Ukrán drónparancsnok: Meglepően könnyű megtámadni az orosz olajfinomítókat

Üzent az ukrán drónparancsnok a sikeres támadás után: Moszkva többé nem alszik, a központi negyedek is veszélyben vannak
A kijevi katonai vezetés rendkívül magabiztos.
A nyilatkozó őrnagy szerint az orosz légvédelem olyan lett, mint „egy túl rövid takaró”.
Az ukrán hadsereg egyik vezető drónparancsnoka szerint ma már könnyebb mélyen Oroszország területén célpontokat támadni, mint korábban. Jevhen Karasz őrnagy, a 413. Reid drónezred parancsnoka azt állítja: Ukrajna az elmúlt évek során részletesen feltérképezte az orosz légvédelem működését, miközben a folyamatos támadások jelentősen kimerítették Moszkva védelmi képességeit.
Karasz a Baltic Sentinelnek adott interjúban arról beszélt, hogy egysége áprilisban sikeresen támadta meg az észt határ közelében fekvő uszt-lugai olajterminált, amely Oroszország egyik legnagyobb és legmodernebb ilyen létesítménye. Elmondása szerint az akció után hetekre visszaesett az onnan induló olajexport.
Egyre többet tudunk az orosz légvédelemről.”
A drónparancsnok szerint az ukrán erők mára pontos képet alkottak az orosz légvédelmi rendszerek működéséről, ezért könnyebben tervezhetnek támadásokat.
„Biztosan kijelenthető, hogy az oroszországi célpontokat könnyebb eltalálni, mint korábban, mert sokkal többet tudunk a légvédelmükről, a taktikájukról, arról, milyen magasan vagy alacsonyan kell repülnünk, illetve mikor kell csalidrónokat alkalmaznunk”
– fogalmazott.
Karasz szerint az orosz légvédelem olyan lett, mint „egy túl rövid takaró”: ha egy területet jobban védenek, máshol maradnak rések. Állítása szerint emiatt az olajfinomítók, katonai üzemek vagy repülőterek közül mindig akadnak olyan célpontok, amelyek sebezhetőek maradnak.
A Reid ezred az elmúlt időszakban számos jelentős célpontot támadott. Karasz a Fekete-tenger partján fekvő tuapszei olajfinomítót is megemlítette, ahol egy korábbi támadás után több mint egy hétig égett a létesítmény.
A parancsnok szerint az olajipari objektumok különösen érzékeny célpontok. Mint mondta, nem szükséges hatalmas robbanóanyag-mennyiség egy súlyos károkozáshoz:
Húsz kilogramm is elegendő, ha a megfelelő helyet találják el.”
Az ukrán nagy hatótávolságú drónok már képesek ekkora terhet akár kétezer kilométerre is elszállítani.
Karasz úgy gondolja, Oroszországot az is hátrányosan érinti, hogy rendkívül hosszú határszakaszokat kell védenie, miközben több szomszédjával is feszült a viszonya. Emiatt nem tudja kizárólag az ukrán irányra összpontosítani légvédelmi erőit.
Az őrnagy azt állítja, hogy az ukrán felderítő drónok időnként órákon át képesek voltak Szentpétervár fölött repülni.
Még soha nem jártam Szentpéterváron, de most már láttam az összes fontos helyüket”
– jegyezte meg.
Az ukrán hadsereg tavaly augusztus óta fokozta a mélységi dróncsapásokat. Karasz szerint azóta havonta átlagosan negyven jelentős orosz célpontot érnek támadások. A parancsnok úgy véli, a következő években az irányított, operátor által vezetett nagy hatótávolságú drónok további előnyt jelenthetnek Ukrajnának, mivel ezekkel már nemcsak épületeket, hanem azok konkrét részeit is célba lehetne venni.
Fotó: Volodimir Zelenszkij és Jevhen Karasz / X