moszkva vlagyimir putyin aljakszandr lukasenka robert brovdi orosz-ukrán háború drónháború

Üzent az ukrán drónparancsnok a sikeres támadás után: Moszkva többé nem alszik, a központi negyedek is veszélyben vannak

2026. május 18. 07:30

A kijevi katonai vezetés rendkívül magabiztos.

2026. május 18. 07:30
A KárpátHír arról ír, hogy vasárnap minden eddiginél nagyobb kiterjedésű ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost és környékét, amelynek során sikerült áttörni a moszkvai légvédelmi gyűrűt – ez Robert Brovdi ukrán parancsnok Telegramon közzétett bejegyzéséből derül ki. A Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek (SBS) vezetője szerint a május 17-i akció fordulópontot jelent az orosz–ukrán konfliktus történetében.

Az őrnagy szerint 

a moszkvai lakosok, köztük a legmenőbb központi negyedekben élők számára mostantól végleg megszűnik a biztonság illúziója.

„Moszkva mostantól soha nem alszik. 

A csendes életre szóló egyoldalú bérletet érvénytelenítettük”

 – írja.

A lap szerint a katonai nyilatkozatot 

a helyi beszámolók is alátámasztják: a csapások nyomán a seremetyjevói repülőtéren mintegy kétszáz járatot kellett törölni,

a térségben sűrű fekete füst gomolygott, és találat ért egy moszkvai kőolaj-finomítót is.

Szerhij Szternenko, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója arra hívta fel a figyelmet, hogy a háború kezdete óta ez volt a legkiterjedtebb csapás a régió ellen, a jövőben még ennél is nagyobb szabású műveletekre lehet számítani.

Brovdi egyben Aljakszandr Lukasenka belarusz elnököt is megfenyegette, 

mert Vlagyimir Putyin állítólag győzködte szövetségesét, hogy egy észak-ukrajnai offenzívával kapcsolódjon be a harcokba. Az ukrán katonai vezető most nyíltan figyelmeztette a szomszédos ország államfőjét a háborús részvétel következményeire: a belarusz ipar szerinte különösen sebezhető, mivel az ukrán határhoz közel fekvő moziri és novopolocki olajfinomítók jóval könnyebb célpontot jelentenek Kijev számára, mint a moszkvai létesítmények.

Nyitókép: Makszim Bogodvid, tulajdonos: MTI/MTVA

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pulsarito
2026. május 18. 08:16
"Moszkva mostantól nem alszik" A hajlandók koalíciója, ukrán zászló alatt előveszi a 2. világháborús angolszász taktikát, a nagyvárosok terrorbombázását. Ez a balfasz Brovdi meg úgy hősködik, mintha bármi köze lenne bármihez is a háboróban, azon kívül, hogy nyomja meg a piros gombot!
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. május 18. 08:12
Kár. Megnéztem volna még Kijevet teljes pompájában. Ezek után már nem valószínű, hogy ez sikerül.
jamborz
2026. május 18. 08:04
Ezek NATO, pontosabban Brit drónok és rakéták, NATO által kilőve és irányítva. Ezt Putyin csak Nyugat európai célpontokra mért csapásokkal háríthatja. AZ pedig rögtön a már folyó III. vh nyíltabb szakasza lenne atom csapásokkal. Ezt nem akarja Putyin
gyzoltan-2
2026. május 18. 08:02
"A KárpátHír arról ír, hogy vasárnap minden eddiginél nagyobb kiterjedésű ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost és környékét, amelynek során sikerült áttörni a moszkvai légvédelmi gyűrűt" Senki ne kételkedjék a híradás tényszerűségében! A zsidóság ukrajnai világháborúja, támaszkodva a NATO erőkre, újabb eszkalációs lépést hajtott végre, az előzetes tervezésnek, terveknek megfelelően..! -mint már írtam, egyértelmű az eljárás, a hagyományos fegyverekre hagyatkozva, az ukrán zászló alatt, Oroszország kimerítése, roham-érett állapotba hozása a cél, egy elhúzódó, akár több évtizedes, háború vállalásával..! A hosszú kifutás magában hordozza az orosz politikai krízis lehetőségét is... Oroszország kiiktatása elsőrendű feladat, mert a közvetlen cél, végső soron, a káprázatos fejlődésen átesett Kína, mely továbbra sem lassít!..! -van mit latolgatni, van min rágódni, csak értelme nincsen a részünkről..! Nincs beleszólásunk, nem vagyunk tényezők..!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!