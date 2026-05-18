Trump nem indokolta meg sem Amerika, sem a világ számára, hogy miért indította az iráni háborút – amerikai politológus a Mandinernek

Nem történt egyértelmű támadás, ami a háborúba lépés szokásos előzménye, de egyben a közvélemény támogatásának megszerzéséhez és az elnök mögé való felsorakozáshoz is elengedhetetlen. Ugyanakkor a pénzügyi helyzet is egy olyan tényező, amely jelentős hatással van a közvéleményre. Folyamatos az infláció, amelynek nagy részét az olaj- és üzemanyagárak hajtják” – fejtette ki a politológus.

Maga Donald Trump azzal érvel a háború kapcsán, hogy azért volt szükség a hadműveletre, mert meg kellett akadályozni, hogy az iráni rezsim nukleáris fegyverekhez jusson. Azonban hiába próbálta eddig Trump meggyőzni a háborúval kapcsolatban a szavazóit, a politológus szerint sok támogató annak a reményében adta le a voksát az elnökre, hogy nem fog beleavatkozni más országok ügyeibe.

Trump az elmúlt közel másfél évben nagy hangsúlyt tett a külpolitikára. A politológus szerint ennek az is lehet az oka, hogy belpolitikai szinten nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy Trump remélte. Példaként hozta az illegális bevándorlást. „A bevándorlás elleni fellépés, mint általános koncepció, még mindig viszonylag népszerű. De a végrehajtás módja, hogy katonák járnak az utcákon, a kemény fellépés, amely két amerikai megöélést eredményezte... Ezek azok a képek, amik nem jönnek be az amerikai szavazóknak.”