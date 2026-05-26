Gyűrűk Urából származó idézetet emelt első enciklikájába XIV. Leó pápa

Tolkien sorai ezzel hivatalosan is a katolikus társadalmi tanítás részévé váltak.
Meglepő, de sokak számára örömteli kulturális utalással hívta fel magára a figyelmet XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas: a dokumentum egyik pontján ugyanis nem mást idéz, mint J. R. R. Tolkien világhírű fantasy-eposzát, A Gyűrűk Ura című művet – olvasható a ChurchPOP cikkében.
A lap beszámolója szerint az enciklika 213. bekezdése egyenesen Gandalf szavait emeli be az egyházi tanítás szövegébe. A pápa az emberi felelősségről és a technológiai, illetve mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmekről írva idézi a varázsló híres gondolatát:
„Nem a mi feladatunk uralni a világ minden áramlatát, hanem hogy megtegyük azt, ami tőlünk telik azokért az évekért, amelyekbe helyeztettünk: kigyomlálni a rosszat az általunk ismert földeken, hogy akik utánunk jönnek, tiszta földet művelhessenek.”
A Tolkien-idézet után XIV. Leó pápa saját gondolatával folytatja: „A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik meg, hanem a hűség apró és kitartó cselekedeteinek összességéből, amelyek gátat emelnek az embertelenedéssel szemben.”
Az idézet különösen figyelemre méltó, mert enciklikában jelent meg – vagyis a katolikus egyház legmagasabb rangú tanító dokumentumainak egyikében. A ChurchPOP szerint ez azt jelenti, hogy Tolkien sorai immár hivatalosan is a katolikus társadalmi tanítás részévé váltak, és várhatóan teológiai kurzusokon, szemináriumokban és egyházi tanulmányokban is hivatkozni fogják őket.
Nem teljesen előzmény nélküli a Tolkien és a Vatikán közötti kapcsolat. A mélyen vallásos katolikus író maga is úgy fogalmazott, hogy A Gyűrűk Ura „alapvetően vallásos és katolikus mű”. Korábban Ferenc pápa is idézte már Tolkien műveit karácsonyi misén és más megszólalásaiban, azonban enciklikában most először szerepel a szerző.
