Üzent az ukrán drónparancsnok a sikeres támadás után: Moszkva többé nem alszik, a központi negyedek is veszélyben vannak

Szerhij Szternenko, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója arra hívta fel a figyelmet, hogy a háború kezdete óta ez volt a legkiterjedtebb csapás a régió ellen, a jövőben még ennél is nagyobb szabású műveletekre lehet számítani.

Brovdi egyben Aljakszandr Lukasenka belarusz elnököt is megfenyegette,

mert Vlagyimir Putyin állítólag győzködte szövetségesét, hogy egy észak-ukrajnai offenzívával kapcsolódjon be a harcokba. Az ukrán katonai vezető most nyíltan figyelmeztette a szomszédos ország államfőjét a háborús részvétel következményeire: a belarusz ipar szerinte különösen sebezhető, mivel az ukrán határhoz közel fekvő moziri és novopolocki olajfinomítók jóval könnyebb célpontot jelentenek Kijev számára, mint a moszkvai létesítmények.