett közös uniós hitelek törlesztésével együtt már megközelítené a 2 billió eurót is. Ez a tagállamok összesített nemzeti jövedelmének 1,26 százalékát tenné ki, ami jóval magasabb a jelenlegi, 2021 és 2027 közötti költségvetési ciklus arányánál.

A tervezet miatt komoly törésvonal alakult ki a tagállamok között. A leggazdagabb országok attól tartanak, hogy jelentősen nőne a befizetési kötelezettségük, ezért közös fellépést szerveznek az Európai Bizottság terve ellen. A Politico szerint Svédország, Dánia, Finnország, Ausztria, Hollandia, Németország, Franciaország, Írország és Belgium képviselői külön egyeztetést tartanak Brüsszelben, hogy összehangolják álláspontjukat az uniós költségvetési tárgyalások előtt. Jessica Rosencrantz svéd EU-ügyi miniszter egyértelművé tette, hogy országának nincs lehetősége jelentősen többet fizetni az uniós kasszába. Mint fogalmazott: