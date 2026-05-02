xiv leó egyesült államok pápa

Salvadori származású, egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek XIV. Leó pápa az USA-ban

2026. május 02. 20:48

Evelio Menjivar-Ayala eddig segédpüspök volt Washingtonban.

Az Egyesült Államokba korábban érvényes úti okmányok nélkül érkező egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek XIV. Leó pápa Nyugat-Virginia szövetségi államban – jelentette a Kathpress katolikus hírügynökség szombaton. 

A salvadori származású Evelio Menjivar-Ayala, aki eddig segédpüspök volt Washingtonban, a nyugat-virginiai Wheeling-Charleston egyházmegye püspöke lesz ezentúl – jelentette be a Vatikán pénteken. 

Menjivar-Ayala saját elmondása szerint hazájában nagy szegénységben élt, és az ottani fegyveres konfliktus miatt vándorolt be 20 éves korában illegálisan az Egyesült Államokba 1990-ben. Egy tavalyi interjúban elmesélte, hogy először Mexikóban feltartóztatták, de csúszópénz segítségével végül egy autó csomagtartójába bújva át tudta lépni a határt Tijuanánál. 

XIV. Leó korábban bírálta Donald Trumpot amiatt, hogy „tiszteletlenül” áll hozzá a bevándorlókhoz, és arra szólította fel az amerikai elnököt, hogy „bánjon velük emberségesen”. Korábban – még püspökként, majd érsekként – Robert Prevost az X-en olyan bejegyzéseket tett közzé, amelyekben bírálta Trump és alelnöke bevándorlási politikáját. Pápává választása előtti utolsó X-üzenetében éppen Evelio Menjivar-Ayala egy írását osztotta meg, amelyben a Trump-adminisztráció alatti tömeges kitoloncolások ellen emelt szót. 
(MTI)

Nyitókép: TIZIANA FABI / AFP


 

