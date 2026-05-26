Gyűrűk Urából származó idézetet emelt első enciklikájába XIV. Leó pápa

Meglepő, de sokak számára örömteli kulturális utalással hívta fel magára a figyelmet XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas: a dokumentum egyik pontján ugyanis nem mást idéz, mint J. R. R. Tolkien világhírű fantasy-eposzát, A Gyűrűk Ura című művet – olvasható a ChurchPOP cikkében.

A lap beszámolója szerint az enciklika 213. bekezdése egyenesen Gandalf szavait emeli be az egyházi tanítás szövegébe. A pápa az emberi felelősségről és a technológiai, illetve mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmekről írva idézi a varázsló híres gondolatát: