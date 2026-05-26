tolkien gyűrűk ura tanítás pápa

Gyűrűk Urából származó idézetet emelt első enciklikájába XIV. Leó pápa

2026. május 26. 16:44

Tolkien sorai ezzel hivatalosan is a katolikus társadalmi tanítás részévé váltak.

2026. május 26. 16:44
null

Meglepő, de sokak számára örömteli kulturális utalással hívta fel magára a figyelmet XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas: a dokumentum egyik pontján ugyanis nem mást idéz, mint J. R. R. Tolkien világhírű fantasy-eposzát, A Gyűrűk Ura című művet – olvasható a ChurchPOP cikkében.

A lap beszámolója szerint az enciklika 213. bekezdése egyenesen Gandalf szavait emeli be az egyházi tanítás szövegébe. A pápa az emberi felelősségről és a technológiai, illetve mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmekről írva idézi a varázsló híres gondolatát:

„Nem a mi feladatunk uralni a világ minden áramlatát, hanem hogy megtegyük azt, ami tőlünk telik azokért az évekért, amelyekbe helyeztettünk: kigyomlálni a rosszat az általunk ismert földeken, hogy akik utánunk jönnek, tiszta földet művelhessenek.”

Nem előzmény nélküli a Tolkien és a Vatikán közötti kapcsolat

A Tolkien-idézet után XIV. Leó pápa saját gondolatával folytatja: „A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik meg, hanem a hűség apró és kitartó cselekedeteinek összességéből, amelyek gátat emelnek az embertelenedéssel szemben.”

Az idézet különösen figyelemre méltó, mert enciklikában jelent meg – vagyis a katolikus egyház legmagasabb rangú tanító dokumentumainak egyikében. A ChurchPOP szerint ez azt jelenti, hogy Tolkien sorai immár hivatalosan is a katolikus társadalmi tanítás részévé váltak, és várhatóan teológiai kurzusokon, szemináriumokban és egyházi tanulmányokban is hivatkozni fogják őket.

Nem teljesen előzmény nélküli a Tolkien és a Vatikán közötti kapcsolat. A mélyen vallásos katolikus író maga is úgy fogalmazott, hogy A Gyűrűk Ura „alapvetően vallásos és katolikus mű”. Korábban Ferenc pápa is idézte már Tolkien műveit karácsonyi misén és más megszólalásaiban, azonban enciklikában most először szerepel a szerző.

Nyitókép: MTI/EPA/Vatikáni Média

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelem-2
2026. május 26. 17:28
Harmat gyenge Pápa, nagyon sajnálom.
Haifisch
2026. május 26. 17:28
Mert a szentek bölcsességei nem elég jók a libsi pápánknak...? És persze, fontos az AI, de a keresztényüldözés? A német eretnekek? Az egyház szociális tanítása...? Azt mondta valaki, hogy Ferenc és Leó olyanok, mint rákosi és Kádár voltak....
Gubbio
2026. május 26. 17:04 Szerkesztve
A (magas és rakoncátlan) Művészet az Ember irányából közelíti meg Istent. A (magas és rendezett) vallás Isten irányából közelíti meg az Embert. Azután az intergalaktikus térben valahol félúton összetalálkoznak, és kezet fognak egymással. Úgy, mint kb. Assisi Szent Ferenc és William Shakespeare.
templar62
•••
2026. május 26. 16:53 Szerkesztve
" A konkoly és a búza , együtt nő az aratás napjáig " - ezt viszont Jézuskrisztus mondja az Új -Szövetségben .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!